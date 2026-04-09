  • एका रनने मॅच जिंकल्यानंतर शुभमनला फटका, तुमच्या CTC पेक्षाही अधिक मोठा दंड; कशासाठी अन् का?

एका रनने मॅच जिंकल्यानंतर शुभमनला फटका, तुमच्या CTC पेक्षाही अधिक मोठा दंड; कशासाठी अन् का?

IPL 2026 Match 14 Delhi Capitals v Gujarat Titans: यंदाच्या आयपीएलमधील सर्वात रंजक सामना बुधवारी खेळवण्यात आला. या सामन्यातील विजयी आणि पराभूत संघाच्या स्कोअरमध्ये एकाच धावेचा फरक होता. एकूण 400 हून अधिक धावा काढण्यात आलेल्या या सामन्यात गुजरातच्या कर्णधाराला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. नक्की घडलं काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Apr 09, 2026, 12:46 PM IST
एका रनने सामना जिंकल्यानंतर गिलला मोठा आर्थिक फटका, नेमकं कारण काय?

गड आला पण सिंह गेला असाच काहीसा प्रकार गुजरात टायटन्सच्या संघासोबत घडलाय. शेवटच्या चेंडूवर सामना जिंकल्यानंतर गुजरातच्या संघाच्या कर्णधाराला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कारण त्याच्याविरोधात बीसीसीआयने मोठी कारवाई केली आहे. नेमकं घडलंय काय ते पाहूयात...

फारच रंजक सामना

दिल्ली येथील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स (DC) विरुद्ध गुजरात टायटन्सचा (GT) दरम्यान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या पर्वातील 14 वा सामना खेळवण्यात आला. हा सामना फारच रंजक ठरला  

निसटता विजय

या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने निसटता विजय मिळवला. गुजरातच्या संघाने अवघ्या एका धावाने विजय मिळवला असला तरी सामन्यानंतर संघाच्या एका चुकीचे परिणाम कर्णधाराला भोगावे लागले आहेत.

गिलला दंड ठोठावण्यात आला

या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने 'धीम्या गतीने ओव्हर टाकल्यामुळे' म्हणजेच स्लो ओव्हर रेटमुळे कर्णधार शुभमन गिलला दंड ठोठावण्यात आला आहे.  

कलम 2.22 चं उल्लंघन

आयपीएलच्या आचारसंहितेतील कलम 2.22 चं उल्लंघन शुभमन गिलने केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.   

शुभमनला दोषी ठरवण्यात आलं

किमान ओव्हर-रेटशी संबंधित कलम 2.22 मध्ये नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. कर्णधार म्हणून शुभमनला दोषी ठरवण्यात आलं असून कारवाई करण्यात आली आहे.  

नेमका किती दंड झाला?

या हंगामातील शुभमन गिलच्या संघाची ही पहिलीच चूक असल्याने, गिलला 12 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. ही रक्कम कोणत्याही सर्वसामान्य कॉर्परेट कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक सीटीसी इतकी आहे.   

शेवटच्या ओव्हरला घालण्यात आले निर्बंध

स्लो ओव्हर रेटमुळे सामन्याच्या शेवटच्या ओव्हरलाही गुजरातला केवळ चारच खेळाडूंना 30 यार्डाच्या सर्कलबाहेर उभं राहण्याची परवानगी देण्यात आलेली. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य वृत्तसंस्था आणि जीओ हॉटस्टारवरुन साभार)

शुभमन गिलवर बंदी? IPL सुरु असतानाच BCCI कडून मोठी कारवाई; ‘ती’ एक चूक भोवली

शुभमन गिलवर बंदी? IPL सुरु असतानाच BCCI कडून मोठी कारवाई; ‘ती’ एक चूक भोवली

शुभमन गिलवर बंदी? IPL सुरु असतानाच BCCI कडून मोठी कारवाई; ‘ती’ एक चूक भोवली 9
देशात सापडला 2 कोटी टन सोन्याचा साठा; इराण- अमेरिका युद्धविरामादरम्यान भारताचं मित्र राष्ट्र रातोरात मालामाल

देशात सापडला 2 कोटी टन सोन्याचा साठा; इराण- अमेरिका युद्धविरामादरम्यान भारताचं मित्र राष्ट्र रातोरात मालामाल 9
तब्बल ₹672 कोटींचा मदतीचा हात... कोणत्या बँकेच्या मदतीसाठी पुढे आलं फडणवीस सरकार? कोणाला होणार फायदा?

तब्बल ₹672 कोटींचा मदतीचा हात... कोणत्या बँकेच्या मदतीसाठी पुढे आलं फडणवीस सरकार? कोणाला होणार फायदा? 8
Birthday Special: हस्तमैथूनच्या सीनवरुन वाद, पाकिस्तानचं कौतुक; वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमी चर्चेत असते 'ही' अभिनेत्री

Birthday Special: हस्तमैथूनच्या सीनवरुन वाद, पाकिस्तानचं कौतुक; वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमी चर्चेत असते 'ही' अभिनेत्री 9