  Bold & Beautiful पेक्षाही कर्तृत्वामुळे फेमस... RCB स्टारच्या पत्नीचीच चर्चा अधिक; Photos पहाच

Ipl 2026 CSK vs RCB Wife Of Match Winner Player: या खेळाडूची पत्नी त्याच्या इतकीच लोकप्रिय आहे. यामागे एक खास कारण आहे. हा खेळाडू कोण आणि त्याची पत्नीही इतकी का लोकप्रिय आहे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Apr 06, 2026, 11:06 AM IST
पत्नी त्याच्या देशात अधिक चर्चेत

रविवारी (5 एप्रिल 2026 रोजी) रात्री इंडियन प्रिमिअर लीगमध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुदरम्यान झालेल्या दमदार सामन्यात विजयाचा शिल्पकार ठरलेल्या खेळाडूपेक्षा त्याची पत्नी त्याच्या देशात अधिक चर्चेत असते. 

आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही

खरं तर वरचं वाक्य वाचून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण हे खरं आहे. ही महिला आहे तरी कोण आणि ती चर्चेत का असते पाहूयात... 

आऊट ऑफ सिलॅबस खेळाडू ठरला

तर रविवारच्या सामन्यामध्ये चेन्नईच्या गोलंदाजांसाठी आऊट ऑफ सिलॅबस आलेल्या प्रश्नांपैकी सर्वात कठीण प्रश्न ठरला तो टिम डेव्हीड! टिम डेव्हिडने 25 बॉलमध्ये नाबाद 70 धावा केल्या. 

11 बॉलमध्ये 42 धावा

शेवटच्या 11 बॉलमध्ये टिम डेव्हीडने 42 धावा केल्या आणि याच धावा निर्णायक ठरल्या कारण हा सामना बंगळुरुने 43 धावांनी जिंकला.

फेसम असण्याचं कारणही खास

याच टिम डेव्हिडची पत्नी त्याच्या देशात प्रचंड लोकप्रिय आहे. असं असण्याचं कारणही खास आहे. पण ती Bold & Beautiful असण्यापेक्षा तिच्या कर्तृत्वामुळे अधिक फेमस आहे. तिच्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

तिचं नाव काय?

टिमच्या पत्नीचं नाव आहे स्टेफनी केरशॉ!

का प्रसिद्ध आहे टिमची पत्नी?

ऑस्ट्रेलियात जन्मलेली स्टेफनी केरशॉ तिच्या देशाच्या महिलांच्या राष्ट्रीय संघाकडून हॉकी खेळते. तिने टोकियो ऑलिम्पिकमध्येही ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधित्व केले होते. ती ऑस्ट्रेलियन हॉकी सर्कलमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे.  

तिच्या खांद्यावर संघाची महत्त्वाची जबाबदारी

स्टेफनी 'सेंटर फॉरवर्ड' पोझिशनची खेळाडू म्हणून ऑस्ट्रेलियन महिला संघातून खेळते. 2015 मध्ये तिने ऑस्ट्रेलियन हॉकी संघात पदार्पण केले आणि तेव्हापासून ती संघाची एक नियमित सदस्या आहे.  

समुद्रकिनाऱ्यावरील भटकंती विशेष आवडते

स्टेफनीला समुद्रकिनाऱ्यावरील भटकंती विशेष आवडते असं तिच्या इन्स्टाग्राम फिडवरुन दिसून येतं. 

अत्यंत बिनधास्त

स्टेफनी इन्स्टाग्रामवर प्रचंड सक्रीय असून या पोस्टवरुन ती अत्यंत बिनधास्तपणे वावरताना दिसते.

मैत्रिणींसोबतच्या पिकनिकचे फोटो

स्टेफनीने तिच्या इन्स्टाग्रामवर अनेक पोस्टमध्ये मैत्रिणींसोबतच्या पिकनिकचे फोटो शेअर केले आहेत.

ऑस्ट्रेलियन संघाची सदस्य

2018 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेदरम्यान स्टेफनी ऑस्ट्रेलियन संघाची सदस्य होती.

ऑलिम्पिक संघातूनही खेळली

स्टेफनी स्थानिक स्तरावर खेळत असलेल्या 'कुकबुराज' (Kookaburras) संघाने दुसरे स्थान पटकावले आणि रौप्यपदकाची कमाई केली. त्याच वर्षी स्टेफनीने हॉकी विश्वचषक स्पर्धेतही खेळली 2020 च्या ऑलिम्पिक संघाचाही ती एक भाग होती.

दोन देशांकडून खेळतोय टिम

स्टेफनीचा पती, टिम डेव्हिड, सिंगापूरच्या राष्ट्रीय संघाकडून क्रिकेट खेळायचा. त्याच्याकडे सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांचे दुहेरी नागरिकत्व आहे. सध्या तो आयपीएल गाजवतोय  

एकत्र दिसून येतात

अनेकदा स्टेफनीच्या इन्स्टा पोस्टमध्ये ती आणि डेव्हिड एकत्र दिसून येतात.

भटकायला आवडतं

डेव्हिड आणि स्टेफनी या दोघांनाही भटकायला प्रचंड आवडतं.   

आधी मुंबईकडून खेळायचा

टिम डेव्हिड 2022 च्या आयपीएल (IPL) हंगामात मुंबईकडून खेळायचा यंदाच्या पर्वात तो बंगळुरुकडून खेळत असून त्याने संघाला चेन्नईविरुद्धचा सामना दमदार फलंदाजीच्या जोरावर जिंकवून दिला. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

