Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /नाव मोठं लक्षण खोटं... आयपीएल 2026 मधील 5 फ्लॉप खेळाडू, संघांचे कोट्यवधी रुपये वाया

नाव मोठं लक्षण खोटं... आयपीएल 2026 मधील 5 फ्लॉप खेळाडू, संघांचे कोट्यवधी रुपये वाया

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 25, 2026, 03:34 PM IST|Updated: May 25, 2026, 03:36 PM IST

IPL 20226 Flop Batsman : आयपीएल 2026 सीजनचे लीग स्टेज सामने आता संपले असून 26 मे रोजी प्लेऑफ सामन्यांना सुरुवात होणार आहे. मात्र या सीजनमधील 5 फ्लॉप ठरलेल्या दिग्गज खेळाडूंविषयी जाणून घेऊयात ज्यांच्यावर संघांनी कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते, मात्र या खेळाडूंकडून अपेक्षित परफॉर्मन्स आला नाही. 

 

IPL 20261/7

इंडियन प्रीमियर लीग ही एक अशी स्पर्धा आहे जी खेळाडूंच्या फोरमपेक्षा त्यांचं नाव, प्रतिष्ठेला अधिक प्राथमिकता देते. आयपीएल ऑक्शनमध्ये अनेक रेकॉर्ड बनतात आणि तुटतात. नुकताच आयपीएल 2026 सीजनचे लीग स्टेज सामने संपलेत. तब्बल 6 संघ हे स्पर्धेतून बाहेर पडलेत तर चार संघ हे प्लेऑफसाठी क्वालिफाय झालेत. 

 

IPL 20262/7

आयपीएल ऑक्शनमध्ये खेळाडूंना विकेट घेण्यासाठी तसेच रिटेन करण्यासाठी फ्रेंचायझी कोट्यवधी रुपये खेळाडूंवर खर्च करतात. मात्र असे काही खेळाडू आहेत ज्यांना मोठ्या किंमतीवर खरेदी करण्यात आले मात्र त्यांचा परफॉर्मन्स हा सुपरफ्लॉप ठरला. 

 

Rishabh Pant 3/7

ऋषभ पंत :

ऋषभ पंतला 27 कोटी रुपयांना विकत घेण्यात आलं होतं. आयपीएल 2025 पूर्वी लखनऊ सुपर जाएंट्सने 27 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. ऋषभ पंत उत्तम कर्णधार, फलंदाज, विकेटकिपर आणि फिनिशर म्हणून भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा होती. मात्र 14 सामन्यात त्याने केवळ 312 धावा केल्या. त्याच्या बॅटमधून फक्त एक अर्धशतक आलं तर 138.05 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने धावा केल्या. 

 

Camreoon Green 4/7

कॅमरुन ग्रीन

आयपीएल 2026 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने ऑस्ट्रेलियाचा ऑलराऊंडर कॅमरुन ग्रीनला 25.20 कोटींना विकत घेतलं होतं. केकेआरने त्याच्यावर मोठी रक्कम खर्च केली होती. मात्र त्याने 14 सामन्यात 7 विकेट घेतल्या आणि 10.63 च्या इकोनॉमी रेटने धावा दिल्या. कॅमरुन ग्रीनने 320 धावा केल्या. 

 

Nicholas Pooran 5/7

निकोलस पूरन

निकोलस पूरनला रिटेन करण्यासाठी लखनऊ सुपर जाएंट्सने 21 कोटी खर्च केले होते. मात्र निकोलसने यंदाच्या सीजन,ऍडजे फ्लॉप परफॉर्मन्स दिला आणि त्याने 14 सामन्यात 18.00 च्या सरासरीने केवळ 234 धावा केल्या. 

 

Jasprit Bumrah 6/7

जसप्रीत बुमराह

मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याच्यासाठी आयपीएल 2026 चा सीजन सुपर फ्लॉप ठरला. यात बुमराहने जवळपास 13 सामन्यात फक्त 4 विकेट घेतल्या. बुमराहला 18 कोटींना मुंबई इंडियन्सने विकत घेतले होते. मात्र बुमराह यंदा त्याच्या जुन्या अंदाजात दिसला नाही. 

 

ruturaj gaikwad 7/7

ऋतुराज गायकवाड

ऋतुराज गायकवाड हा चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार आणि सलामे फलंदाज सुद्धा आहे. ऋतुराज गायकवाडने 14 सामन्यांमध्ये एकूण 337 धावा केल्या. ऋतुराजचा या सीजनमधील स्ट्राईक रेट हा 123.44 एवढाच राहिला. चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याला 18 कोटींना रिटेन केले होते. 

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेल भरण्यासाठी तुफान गर्दी

महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेल भरण्यासाठी तुफान गर्दी

Energy Crisis29 min ago
2

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डिझेल थेट 10-15 रुपयांनी स्वस्त होणार? केंद्रीय पे

Petrol & Diesel34 min ago
3

‘कॉकरोच जनता पार्टी’वरून सुप्रीम कोर्टात याचिका; “भावनिक होऊ नका” म्हणत तातडीच्या सु

cockroach janta party36 min ago
4

जे सचिन करू शकला नाही ते सूर्यकुमारने मुंबई इंडियन्ससाठी केलं, जबरदस्त फलंदाजी करून

Suryakumar Yadav50 min ago
5

पंजाब स्थानिक निवडणुकांमध्ये EVM वापरावर सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार

supreme court57 min ago