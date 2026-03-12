English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • 28 मार्चपासून सुरु होणार IPL 2026 चा थरार! 10 संघांमधील खेळाडूंची लिस्ट पाहा एका क्लिकवर

28 मार्चपासून सुरु होणार IPL 2026 चा थरार! 10 संघांमधील खेळाडूंची लिस्ट पाहा एका क्लिकवर

IPL 2026 : आयपीएल 2026 चा थरार 28 मार्चपासून सुरु होणार आहे. बुधवार 11 मार्च रोजी बीसीसीआयने आयपीएलच्या 19 व्या सीजनचं पहिल्या टप्प्यातील शेड्युल जाहीर केलं. काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा होणं बाकी आहे त्यामुळे बीसीसीआयने केवळ 20 सामान्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. यंदा आयपीएल संघांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. अनेक स्टार खेळाडू यंदा त्यांच्या पारंपरिक संघांऐवजी दुसऱ्या संघाकडून खेळताना दिसतील. अशातच आयपीएलच्या 10 संघांमधील खेळाडूंची लिस्ट जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Mar 12, 2026, 05:04 PM IST
1/10

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू :

विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, जॉश हेजलवुड, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल, जॅकब बॅथेल, स्वप्निल सिंह, रसिख सलाम, यश दयाल, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, वेंकटेश अय्यर, जॅकब डफी, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल.  

2/10

सनरायजर्स हैदराबाद :

पॅट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिख क्लासन, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, रविचंद्रन स्मरण, कामिंडु मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंजे, क्रेंस फुलेतरा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, साकिब हुसैन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, लियम लिविंगस्टन आणि अनिकेत वर्मा.  

3/10

कोलकाता नाईट रायडर्स :

 वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अंगकृष रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमन पावेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरन ग्रीन, फिन ऐलन, मथीसा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, टिम साइफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, आकाश दीप आणि रचिन रवींद्र.  

4/10

चेन्नई सुपरकिंग्स :

एमएस धोनी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, अकील होसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मॅथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फोक्स.  

5/10

दिल्ली कॅपिटल्स :

डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिर पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जेमीसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, करुण नायर, समीर रिजवी, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, माधव तिवारी, त्रिपूर्ण विजय, अजय मंडल, मुकेश कुमार, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, दुष्मंता चमीरा आणि नीतीश राणा.   

6/10

गुजरात टायटन्स :

शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राशिद खान, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जॉस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, ल्यूक वुड, पृथ्वीराज यार्रा.  

7/10

मुंबई इंडियन्स :

रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्ज, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, राजअंगद बावा, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर, शार्दुल ठाकुर, शरफेन रदरफोर्ड और मयंक मार्कंडे, क्विंटन डिकॉक, दानिश मालेवर, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इजहार, मयंक रावत.  

8/10

पंजाब किंग्स :

श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, अर्शदीप सिंह, नेहाल वढेरा, मुशीर खान, हरनूर सिंह, विष्णु विनोद, शशांक सिंह, पायला अविनाश, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, अज्मतुल्लाह ओमरजाई, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवन, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्युसन, युजवेंद्र चहल, कूपर कॉनोली, बेन ड्वारशुइस, विशाल निषाद, प्रवीण दुबे, आणि हरप्रीत बराड़.  

9/10

लखनऊ सुपर जाएंट्स :

ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, मयंक यादव, अब्दुल समद, आयुष बडोनी, मॅथ्यू ब्रीट्जकी, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी अर्जुन तेंडुलकर, वानिन्दु हसरंगा, एनरिक नॉर्खिया, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, नमन तिवारी, जॉश इंग्लिस.  

10/10

राजस्थान रॉयल्स :

रयशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, शिमरॉन हेटमायर, लुहान ड्रिप्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा और सैम करन, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, यश राज पुंजा, रवि सिंह, अमन राव, बृजेश शर्मा, कुलदीप सेन, एडम मिल्न.  

