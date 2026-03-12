28 मार्चपासून सुरु होणार IPL 2026 चा थरार! 10 संघांमधील खेळाडूंची लिस्ट पाहा एका क्लिकवर
IPL 2026 : आयपीएल 2026 चा थरार 28 मार्चपासून सुरु होणार आहे. बुधवार 11 मार्च रोजी बीसीसीआयने आयपीएलच्या 19 व्या सीजनचं पहिल्या टप्प्यातील शेड्युल जाहीर केलं. काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा होणं बाकी आहे त्यामुळे बीसीसीआयने केवळ 20 सामान्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. यंदा आयपीएल संघांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. अनेक स्टार खेळाडू यंदा त्यांच्या पारंपरिक संघांऐवजी दुसऱ्या संघाकडून खेळताना दिसतील. अशातच आयपीएलच्या 10 संघांमधील खेळाडूंची लिस्ट जाणून घेऊयात.