शुभमन गिलवर बंदी? IPL सुरु असतानाच BCCI कडून मोठी कारवाई; 'ती' एक चूक भोवली

Shubman Gill Fined: शुभमन गिलच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सने बुधवारी आयपीएल 2026 मध्ये पहिल्या विजयाची नोंद केली. गुजरातने दिल्लीचा एका धावेने पराभव केला.   

Shivraj Yadav | Apr 09, 2026, 12:32 PM IST
Shubman Gill Fined: गुजरात टायटन्सने बुधवारी झालेल्या थरारक सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा एका धावेने पराभव केला. शुभमन गिलसह तीन फलंदाजांनी अर्धशतक ठोकलं. ज्यामुळे संघ 210 धावांचा डोंगर उभा करु शकला.   

दिल्लीकडून के एल राहुल (92) आणि पथुम निसांका (41) यांनी दिल्लीला चांगली सुरुवात करुन दिली. डेव्हिड मिलरने शेवटपर्यंत लढा दिला, मात्र अखेरीस गुजरातने एका धावेने सामना जिंकला.   

दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ 10 ओव्हर्स पूर्ण होण्यापूर्वीच 100 धावांचा टप्पा ओलांडून विजयाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत होता. मात्र, एकामागून एक गडी बाद होत गेल्यामुळे दिल्लीचा विजयाचा वेग मंदावला. अखेरच्या टप्प्यात डेव्हिड मिलरने खेळलेल्या धडाकेबाज खेळीमुळे दिल्लीचा संघ पुन्हा एकदा विजयाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला होता; तरीही, सामन्याच्या अगदी शेवटच्या चेंडूवर संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. 

रशीद खानने जबरदस्त गोलंदाजी करत 4 ओव्हर्समध्ये केवळ 17 धावा देत 3 विकेट्स घेतले. त्याने नितीश राणा (5), समीर रिझवी (0) आणि अक्षर पटेल (2) या तीन महत्त्वाच्या फलंदाजांना बाद केले. रिझवीने यापूर्वीच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये अर्धशतके झळकावली होती, परंतु रशीदने त्याला या सामन्यात आपले खातेही उघडण्याची संधी दिली नाही.  

मात्र या विजयानंतरही गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलवर बीसीसीआयने कारवाई केली आहे.   

बीसीसीआयने शुभमन गिलला 12 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. स्लो-ओवर रेटमुळे शुभमन गिलला दंड ठोठावण्यात आला आहे.   

IPL कडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान 'स्लो ओव्हर-रेट' मुळे गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलला दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.22 (Article 2.22) अंतर्गत, जे किमान ओव्हर-रेटशी संबंधित नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे, या हंगामातील त्याच्या संघाची ही पहिलीच चूक होती. गिलला 12 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे".   

जर गुजरात टायटन्सने हीच चूक पुन्हा केली, तर कर्णधार गिलला 24 लाखांचा दंड भरावा लागेल; त्यानंतर, 'इम्पॅक्ट प्लेयर' आणि 'प्लेइंग इलेव्हन'मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर प्रत्येक खेळाडूला 12 लाखांचा दंड ठोठावला जाईल.   

दरम्यान, तिसऱ्यांदा चूक झाल्यास कर्णधारावर एका सामन्याची बंदी घालणारा नियम आता रद्द करण्यात आला आहे.  

