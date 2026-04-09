शुभमन गिलवर बंदी? IPL सुरु असतानाच BCCI कडून मोठी कारवाई; ‘ती’ एक चूक भोवली
Shubman Gill Fined: शुभमन गिलच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सने बुधवारी आयपीएल 2026 मध्ये पहिल्या विजयाची नोंद केली. गुजरातने दिल्लीचा एका धावेने पराभव केला.
Shivraj Yadav | Apr 09, 2026, 12:32 PM IST
दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ 10 ओव्हर्स पूर्ण होण्यापूर्वीच 100 धावांचा टप्पा ओलांडून विजयाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत होता. मात्र, एकामागून एक गडी बाद होत गेल्यामुळे दिल्लीचा विजयाचा वेग मंदावला. अखेरच्या टप्प्यात डेव्हिड मिलरने खेळलेल्या धडाकेबाज खेळीमुळे दिल्लीचा संघ पुन्हा एकदा विजयाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला होता; तरीही, सामन्याच्या अगदी शेवटच्या चेंडूवर संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला.
रशीद खानने जबरदस्त गोलंदाजी करत 4 ओव्हर्समध्ये केवळ 17 धावा देत 3 विकेट्स घेतले. त्याने नितीश राणा (5), समीर रिझवी (0) आणि अक्षर पटेल (2) या तीन महत्त्वाच्या फलंदाजांना बाद केले. रिझवीने यापूर्वीच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये अर्धशतके झळकावली होती, परंतु रशीदने त्याला या सामन्यात आपले खातेही उघडण्याची संधी दिली नाही.
IPL कडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान 'स्लो ओव्हर-रेट' मुळे गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलला दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.22 (Article 2.22) अंतर्गत, जे किमान ओव्हर-रेटशी संबंधित नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे, या हंगामातील त्याच्या संघाची ही पहिलीच चूक होती. गिलला 12 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे".
