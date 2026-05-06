हार्दिक पांड्याला अखेर संघातून काढलं? दुखापतीच्या नावे बाहेर बसवलं? MI चे खेळाडू म्हणतायत, 'आम्हाला तर...'
Hardik Pandya: पाठीच्या स्नायूंच्या दुखण्यामुळे हार्दिक पांड्या 4 मे रोजी लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध विरोधातील सामन्यात खेळला नाही. दरम्यान त्याच्या पुनरागमनाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
Shivraj Yadav | May 06, 2026, 04:59 PM IST
Hardik Pandya: मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) कर्णधार हार्दिक पांड्या पाठीच्या दुखापतीमुळे लखनऊ सुपरजायंट्स (Lucknow Super Giants) संघाविरोधातील सामन्यात खेळला नाही. हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विरुद्ध होणाऱ्या आगामी सामन्यातही तो खेळण्याची शक्यता नाही. कारण संघ पुढील सामन्यासाठी रवाना झाला, तेव्हा हार्दिक कुठेच दिसला नाही. हार्दिकच्या अनुपस्थितीमुळे वेगळ्याच शंका उपस्थित होत आहेत.
हार्दिक पांड्या पुन्हा परतणार का?
हार्दिक पांड्या पूर्णपणे निष्प्रभ
हार्दिक पांड्या या हंगामात फार चांगली कामगिरी करु शकलेला नाही. याउलट तो फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष करताना दिसत आहे. मुंबईचं नेतृत्व करणाऱ्या हार्दिकने 8 सामन्यांत केवळ 146 धावा केल्या असून, त्याचा स्ट्राईक रेट 136.45 आहे. गोलंदाजीतही तो निष्प्रभ ठरला आहे. यामुळेच, त्याच्या अनुपस्थितीमागे केवळ दुखापत हेच एकमेव कारण नसून, त्यामागे आणखी काहीतरी दडलेले असावे, अशा चर्चांना सध्या उधाण आले आहे.
MI कडून निवेदन
सहकारी खेळाडूला हार्दिकच्या दुखापतीची कल्पनाच नाही
दरम्यान हार्दिकची दुखापत किती गंभीर आहे असं विचारलं असता, त्याचा सहकारी खेळाडू रायन रिकेलटन याने आपल्याकडे फारशी माहिती नसल्याची कबुली दिली. "तो पुन्हा कधी संघात परतेल, याची मला कल्पना नाही. आज दुपारीच मला समजले की त्याच्या पाठीला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे, त्याची तीव्रता किती आहे, दुखापतही म्हणावं की नाही, किंवा ती किती गंभीर आहे, अथवा त्याला नक्की काय जाणवत आहे, याबद्दल मला काहीच माहिती नाही. पण मला खात्री आहे की, या आठवड्यात आम्ही रायपूरला रवाना होत असताना, तो पुन्हा आमच्या संघासोबत असेल," असं त्याने सोमवारी सांगितलं.
MI गुणतालिकेत नवव्या स्थानी
