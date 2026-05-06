हार्दिक पांड्याला अखेर संघातून काढलं? दुखापतीच्या नावे बाहेर बसवलं? MI चे खेळाडू म्हणतायत, 'आम्हाला तर...'

Hardik Pandya: पाठीच्या स्नायूंच्या दुखण्यामुळे हार्दिक पांड्या 4 मे रोजी लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध विरोधातील सामन्यात खेळला नाही. दरम्यान त्याच्या पुनरागमनाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.  

Shivraj Yadav | May 06, 2026, 04:59 PM IST
Hardik Pandya: मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) कर्णधार हार्दिक पांड्या पाठीच्या दुखापतीमुळे लखनऊ सुपरजायंट्स (Lucknow Super Giants) संघाविरोधातील सामन्यात खेळला नाही. हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विरुद्ध होणाऱ्या आगामी सामन्यातही तो खेळण्याची शक्यता नाही. कारण संघ पुढील सामन्यासाठी रवाना झाला, तेव्हा हार्दिक कुठेच दिसला नाही. हार्दिकच्या अनुपस्थितीमुळे वेगळ्याच शंका उपस्थित होत आहेत.   

हार्दिक पांड्या पुन्हा परतणार का?

Cricbuzz ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, बुधवारी मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल 1 वर मुंबई इंडियन्स संघाच्या खेळाडूंमध्ये हार्दिक दिसला नाही. तो नंतर संघासोबत असणार आहे का? याबाबतही कोणती स्पष्टता नाही.   

हार्दिक पांड्या पूर्णपणे निष्प्रभ

हार्दिक पांड्या या हंगामात फार चांगली कामगिरी करु शकलेला नाही. याउलट तो फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष करताना दिसत आहे. मुंबईचं नेतृत्व करणाऱ्या हार्दिकने 8 सामन्यांत केवळ 146 धावा केल्या असून, त्याचा स्ट्राईक रेट 136.45 आहे. गोलंदाजीतही तो निष्प्रभ ठरला आहे. यामुळेच, त्याच्या अनुपस्थितीमागे केवळ दुखापत हेच एकमेव कारण नसून, त्यामागे आणखी काहीतरी दडलेले असावे, अशा चर्चांना सध्या उधाण आले आहे.  

MI कडून निवेदन

हार्दिक पांड्या लखनऊविरोधातील सामन्यात अनुपस्थित राहिल्यानंतर मुंबईकडून एक अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलं. त्यात म्हटलं होतं की, "पाठीच्या स्नायूंचे आकुंचन (back spasms) झाल्यामुळे हार्दिक पांड्याची प्रकृती ठीक नाही; म्हणूनच, आजच्या सामन्यासाठी सूर्यकुमार यादव कर्णधार असेल."

सहकारी खेळाडूला हार्दिकच्या दुखापतीची कल्पनाच नाही

दरम्यान हार्दिकची दुखापत किती गंभीर आहे असं विचारलं असता, त्याचा सहकारी खेळाडू रायन रिकेलटन याने आपल्याकडे फारशी माहिती नसल्याची कबुली दिली. "तो पुन्हा कधी संघात परतेल, याची मला कल्पना नाही. आज दुपारीच मला समजले की त्याच्या पाठीला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे, त्याची तीव्रता किती आहे, दुखापतही म्हणावं की नाही, किंवा ती किती गंभीर आहे, अथवा त्याला नक्की काय जाणवत आहे, याबद्दल मला काहीच माहिती नाही. पण मला खात्री आहे की, या आठवड्यात आम्ही रायपूरला रवाना होत असताना, तो पुन्हा आमच्या संघासोबत असेल," असं त्याने सोमवारी सांगितलं.  

आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाचं विजेतेपद पटकावून अवघे काही आठवडेच उलटले असताना सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या हे यशस्वी त्रिकूट संघर्ष करताना दिसत आहे. पाच वेळच्या विजेत्यांसाठी हे चिंताजनक आहे.   

MI गुणतालिकेत नवव्या स्थानी

मुंबई इंडियन्स हा हंगाम अजिबात लक्षात ठेवू इच्छित नसेल. 10 सामन्यांत 3 विजयांसह मुंबई गुणतालिकेत नवव्या स्थानी आहे.   

मुंबईचं नेमकं कुठे बिनसलं?

रोहित शर्माला कर्णधारपदावरुन हटवत हार्दिक पांड्याला कर्णधार करणं हेच मुंबईच्या अपयशामागील खरं कारण असल्याचं म्हटलं जात आहे. रोहित शर्माने बसवलेली संघाची घडी हार्दिक पांड्या यशस्वीपणे पुढे नेईल असं वाटत असताना त्याच्या नेतृत्वात ती आणखी विस्कटलेली दिसत आहे. हार्दिक पांड्या स्वत:ही चांगली कामगिरी करण्यात असमर्थ ठरत आहे. 

