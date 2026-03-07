मॅचचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोहचवणाऱ्या क्रिकेट कॅमेरामनचा पगार किती असतो माहितीये?
IPL Match Cameraman Salary: उद्या 8 मार्च 2026 रोजी आयपीएलचा फायनल सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड असा असणार आहे. या निमित्ताने आपण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जाणून घेऊया. ती म्हणजे सामन्यातील प्रत्येक शॉट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या क्रिकेट कॅमेरामनचा पगार नेमका किती असेल?
क्रिकेट कॅमेरामनच्या पगाराचे आकडे जाणून थक्क व्हाल!
Cricket Cameraman Salary: भारतात क्रिकेटप्रेमींची कमी नाहिये. अनेकजण मैदानात उपस्थिती लावून सामना पाहण्यापेक्षा टिव्ही, लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर पाहणे पसंत करतात. कारण तिथे मैदानाच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट आणि जवळून परफेक्ट शॉट्स पाहता येतात. हे शॉट्स अगदी अचूकपणे टिपण्याचे काम तिथे असलेले कॅमेरामन करत असतात. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की संपूर्ण सामन्याचे चित्रीकरण करणाऱ्या कॅमेरामॅनचा पगार किती असतो? आकडे जाणून घेऊन तुम्ही थक्क व्हाल.
जितका जास्त अनुभव तितका जास्त पगार
भारतातील क्रिकेट कॅमेरामन मैदानात सहसा दिसून येत नाहीत, पण ते प्रेक्षकांना योग्य वेळी, योग्य शॉट दाखवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत असतात. ज्याप्रमाणे गरुड पक्षी कित्येक किलोमीटर लांबून जमिनीवरील शिकार अचूकपणे टिपू शकतो. त्याचप्रमाणे एका क्रिकेट कॅमेरामनलाही सामन्यातील प्रत्येक शॉट अचूकपणे कॅमेरात टिपायचा असतो.
क्रिकेटच्या रणनीतीबद्दलचे ज्ञान असणेही आवश्यक
स्टार स्पोर्ट्ससारख्या विशेष क्रिडा कॅमेरामनचा वार्षिक पगार किती?
भारतीय क्रिकेट कॅमेरामन संपूर्ण आयपीएल हंगामासाठी सुमारे 3 लाख किंवा त्याहून अधिक पैसे कमवू शकतो. स्टार स्पोर्ट्ससारख्या विशेष क्रिडा कॅमेरामनचे वार्षिक वेतन 7.5 लाख ते 8.3 लाखांच्या जवळपास असू शकते. तसेच टॉप प्रोफेशनल्स दरवर्षी 20 लाखांपर्यंत कमवू शकतात, ज्यामध्ये एंट्री-लेव्हल पोझिशन्स बहुतेकदा 5.5 लाखांपासून सुरू होतात.
मुंबईतील कॅमेरामनचा वार्षिक पगार किती?
क्रिकेट कॅमेरामनची नोकरी कशी मिळवायची?
