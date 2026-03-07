English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मॅचचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोहचवणाऱ्या क्रिकेट कॅमेरामनचा पगार किती असतो माहितीये?

IPL Match Cameraman Salary: उद्या 8 मार्च 2026 रोजी आयपीएलचा फायनल सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड असा असणार आहे. या  निमित्ताने आपण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जाणून घेऊया. ती म्हणजे सामन्यातील प्रत्येक शॉट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या क्रिकेट कॅमेरामनचा पगार नेमका किती असेल?   

Manali Sagvekar | Mar 07, 2026, 01:39 PM IST
क्रिकेट कॅमेरामनच्या पगाराचे आकडे जाणून थक्क व्हाल!

Cricket Cameraman Salary:

Cricket Cameraman Salary: भारतात क्रिकेटप्रेमींची कमी नाहिये. अनेकजण मैदानात उपस्थिती लावून सामना पाहण्यापेक्षा टिव्ही, लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर पाहणे पसंत करतात. कारण तिथे मैदानाच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट आणि जवळून परफेक्ट शॉट्स पाहता येतात. हे शॉट्स अगदी अचूकपणे टिपण्याचे काम तिथे असलेले कॅमेरामन करत असतात. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की संपूर्ण सामन्याचे चित्रीकरण करणाऱ्या कॅमेरामॅनचा पगार किती असतो? आकडे जाणून घेऊन तुम्ही थक्क व्हाल.   

जितका जास्त अनुभव तितका जास्त पगार

IPL 2026 India vs new zealand Cricket Cameraman Salary

भारतातील क्रिकेट कॅमेरामन मैदानात सहसा दिसून येत नाहीत, पण ते प्रेक्षकांना योग्य वेळी, योग्य शॉट दाखवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत असतात. ज्याप्रमाणे गरुड पक्षी कित्येक किलोमीटर लांबून जमिनीवरील शिकार अचूकपणे टिपू शकतो. त्याचप्रमाणे एका क्रिकेट कॅमेरामनलाही सामन्यातील प्रत्येक शॉट अचूकपणे कॅमेरात टिपायचा असतो.  

क्रिकेटच्या रणनीतीबद्दलचे ज्ञान असणेही आवश्यक

IPL 2026 India vs new zealand Cricket Cameraman Salary

यासाठी कॅमेरा अँगलसह क्रिकेटच्या रणनीतीबद्दलचे ज्ञान असणेही आवश्यक असते. जितका जास्त चांगला अनुभव आणि कौशल्य असतील तितक्या अधिक किंमतीचा पगार मिळतो. कॅमेरामनच्या पगाराची रक्कम सामान्या व्यक्तिच्या वार्षिक उत्पन्नापेक्षा कित्येक पटीने अधिक असते.   

स्टार स्पोर्ट्ससारख्या विशेष क्रिडा कॅमेरामनचा वार्षिक पगार किती?

IPL 2026 India vs new zealand Cricket Cameraman Salary

भारतीय क्रिकेट कॅमेरामन संपूर्ण आयपीएल हंगामासाठी सुमारे 3 लाख किंवा त्याहून अधिक पैसे कमवू शकतो. स्टार स्पोर्ट्ससारख्या विशेष क्रिडा कॅमेरामनचे वार्षिक वेतन 7.5 लाख ते 8.3 लाखांच्या जवळपास असू शकते. तसेच टॉप प्रोफेशनल्स दरवर्षी 20 लाखांपर्यंत कमवू शकतात, ज्यामध्ये एंट्री-लेव्हल पोझिशन्स बहुतेकदा 5.5 लाखांपासून सुरू होतात.   

मुंबईतील कॅमेरामनचा वार्षिक पगार किती?

IPL 2026 India vs new zealand Cricket Cameraman Salary

मुंबईसारख्या शहरात कॅमेरामनचा संपूर्ण वर्षाचा पगार सरासरी 3.6 लाख ते 5.6 लाख इतका असतो. तसेच वरिष्ठ पातळीवरील व्यावसायिक दरवर्षी 10 ते 15 लाख किंवा त्याहून अधिक कमवू शकतात.   

क्रिकेट कॅमेरामनची नोकरी कशी मिळवायची?

IPL 2026 India vs new zealand Cricket Cameraman Salary

हा पगार जाणून घेऊन अनेकांच्या मनात 'कॅमेरामनची नोकरी मिळाली ना, तर लाईफ सेट होऊन जाईल' असा विचार आलाच असेल. जर तुम्हालाही क्रिकेट कॅमेरामनची नोकरी मिळवायची असेल तर कोणत्या गोष्टी आवश्यक असतील ते जाणून घ्या.   

डिग्री आणि उपकरणांचे प्रशिक्षण

IPL 2026 India vs new zealand Cricket Cameraman Salary

तुमच्याकडे मास कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग किंवा सिनेमेटोग्राफीमध्ये पदवी किंवा डिप्लोमा असणे आवश्यक आहे. तसेच व्यावसायिक व्हिडिओ कॅमेरे, लेन्स आणि लाईव्ह ब्रॉडकास्ट उपकरणे चालवण्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे.   

इंटर्नशिपचा अनुभव

IPL 2026 India vs new zealand Cricket Cameraman Salary

जर तुम्हाला कोणत्याही टिव्ही चॅनेल, प्रोडक्शन हाऊस किंवा स्टोर्ट्स ब्रॉकास्ट कंपनीत इंटर्नशिपचा अनुभव असले तर ते नोकरी मिळवणे अधिक सोपे होईल. तुम्ही क्रिकेटच्या लहान स्पर्धा, स्थानिक सामन्यांचे चित्रीकरण केले असेल तर, तुमचा स्वतःचा पोर्टफोलिओ तयार करू शकता.   

