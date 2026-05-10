ऋषभ पंत LSG साठी डोकेदुखी? IPL 2026 मधील सर्वात मोठा फ्लॉप, निराशाजनक कामगिरीमुळे संघ अडचणीत

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 10, 2026, 08:13 PM IST|Updated: May 12, 2026, 04:46 PM IST

लखनऊ सुपर जायंट्स सामना सीएसकेविरुद्ध पार पडला, या सामन्यामध्ये एलएसजीच्या संघाला 5 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. लखनऊ सुपर जायंट्सचा कर्णधार रिषभ पंत हा खराब फार्मशी झुंजत आहे, त्यामुळे मागील काही सामन्यांमध्ये त्याची सातत्याने खराब कामगिरी राहिली आहे. 

आज सीएसकेविरुद्ध रिषभ पंत आणखी एकदा फेल झाल्यानंतर आता त्याच्या नावावर लज्जास्पद रेकॅार्ड नोंद झाला आहे. सीएसकेविरुद्ध सामन्यामध्ये रिषभ पंतने 12 चेंडूमध्ये 15 धावा केल्या. आज लखनऊचा या सिझनचा 11 सामना पार पडला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

सीएसकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यानंतर आता लखनऊ सुपर जायंट्सचा संघ हा आता आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे. मेगा ऑक्शनमध्ये त्याला लखनऊने 27 कोटींना विकत घेतले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

आयपीएलच्या इतिहासामधील सर्वात महागडा खेळाडूने आयपीएल 2026 मध्ये झालेल्या 11 सामन्यात फक्त 251 धावा केल्या आहेत. त्यानंतर आता पंत हा या सिझनमधील सर्वात प्लॅाप खेळाडू ठरला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने रिषभ पंतला 27 कोटींना विकत घेतल्यानंतर आता संघाचा कर्णधार हा संघासाठी ओझे ठरला आहे. सीएसकेविरुद्धच्या सामन्यात वेगवान गोलंदाज जेमी ओव्हरटनने पंतला बाद केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

 

आज जेव्हा त्याने सीएसकेविरुद्ध विकेट गमावली तेव्हा फक्त तोच नाही तर लखनऊ सुपर जायंट्सचा कोचिंग स्टाफ देखील निराश पाहायला मिळाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

आयपीएल 2025 मध्ये देखील लखनऊची खराब कामगिरी पाहायला मिळाली होती. मागील सिझनमध्ये देखील रिषभ पंत फार काही करु शकला नव्हता मागील सिझनमध्ये त्याने लीग सामन्यातील शेवटच्या सामन्यामध्ये शतक झळकावले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

आजच्या सामन्यामध्ये सीएसकेच्या संघाने लखनऊला 5 विकेट्सने पराभूत केले संघ सध्या गुणतालिकेमध्ये दहाव्या स्थानावर आहे. आता संघ प्लेऑफपण बाहेर झाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

आजच्या सामन्यामध्ये इंग्लिस बाद झाल्यानंतर लखनौचा संघ जरी अडखळला असला तरी, मधल्या फळीतील फलंदाज शहबाज अहमदने 25 चेंडूंमध्ये 43 धावा ठोकून लखनौला 200 धावांच्या पुढे नेले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

