कोणाला नावही माहिती न्हवतं तेव्हा IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सने दिलेली संधी! आज 'हे' 7 खेळाडू बनले सुपरस्टार

Mumbai Indians IPL Players: आयपीएल चा नवीन सीजन काही दिवसातच सुरू होणार आहे. दरम्यान आपण थोडं मागे जाऊन बघुयात जेव्हा मुंबई इंडियन्सने अशा खेळाडूंना संधी दिलेली ज्यांचं कधी कोणी नावही ऐकलं नसेल. चला आज सुपरस्टार बनलेल्या खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊयात...  

Tejashree Gaikwad | Mar 18, 2026, 05:25 PM IST
Mumbai Indians

मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ही आयपीएलमधील अशी फ्रँचायझी आहे, जिने गेल्या काही वर्षांत भारतीय क्रिकेटला अनेक दर्जेदार खेळाडू दिले आहेत. त्यांच्या उत्कृष्ट स्काउटिंग सिस्टीममुळे अनेक अनोळखी खेळाडूंना संधी मिळाली आणि पुढे तेच मोठे स्टार बनले.   

Team MI

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), हार्डिं पांड्या (Hardik Pandya), सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), तिलक वर्मा (Tilak Varma) यांसारखी नावे त्याचे उत्तम उदाहरण आहेत.  

Jasprit Bumrah

मुंबई इंडियन्सने 2013 साली अवघ्या 19 वर्षांच्या जसप्रीत बुमराहला आपल्या संघात घेतले. रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (Royal Challengers Bangalore)  विरुद्धच्या पदार्पण सामन्यात त्यांनी 3 विकेट घेत सर्वांचे लक्ष वेधले. फक्त 10 लाखांत घेतलेला हा खेळाडू आज जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो.  

Hardik Pandya

हार्दिक पांड्यालाही 2015 मध्ये मुंबईनेच संधी दिली. 10 लाखांच्या बेस प्राइसवर संघात आलेल्या हार्दिकने 2021 पर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानंतर तो गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) कडून खेळला आणि आता पुन्हा मुंबईत परतत संघाचा कर्णधार झाला आहे.  

Suryakumar Yadav

टी20 संघाचा सध्याचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनाही 2011 मध्ये मुंबईनेच पहिली संधी दिली होती. सुरुवातीला त्यांना फार संधी मिळाली नाही, पण नंतर त्यांनी आपल्या फलंदाजीने वेगळी ओळख निर्माण केली.  

Tilak Varma

तिलक वर्मा (Tilak Varma) यालाही 2022 मध्ये मुंबईने 1.7 कोटींमध्ये विकत घेतले. पहिल्याच हंगामात त्याने प्रभावी कामगिरी करत आपली छाप पाडली आणि तो आज संघाचा महत्त्वाचा भाग आहे.  

Team Mumbai Indians

अक्षर पटेल, कुलदीप यादव आणि युझवेंद्र चहल यांनाही मुंबई इंडियन्सनेच सुरुवातीला आपल्या संघात घेतले होते. जरी त्यांना जास्त संधी मिळाली नाही, तरी पुढे इतर संघांकडून खेळताना त्यांनी स्वतःला सिद्ध केले.  

Team Mumbai Indians

आज हे सर्व खेळाडू भारतीय संघाचे महत्त्वाचे सदस्य बनले आहेत. मुंबई इंडियन्सच्या टॅलेंट शोधण्याच्या क्षमतेमुळेच हे शक्य झाले असून, त्यांनी भारतीय क्रिकेटला अनेक भावी स्टार्स दिले आहेत.  

‘धुरंधर’मध्ये मानधनात रणवीर सिंह अव्वल; पण सर्वात कमी रक्कम कोणाला ?

'धुरंधर'मध्ये मानधनात रणवीर सिंह अव्वल; पण सर्वात कमी रक्कम कोणाला ?
गऊ किती छान दिसतेयस! गुढीपाडवा स्पेशल फोटो चाहते नव्याने पडले गौतमी पाटीलच्या प्रेमात

₹70000000000+ ची कमाई करणारं महाराष्ट्रातलं गाव! इथं सगळे करोडपती; ₹100 चे झाले 10 कोटी

Chaitra Navratri Wishes in Marathi : भक्तीचा महिमा, शक्तीची आराधना! चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तिमय शुभेच्छा

