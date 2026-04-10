IPL 2026 : लखनऊच्या मॅचविनरने मोठे षटकार मारण्याच्या क्षमतेमागील रहस्य केले उघड

लखनऊ सुपर जायंट्सने कोलकता नाईट रायडर्सविरूद्ध सामना जिंकल्यानंतर एलएसजीचा मॅचविनर खेळाडू मुकुल चौधरी सध्या सातत्याने चर्चेत आहे. आता मुकुल चौधरीने इतक्या सहजतेने मोठे षटकार मारण्याच्या आपल्या क्षमतेमागील रहस्य उघड केले आहे.

Shubhangi Mere | Apr 10, 2026, 10:26 PM IST
मुकुल चौधरीने २७ चेंडूंमध्ये सात शानदार षटकारांसह नाबाद ५४ धावा केल्या. मुकुलचे षटकार आणि सामने जिंकून देण्याची त्याची क्षमता पाहून लोकांना भारताचा माजी कर्णधार एम.एस. धोनीची आठवण झाली.

एम.एस. धोनीला आपला आदर्श मानणाऱ्या मुकुल चौधरीनेही आपला प्रसिद्ध हेलिकॉप्टर शॉट खेळला. सामन्यानंतर आपल्या षटकार मारण्याच्या क्षमतेबद्दल बोलताना मुकुल चौधरी म्हणाला, "माझे शरीर थोडे अधिक मजबूत झाले आहे आणि हे मला नैसर्गिकरित्या जमते. 

मी दररोज १००-१५० षटकार मारण्याचा सराव करतो, त्यामुळे तुम्ही ते करत राहिल्यास तुमच्या बॅटचा वेग वाढतो. मी गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून खूप सराव करत आहे, त्यामुळे आता ते माझ्या खेळाचा एक भाग बनले आहे."

हेलिकॉप्टर शॉटबद्दल मुकुल म्हणाला, "मी लहानपणापासून त्या शॉटचा सराव केला आहे. मला तो शॉट आणि धोनी ज्या प्रकारे डाव संपवायचा ते नेहमीच आवडायचे. तो यॉर्करवरही षटकार मारायचा. जर तुम्ही अशा चेंडूवर षटकार मारला, तर गोलंदाज काहीतरी वेगळा विचार करतो."

एल अँड एसचे प्रशिक्षक जस्टिन लँगर चौधरीच्या खेळीने खूप खूश होते. लँगर म्हणाले की, चौधरी आणखी मोठी उंची गाठू शकतो असा त्यांना विश्वास आहे. तो खूप तरुण आहे आणि त्याच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक आहे. तो खूप जिद्दी आहे. जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा संघात येता, तेव्हा तुम्ही खूप मेहनत करता आणि हा त्याच्या आयुष्यातील आणि कारकिर्दीतील एक खूप मोठा क्षण असेल.

लँगर यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, ते चार महिन्यांत चौधरीला भारताचा सहाव्या किंवा सातव्या क्रमांकाचा सर्वात धोकादायक फलंदाज बनवू शकतात. त्याच्या देशांतर्गत कामगिरीच्या आधारावर, एल अँड एसने आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात मुकुलला २.६ कोटी रुपयांना विकत घेतले. 

...अन्यथा बॉम्बप्रमाणे फुटेल तुमचा AC; चुकूनही करु नका 'या' 5 चुका

...अन्यथा बॉम्बप्रमाणे फुटेल तुमचा AC; चुकूनही करु नका 'या' 5 चुका 9
'या' देशात दूध, अंडीपेक्षाही स्वस्त आहे 'सोनं', खरेदी करून भारतात कसं आणू शकतो? नियम जाणून घ्या 8
RBI मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत! डिजिटल पेमेंटसंदर्भात 'तो' नियमच बदलून टाकणार; सायबर गुन्हेगारांचं कंबरडंच मोडणार 9
पवित्र चारधाम यात्रेला कधी होणार सुरूवात? जाणून घ्या काही महत्त्वाचे प्रशासकीय नियम, रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य 8