उजव्या हाताचं बोट कानात अन् डावा हात आकाशाकडे... Tilak Varma च्या या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? लॉजिक फारच हटके

Tilak Varma Celebration Meaning: भारताला हरहुन्नरी फलंदाज तिलक वर्माने सोमवारी अहमदाबादच्या मैदानावर आयपीएलमधील आपलं पहिलं शतक झळकावलं. या शतकानंतर तिलकने केलेलं सेलिब्रेशन अनेकांचं लक्ष वेधून घेणारं ठरलं. पण या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? ते कोणासाठी असतं? जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती...

Swapnil Ghangale | Apr 21, 2026, 09:13 AM IST
तिलक वर्मा कानात बोट घालून सेलिब्रेशन का करतो?

एक हात कानामध्ये तर दुसरा आकाशाच्या दिशेने वर करत तिलक वर्माने गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या आयपीएल सामन्यात शतक झळकावल्यानंतर केलेलं सेलिब्रेशन हे काही नवीन नाही. त्याने यापूर्वीही असं सेलिब्रेशन अनेकदा केलं आहे. या सेलिब्रेशनला एक खास भावनिक किनार आहे. तो असं सेलिब्रेशन का करतो? याबद्दल जाणून घेऊयात...

मुंबईने गुजरातला 99 धावांनी धूळ चारली, स्टार ठरला तिलक

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्सच्या सामन्यामध्ये मुंबईने गुजरातला 99 धावांनी धूळ चारली. या सामन्याचा खरा हिरो ठरला मुंबईचा तिलक वर्मा!  

23 चेंडूंमध्ये 82 धावांचा पाऊस

तिलकने आयपीएलमधील आपलं पहिलं शतक झळकवताना 45 बॉलमध्ये नाबाद 101 धावा केल्या. पहिल्या 22 चेंडूंमध्ये 19 धावा करणाऱ्या तिलकने पुढील 23 चेंडूंमध्ये 82 धावांचा पाऊस पाडला.  

शेवटच्या चेंडूवर चौकार लगावत शतक

8 चौकार आणि 7 षटकारांसहीत आपल्या दमदार खेळीचा शेवट तिलकने पहिल्या डावातील शेवटच्या चेंडूवर चौकार लगावत शतक साजरं करत केला. या शतकानंतर तिलकने उजवा हाताचं बोट कानात तर डावा हात आकाशाच्या दिशेने करत वर पाहून सेलीब्रेशन केलं. पण तिलक हे असं सेलीब्रेशन का करतो? त्याचा अर्थ काय? हे अनेकांना ठाऊक नाही.  

अशी पोज देत सेलिब्रेशन केल्याचं अनेकदा पाहायला मिळतं

खरं तर तिलक वर्मा अनेकदा एक हात कानात किंवा कानावर किंवा कानाजवळ आणि एक हात वर अशी पोज देत सेलिब्रेशन केल्याचं पाहायला मिळतं. या सेलिब्रेशनचा अर्थ खूप सोपा आणि भावनिक आहे. हा अर्थ जाणून घेतल्यानंतर तुम्हाला तिलकबद्दल नक्कीच अधिक अभिमान वाटेल यात शंका ना.

सेलिब्रेशनचा अर्थ काय?

एक हात कानावर ठेवण्याचं तिलकचं हे सिलिब्रेशन त्याच्या आईसाठी असतं. कानाजवळ हात ठेवून तिलक, "हे मिळालेलं यश मी माझ्या आईला ऐकवत आहे" असा संकेत देत असतो. त्यानेच एकदा यासंदर्भात खुलसा केला होता.

कानावर हात ठेवून...

कानावर हात ठेवून तिलक वर्मा आपल्या आईला "हे यश तुझ्यासाठी आहे, तू ऐक" असं सूचित करण्याचा प्रयत्न करतो.  गायत्री देवी असं तिलकच्या आईचं नाव आहे. त्या गृहिणी असून आंध्र प्रदेशातील भीमावरम येथे राहतात.

हात हवेत करण्याचं कारण काय?

तिलक दुसरा हात हवेत करण्याचं कारण देवाला केलेलं अभिवादन असतं. डावा हात वर करणे म्हणजे 'धन्यवाद' किंवा 'हे यश वरच्या शक्तीला समर्पित" अशा अर्थाने असतो.  

तिलक हा फार भावनिक खेळाडू

तिलक त्याच्या आईला आणि देवाला यश समर्पित करतो. तिलक हा फार भावनिक खेळाडू आहेत आणि त्यांच्या सेलिब्रेशनमध्ये कुटुंबाचा आणि खास करुन आईचा उल्लेख नेहमी येतो. (सर्व फोटो जिओ हॉटस्टारवरुन साभार)

