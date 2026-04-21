उजव्या हाताचं बोट कानात अन् डावा हात आकाशाकडे... Tilak Varma च्या या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? लॉजिक फारच हटके
Tilak Varma Celebration Meaning: भारताला हरहुन्नरी फलंदाज तिलक वर्माने सोमवारी अहमदाबादच्या मैदानावर आयपीएलमधील आपलं पहिलं शतक झळकावलं. या शतकानंतर तिलकने केलेलं सेलिब्रेशन अनेकांचं लक्ष वेधून घेणारं ठरलं. पण या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? ते कोणासाठी असतं? जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती...
Swapnil Ghangale | Apr 21, 2026, 09:13 AM IST
तिलक वर्मा कानात बोट घालून सेलिब्रेशन का करतो?
एक हात कानामध्ये तर दुसरा आकाशाच्या दिशेने वर करत तिलक वर्माने गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या आयपीएल सामन्यात शतक झळकावल्यानंतर केलेलं सेलिब्रेशन हे काही नवीन नाही. त्याने यापूर्वीही असं सेलिब्रेशन अनेकदा केलं आहे. या सेलिब्रेशनला एक खास भावनिक किनार आहे. तो असं सेलिब्रेशन का करतो? याबद्दल जाणून घेऊयात...
मुंबईने गुजरातला 99 धावांनी धूळ चारली, स्टार ठरला तिलक
23 चेंडूंमध्ये 82 धावांचा पाऊस
शेवटच्या चेंडूवर चौकार लगावत शतक
अशी पोज देत सेलिब्रेशन केल्याचं अनेकदा पाहायला मिळतं
सेलिब्रेशनचा अर्थ काय?
कानावर हात ठेवून...
हात हवेत करण्याचं कारण काय?
