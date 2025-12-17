IPL ऑक्शननंतर असे आहेत 10 संघ; MI, CSK, RCB आणि इतर संघातील खेळाडूंची लिस्ट पाहा एका क्लिकवर
IPL 2026 : जगप्रसिद्ध इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनसाठी मंगळवार 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबी येथे ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये एकूण 350 खेळाडूंचा सहभाग होता. यात कॅमरुन ग्रीन हा यंदाच्या ऑक्शनमधील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला त्याच्यावर केकेआरने 25.20 कोटींची बोली लावली. यासह अनेक अनकॅप्ड खेळाडूंवर सुद्धा कोट्यवधींचा पाऊस पडला. मात्र यात अनेक असे स्टार क्रिकेटर सुद्धा होते जे अनसोल्ड ठरले. ऑक्शननंतर आता आयपीएलचे 10 संघ कसे आहेत त्यांच्यात कोणकोणत्या खेळाडूंचा समावेश आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.