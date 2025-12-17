English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL ऑक्शननंतर असे आहेत 10 संघ; MI, CSK, RCB आणि इतर संघातील खेळाडूंची लिस्ट पाहा एका क्लिकवर

IPL 2026 : जगप्रसिद्ध इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनसाठी मंगळवार 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबी येथे ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये एकूण 350 खेळाडूंचा सहभाग होता. यात कॅमरुन ग्रीन हा यंदाच्या ऑक्शनमधील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला त्याच्यावर केकेआरने 25.20 कोटींची बोली लावली. यासह अनेक अनकॅप्ड खेळाडूंवर सुद्धा कोट्यवधींचा पाऊस पडला. मात्र यात अनेक असे स्टार क्रिकेटर सुद्धा होते जे अनसोल्ड ठरले. ऑक्शननंतर आता आयपीएलचे 10 संघ कसे आहेत त्यांच्यात कोणकोणत्या खेळाडूंचा समावेश आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.  

Pooja Pawar | Dec 17, 2025, 02:28 PM IST
कोलकाता नाईट रायडर्स : कॅमरून ग्रीन ,मथीषा पथिराना , मु्स्ताफिजुर रहमान, तेजस्वी सिंह, रचिन रविंद्र, फिन एलन, टिम सीफर्ट, आकाश दीप, राहुल त्रिपाठी, दक्श कम्र, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलांकी, कार्तिक त्यागी, अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती.   

चेन्नई सुपरकिंग्स : कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स. 

लखनऊ सुपर जाएंट्स : एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकीपर), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, अवेश खान, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, हिम्मत सिंह, एम सिद्धार्थ, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, शाहबाज अहमद, जोश इंग्लिस, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवा. 

दिल्ली कॅपिटल्स : केएल राहुल, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), नितीश राणा, करुण नायर, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, अजय मंडल, माधव तिवारी, त्रिपूर्ण विजय, दुष्मंथा चमीरा, पथुम निसांका, डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ, साहिल पारख, बेन डकेट, आकिब नबी डार, काइल जॅमीसन, लुंगी एनगिडी 

राजस्थान रॉयल्स :  रवींद्र जडेजा, सॅम कुरान, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंग चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवी बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यशराज पुंजा, विघ्नेश पुथूर, रवी सिंग, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, कुलदीप सेन.

मुंबई इंडियन्स : हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिक्लेटन, रॉबिन मिन्झ, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्वनी कुमार, दीपक चहर, विल जॅक्स, रघु शर्मा, राज अंगाक बावा, शेरफान रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकूर.

गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुधारसन, कुमार कुशाग्रा, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अर्शद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंग ब्रार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव.

पंजाब किंग्स : प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंग, नेहल वढेरा, मार्कस स्टॉइनिस, अजमतुल्ला ओमरझाई, मार्को जॅनसेन, हरप्रीत ब्रार, युझवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, झेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्युसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकूर, विष्णू विनोद, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुईस , प्रवीण दुबे, विशाल निषाद.   

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू : व्यंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जेकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल, सात्विक देसवाल, रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेजलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान थुषारा, सुवानंद शर्मा, सुवानंद शर्मा, अब्दुल सिंह, सुवानंद शर्मा.

सनरायजर्स हैदराबाद : पॅट कमिन्स (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदू मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कारसे, जयदेव उनाडकट, इशान मलिंगा, जीशान कुमार, शिवांग कुमार, सलील अरोरा, ओंकार तरमळे, साकिब हुसेन, क्रेनस फुलेत्रा, प्रफुल्ल हिंगे, अमित कुमार, लियाम लिव्हिंगस्टोन, अमित कुमार.

