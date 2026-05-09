/MI VS RCB : सामना न खेळताच रविवारी स्पर्धेतून बाहेर पडणार मुंबई इंडियन्स? Weather Report ने टेन्शन वाढवलं

MI VS RCB IPL 2026 Weather Report : रविवार १० मे रोजी आयपीएल २०२६ मध्ये डबल हेडर सामने होणार आहेत. यात पहिला सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात खेळवला जाईल. तर दुसरा सामना हा रायपूरच्या स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवला जाईल. प्लेऑफमधील आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर रविवारी होणारा सामना जिंकणं मुंबई इंडियन्ससाठी अत्यंत महत्वाचं असणार आहे. मात्र त्यापूर्वी रायपूर येथील हवामान बिघडल्याने सामन्यावर पावसाचे संकट आहे.
रायपूरच्या शहीद वीर नारायण आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात 10 मे रोजी आयपीएल 2026 चा 54 वा सामना खेळवला जाणार आहे.
मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत आयपीएल 2026 मधील 10 सामने खेळून फक्त ३ सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. तर उर्वरित 7 सामन्यात त्यांचा पराभव झालाय. ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये त्यांच्या खात्यात केवळ ६ पॉईंट्स असून ते नवव्या स्थानी आहेत.
मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहायचं असेल तर त्यांना 10 मे रोजी होणार आरसीबी विरुद्ध सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. मात्र ते मुंबई इंडियन्ससाठी तितकस सोपं नसेल कारण त्यांच्या समोर केवळ आरसीबीचंच नाही तर हवामानाचं सुद्धा आव्हान असणार आहे.
रायपूरमध्ये हलक्या सरींसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत होती, मात्र शनिवारी तिथे जोरदार पाऊस झाला आहे. ज्यामुळे दोन्ही संघ सराव करू शकले नाहीत आणि संपूर्ण मैदानात कव्हर्स टाकण्यात आले आहेत.
प्रशासनाने देखील सोसाट्याचा वारा आणि पावसाच्या पार्श्ववभूमीवर नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जोरदार पावसामुळे सामन्यापूर्वी होणाऱ्या पत्रकार परिषदेच्या आयोजनासाठी सुद्धा उशीर झाला.
रविवारी हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार रायपूर येथील हवामान हे कोरडं आणि कडक उन्हाचं असेल. मात्र सायंकाळी 5 ते 8 च्या दरम्यान ढगाळ वातावरण असण्याची शक्यता असली तरी पावसाची शक्यता नाहीये. तसेच 9 ते रात्री 12 दरम्यान आकाश मोकळं असेल. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या सामन्यावर अद्याप तरी पावसाचं संकट नाहीये.
मात्र असं असलं तरी हवामानाच्या लहरीपणाचा फटका हा आयपीएल 2026 च्या मुंबई विरुद्ध बंगळुरू सामन्याला बसू शकतो. पावसामुळे हा सामना रद्द झाला तर मात्र मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये जाण्याचं गणित बिघडेल आणि ते स्पर्धेतून बाहेर पडतील.
मुंबई इंडियन्सकडे सध्या 6 पॉईंट्स आहेत. प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी संघांकडे 14 ते 16 पॉईंट्स तरी असणं आवश्यक असतं. मुंबईचे आता केवळ 4 सामने शिल्लक आहेत. त्यामुळे त्यांना यापुढील सर्व सामने जिंकून प्रत्येकी 2-2 पॉईंट्स जिंकून किमान 14 पॉईंट्स पर्यंत मजल मारायची आहे.
परंतू मुंबई इंडियन्स विरुद्ध आरसीबी यांच्यात होणारा सामना रविवारी पावसाच्या अडथळ्यामुळे रद्द झाला तर मात्र दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1-1 पॉईंट मिळेल. यानंतर मुंबईने त्यांचे उर्वरित ३ सामने जरी जिंकले तरी त्यांचे फक्त 13 पॉईंट्स होतील आणि ते प्लेऑफसाठी पुरेसे नसतील. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचं आव्हान संपुष्टात येऊ शकतं.
दुसरीकडे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे 12 पॉईंट्स आहेत. उद्याचा सामना रद्द होऊन त्यांना 1 पॉईंट मिळाला तर त्यांचे पॉईंट्स टेबलमध्ये 13 पॉईंट्स होतील. ज्यामुळे ते पंजाब किंग्सला बाजूला करून पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर मजल मारतील.