IPL 2026: मुंबई इंडियन्सचा प्रशिक्षक महेला जयवर्धेनेची अखेर सत्य सांगितलं! हार्दिक पांड्याबद्दल मांडलं परखत मत, 'तो पहिल्यापासून...'
Mahela Jayawardene on Mumbai Indians Performance: मुंबई इंडियन्स संघाचा आणखी एक पराभव झाला आणि पुन्हा एकदा हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. वानखेडेवर झालेल्या सामन्यात चेन्नईने मुंबईचा 103 धावांनी पराभव केला.
Shivraj Yadav | Apr 24, 2026, 02:56 PM IST
Mahela Jayawardene on Mumbai Indians Performance: वानखेडे मैदानात चेन्नईकडून मुंबईचा लाजिरवाणा पराभव झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्स संघ टीकेचा धनी झाला आहे. चेन्नईने 103 धावांनी पराभव करत मुंबईच्या नावे घरच्या मैदानावरील सर्वात मोठ्या पराभवाची नोंद केली. दरम्यान सामन्यानंतर मुंबईचा मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने याने संघ आयपीएल हंगामात आपली चांगली खेळी करत नसल्याचं मान्य केलं. यादरम्यान पत्रकारांनी महेलाला काही कठोर प्रश्न विचारले, ज्यांची त्याने स्पष्ट उत्तरं दिली.
पराभव झाल्यानंतर त्याचं विश्लेषण करणंही कठीण'
"अशा सामन्यांमध्ये पराभव झाल्यानंतर त्याचं विश्लेषण करणंही कठीण असतं. आम्ही दोन्ही पॉवरप्लेमध्ये, गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये पराभवत झाले. आम्ही सामन्यात चांगलं खेळूच शकलो नाही. पण आता आम्हाला थोडा ब्रेक मिळाला असल्याने पुढील सात सामन्यांमध्ये काय करु शकतो याचा विचार करण्यासाठी वेळ आहे. नेमकी कशाची गरज आहे हे आम्हाला माहिती आहे, त्याप्रमाणे आम्ही योजना आखून पुढील वाटचाल करु," असं महेलाने सांगितलं.
'गोलंदाजीत सुधारणा करण्याची गरज'
हार्दिकवर का म्हणाला महेला?
मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्या गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी करण्यास असमर्थ ठरला आहे. यासंदर्भात विचारलं असता त्याने सांगितलं की, "खरं सांगायचं तर मला हा चिंतेचा विषय वाटत नाही. त्याने सुरुवात चांगली केली होती. सुरुवातीच्या काही सामन्यात त्याने चांगली गोलंदाजी केली. एक संघ म्हणून आम्ही सातत्य राखू शकलो नाही. आमचा संघ चांगला आहे, पण आम्ही लवकर विकेट मिळवण्यात अपयशी ठरत आहोत".
