  • IPL 2026: मुंबई इंडियन्सचा प्रशिक्षक महेला जयवर्धेनेची अखेर सत्य सांगितलं! हार्दिक पांड्याबद्दल मांडलं परखत मत, तो पहिल्यापासून...

IPL 2026: मुंबई इंडियन्सचा प्रशिक्षक महेला जयवर्धेनेची अखेर सत्य सांगितलं! हार्दिक पांड्याबद्दल मांडलं परखत मत, 'तो पहिल्यापासून...'

Mahela Jayawardene on Mumbai Indians Performance: मुंबई इंडियन्स संघाचा आणखी एक पराभव झाला आणि पुन्हा एकदा हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. वानखेडेवर झालेल्या सामन्यात चेन्नईने मुंबईचा 103 धावांनी पराभव केला.   

Shivraj Yadav | Apr 24, 2026, 02:56 PM IST
Mahela Jayawardene on Mumbai Indians Performance: वानखेडे मैदानात चेन्नईकडून मुंबईचा लाजिरवाणा पराभव झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्स संघ टीकेचा धनी झाला आहे. चेन्नईने 103 धावांनी पराभव करत मुंबईच्या नावे घरच्या मैदानावरील सर्वात मोठ्या पराभवाची नोंद केली. दरम्यान सामन्यानंतर मुंबईचा मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने याने संघ आयपीएल हंगामात आपली चांगली खेळी करत नसल्याचं मान्य केलं. यादरम्यान पत्रकारांनी महेलाला काही कठोर प्रश्न विचारले, ज्यांची त्याने स्पष्ट उत्तरं दिली.   

"सात सामन्यानंतर चारच पॉइंट असतील तर मला वाटतं की, आम्ही चांगलं क्रिकेट खेळत नाही. टप्प्याटप्प्यात आम्ही चांगलं खेळत आहोत. अहमदाबादमध्ये आम्ही चांगली खेळी केली तेव्हा लय सापडली असं वाटत होतं, मात्र आम्ही पुन्हा ती गमावली," असं त्याने म्हटलं.   

पराभव झाल्यानंतर त्याचं विश्लेषण करणंही कठीण'

"अशा सामन्यांमध्ये पराभव झाल्यानंतर त्याचं विश्लेषण करणंही कठीण असतं. आम्ही दोन्ही पॉवरप्लेमध्ये, गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये पराभवत झाले. आम्ही सामन्यात चांगलं खेळूच शकलो नाही. पण आता आम्हाला थोडा ब्रेक मिळाला असल्याने पुढील सात सामन्यांमध्ये काय करु शकतो याचा विचार करण्यासाठी वेळ आहे. नेमकी कशाची गरज आहे हे आम्हाला माहिती आहे, त्याप्रमाणे आम्ही योजना आखून पुढील वाटचाल करु," असं महेलाने सांगितलं. 

'गोलंदाजीत सुधारणा करण्याची गरज'

महेलाला गोलंदाजीची सर्वाधिक चिंता आहे. गोलंदाजी फक्त काही सामन्यात चांगली झाली असल्याचं तो म्हणाला. "जर तुम्ही सात सामन्यांचं विश्लेषण केलं, तर गोलंदाजीत त्रुटी आहे. आम्ही काही नवीन खेळाडू घेतले. अहमदाबादमध्ये आम्ही चांगले खेळले. मला वाटतं तिथेही मधेमधे चांगली गोलंदाजी झाली". 

"आम्हाला योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्याची गरज आहे. आम्ही एका ओव्हरमध्ये सर्वाधिक धावा दिल्या आहेत. जेव्हा तुम्ही एका ओव्हरमध्ये 20 पेक्षा जास्त धावा देता तेव्हा संघाला संकटात जाण्यापासून कोणी वाचवू शकत नाही. पुढील 7 सामन्यात आम्हाला याच क्षेत्रात चांगली कामगिरी करायची आहे", असं त्याने सांगितलं.  

हार्दिकवर का म्हणाला महेला?

मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्या गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी करण्यास असमर्थ ठरला आहे. यासंदर्भात विचारलं असता त्याने सांगितलं की, "खरं सांगायचं तर मला हा चिंतेचा विषय वाटत नाही. त्याने सुरुवात चांगली केली होती. सुरुवातीच्या काही सामन्यात त्याने चांगली गोलंदाजी केली. एक संघ म्हणून आम्ही सातत्य राखू शकलो नाही. आमचा संघ चांगला आहे, पण आम्ही लवकर विकेट मिळवण्यात अपयशी ठरत आहोत".

'काही क्षणी चांगली कामगिरी करु शकलो नाही'

"आम्ही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यात असमर्थ ठरत आहोत. हाच मुख्य चिंतेचा मुद्दा आहे. जर तुम्ही फलंदाजी पाहिली तर ती चांगली होत आहे. पण काही क्षणी चांगली कामगिरी करु शकलो नाही. हे कोणत्याही एका खेळाडूसंदर्भात नसून, एक संघ म्हणून जबाबदारी आहे. आम्हाला कामगिरी सुधारावी लागणार आहे," असं त्याने सांगितलं.  

मुंबईचा पुढील सामना 29 एप्रिलला सनरायजर्स हैदराबादसोबत होणार आहे. यामुळे मुंबई इंडियन्सकडे पुढील सामन्याआधी पाच दिवसांचा ब्रेक आहे.   

Bhoot Bangla Shooting Locations: 350 वर्ष जुन्या हवेलीमध्ये झालं आहे बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणाऱ्या 'भूत बंगला' सिनेमाचं शूटिंग

Bhoot Bangla Shooting Locations: 350 वर्ष जुन्या हवेलीमध्ये झालं आहे बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘भूत बंगला’ सिनेमाचं शूटिंग

Bhoot Bangla Shooting Locations: 350 वर्ष जुन्या हवेलीमध्ये झालं आहे बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘भूत बंगला’ सिनेमाचं शूटिंग

"त्याला फक्त शरीराची भूक होती...प्लेबॉय मॉडेल आणि प्रसिद्ध क्रिकेटपटूची बेडरूममधली गुपितं उघड

विमानतळावर बेवारस बॅगमधून येत होता विचित्र आवाज, उघडून पाहिल्यानंतर कस्टम अधिकारी हादरले; आतमध्ये चक्क...

भयंकर स्वस्त होणार सोनं! RBI च्या 'त्या' 2 पानांनी वाढवलं टेन्शन; नेमकं यात म्हटलंय काय, समजून घ्या

