'हार्दिकच 'मुंबई'साठी सर्वात मोठी अडचण!' ओपनिंग बॅट्समन स्पष्टच बोलला; 'रोहित आणि सूर्यालाही..'

IPL 2026 Mumbai Indians Only Issue Is Hardik Pandya Captaincy, How? मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पराभवाची हॅट-ट्रीक केली आहे. या तिसऱ्या पराभवानंतर हार्दिकवर कठोर शब्दांमध्ये कोणी निशाणा साधला आहे आणि काय म्हटलं आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे....

Swapnil Ghangale | Apr 14, 2026, 11:41 AM IST
हार्दिकच सर्वात मोठी अडचण, पण असं कोण आणि का म्हणालं आहे?

हार्दिक पांड्याच कशापद्धतीने मुंबई इंडियन्ससाठी अडथळा ठरतोय हे एका क्रिकेटपटूने अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं आहे. नेमका हा क्रिकेटर कोण आणि त्याने असं का म्हटलंय पाहूयात...

हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर निशाणा

इंडियन प्रिमिअर लीगमधील हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर निशाणा साधण्यात आला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने आपल्या चारपैकी पहिला सामना वगळता तीन सामने गमावले. नेतृत्व करणाऱ्या हार्दिक पांड्यामुळेच मुंबईची ही अवस्था झाल्याचं एका माजी क्रिकेटपटूने म्हटलं आहे.  

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्धचा सामना गमावला

यंदाच्या पर्वातील मुंबई इंडियन्सच्या पहिल्या सामन्यामध्ये त्यांनी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध विजय मिळवला. मात्र त्यानंतरचे तिन्ही सामने मुंबईने गमावले आहेत. यामध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या सामन्याचाही समावेश असून हा सामना बंगळुरुने 18 धावांनी जिंकला.   

हार्दिकच्या चुकांचा पाढा

मुंबई इंडियन्सचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानी असून केवळ कोलकाता नाईट रायडर्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा संघ आहे. मुंबईची ही अवस्था हार्दिकमुळेच असल्याचं ठाम मत नोंदवताना हार्दिकच्या चुकांचा पाढाच एका माजी क्रिकेटरने वाचला आहे.  

हुकूमी एक्क्याचा नीट वापर केला नाही

भारतीय संघाचे माजी सलामीवीर सदागोपालन रमेश यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन हार्दिकवर निशाणा साधताना आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात हार्दिकने जसप्रीत बुमराहसारख्या हुकूमी एक्क्याचा नीट वापर केला नसल्याचं रमेश यांनी म्हटलं आहे.  

मुंबई अडचणीत आली

"हार्दिक पांड्याचं नेतृत्व ही मुंबईची एकमेव समस्या आहे. हार्दिककडे कर्णधारपद सोपवण्यात आल्यानेच मुंबई अडचणीत आली आहे. तो खेळाडू म्हणून उत्तम आहे. मात्र कर्णधार म्हणून सर्वसाधारणच आहे, हे मान्य करायला हवं," असं स्पष्ट मत रमेश यांनी व्यक्त केलं आहे.  

थेट 17 व्या ओव्हरला तो गोलंदाजीला आला

"त्याने आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात बुमराहचा पॉवर प्लेदरम्यान योग्य वापर केला नाही. इतर खेळाडूंना चोप दिला जात असतानाही हार्दिक त्यांच्याकडूनच गोलंदाजी करुन घेत होता. बुमराहने सामन्यातील सहावी ओव्हर त्याची वयैक्तिक दुसरी ओव्हर म्हणून टाकली. त्यानंतर थेट 17 व्या ओव्हरला तो गोलंदाजीला आला. म्हणजेच तुमचा सर्वोत्तम गोलंदाज 60 बॉल्सदरम्यान कॉन्स्टंटली खेळाबाहेर होता," असं रमेश यांनी म्हटलं आहे.

आरसीबी उत्तमरित्या बुमराहला खेळून काढलं कारण...

"बुमराहने विकेट घेतल्या नसल्या तरी तो मुंबईच्या संघातील सर्वात परवडणारा गोलंदाज आहे. तो कोणत्याही क्षणी सामना आपल्या बाजूने फिरवू शकतो. त्याने पॉवरप्लेची शेवटची ओव्हर टाकली. आरसीबीने ही ओव्हर उत्तमरित्या खेळून काढली. त्यांनी या ओव्हरमध्ये कोणताही चान्स घेतला नाही. कारण त्यांना ठाऊक होतं की पुढल्या 10 ओव्हरमध्ये बुमराह गोलंदाजीसाठी नसेल," असं रमेश हार्दिकच्या निर्णयावरुन टीका करताना म्हणाले. बुमराहला विकेट मिळाली नसली तरी त्याने 4 ओव्हरमध्ये 35 धावाच दिल्या.   

हार्दिकने केलेली दुसरी मोठी चूक म्हणजे...

"हार्दिकने केलेली दुसरी मोठी चूक म्हणजे दोन्ही बाजूने त्याने फिरकीपटूंना गोलंदाजी करायला लावली. सातवी आणि आठवी ओव्हर फिरकीपटूंने टाकली. वानखेडेवर असं करणं पापच समजलं जातं. त्याने नंतर मायंक मार्कंडेलाही ओव्हर दिली ती सुद्धा पाटीदारसमोर असताना. पाटीदार अगदी उत्तम खेळाडू असून त्यांनी या ओव्हरचा फायदा घेतला. तुम्ही पाटीदारसमोर फिरकीपटूला कशी काय ओव्हर देऊ शकता?" असा सवाल रमेश यांनी विचारला आहे.   

हार्दिक गोंधळलेला कर्णधार

हार्दिक हा गोंधळलेला असल्याचंही रमेश यांनी म्हटलं आहे. हार्दिकने 2024 मध्ये संघाचं नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर याच पर्वात मुंबई पॉइण्ट्स टेबलच्या तळाशी होती. मागील वर्षी मुंबई दुसऱ्या क्वालिफायरला स्पर्धेबाहेर फेकली गेली.  

निर्णय रोहितलाही पटत नाहीत

"हार्दिक हा गोंधळेला कर्णधार वाढतोय. त्याने टीम डेव्हिडला फूल टॉस टाकला आणि नंतर रिव्ह्यू घेतला. त्याने रिव्ह्यू घेतल्याचं पाहून सुर्यकुमार यादवलाही धक्का बसला. नंतर हार्दिकने निर्णय मागे घेण्याचं ठरवलं पण तोपर्यंत प्रकरण वरपर्यंत गेलं होतं. हार्दिकचे अनेक निर्णय रोहितलाही पटत नसल्याचं उघढ आहे," असं रमेश यांनी म्हटल्याचं वृत्त 'स्पोर्ट्स किडा'ने दिलं आहे.

हार्दिक चांगला कर्णधार नाही

"बंगळुरुविरुद्धचा सामना मुंबईने जिंकला असता तरी कर्णधार म्हणून केलेल्या चुका लपणाऱ्या नाहीत. पण या चुका सुधारल्या तरच संघ अव्वल चारमध्ये राहून चषक जिंकेल. त्यांच्याकडे असलेली टीम पाहता हार्दिक चांगला कर्णधार नाही. त्याने चुका कमी केल्या पाहिजे. मुंबईकडे असलेला संघ पाहता ते यंदा अव्वल चारमध्ये नाही राहिले तर ही त्याचीच चूक म्हणावी लागेल," असं रमेश म्हणाले.

