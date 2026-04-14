'हार्दिकच 'मुंबई'साठी सर्वात मोठी अडचण!' ओपनिंग बॅट्समन स्पष्टच बोलला; 'रोहित आणि सूर्यालाही..'
IPL 2026 Mumbai Indians Only Issue Is Hardik Pandya Captaincy, How? मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पराभवाची हॅट-ट्रीक केली आहे. या तिसऱ्या पराभवानंतर हार्दिकवर कठोर शब्दांमध्ये कोणी निशाणा साधला आहे आणि काय म्हटलं आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे....
Swapnil Ghangale | Apr 14, 2026, 11:41 AM IST
1/12
हार्दिकच सर्वात मोठी अडचण, पण असं कोण आणि का म्हणालं आहे?
2/12
हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर निशाणा
3/12
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्धचा सामना गमावला
4/12
हार्दिकच्या चुकांचा पाढा
5/12
हुकूमी एक्क्याचा नीट वापर केला नाही
6/12
मुंबई अडचणीत आली
7/12
थेट 17 व्या ओव्हरला तो गोलंदाजीला आला
"त्याने आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात बुमराहचा पॉवर प्लेदरम्यान योग्य वापर केला नाही. इतर खेळाडूंना चोप दिला जात असतानाही हार्दिक त्यांच्याकडूनच गोलंदाजी करुन घेत होता. बुमराहने सामन्यातील सहावी ओव्हर त्याची वयैक्तिक दुसरी ओव्हर म्हणून टाकली. त्यानंतर थेट 17 व्या ओव्हरला तो गोलंदाजीला आला. म्हणजेच तुमचा सर्वोत्तम गोलंदाज 60 बॉल्सदरम्यान कॉन्स्टंटली खेळाबाहेर होता," असं रमेश यांनी म्हटलं आहे.
8/12
आरसीबी उत्तमरित्या बुमराहला खेळून काढलं कारण...
"बुमराहने विकेट घेतल्या नसल्या तरी तो मुंबईच्या संघातील सर्वात परवडणारा गोलंदाज आहे. तो कोणत्याही क्षणी सामना आपल्या बाजूने फिरवू शकतो. त्याने पॉवरप्लेची शेवटची ओव्हर टाकली. आरसीबीने ही ओव्हर उत्तमरित्या खेळून काढली. त्यांनी या ओव्हरमध्ये कोणताही चान्स घेतला नाही. कारण त्यांना ठाऊक होतं की पुढल्या 10 ओव्हरमध्ये बुमराह गोलंदाजीसाठी नसेल," असं रमेश हार्दिकच्या निर्णयावरुन टीका करताना म्हणाले. बुमराहला विकेट मिळाली नसली तरी त्याने 4 ओव्हरमध्ये 35 धावाच दिल्या.
9/12
हार्दिकने केलेली दुसरी मोठी चूक म्हणजे...
"हार्दिकने केलेली दुसरी मोठी चूक म्हणजे दोन्ही बाजूने त्याने फिरकीपटूंना गोलंदाजी करायला लावली. सातवी आणि आठवी ओव्हर फिरकीपटूंने टाकली. वानखेडेवर असं करणं पापच समजलं जातं. त्याने नंतर मायंक मार्कंडेलाही ओव्हर दिली ती सुद्धा पाटीदारसमोर असताना. पाटीदार अगदी उत्तम खेळाडू असून त्यांनी या ओव्हरचा फायदा घेतला. तुम्ही पाटीदारसमोर फिरकीपटूला कशी काय ओव्हर देऊ शकता?" असा सवाल रमेश यांनी विचारला आहे.
10/12
हार्दिक गोंधळलेला कर्णधार
11/12
निर्णय रोहितलाही पटत नाहीत
"हार्दिक हा गोंधळेला कर्णधार वाढतोय. त्याने टीम डेव्हिडला फूल टॉस टाकला आणि नंतर रिव्ह्यू घेतला. त्याने रिव्ह्यू घेतल्याचं पाहून सुर्यकुमार यादवलाही धक्का बसला. नंतर हार्दिकने निर्णय मागे घेण्याचं ठरवलं पण तोपर्यंत प्रकरण वरपर्यंत गेलं होतं. हार्दिकचे अनेक निर्णय रोहितलाही पटत नसल्याचं उघढ आहे," असं रमेश यांनी म्हटल्याचं वृत्त 'स्पोर्ट्स किडा'ने दिलं आहे.
12/12