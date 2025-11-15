English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL 2026 पूर्वी 'या' 8 खेळाडूंना मिळाली नवी टीम, BCCI केली घोषणा, जडेजा ते शमीपर्यंत अनेक स्टार्सचा समावेश

IPL 2026 Official Trade Players List : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी टी 20 क्रिकेट लीग आहे. आयपीएलचं पुढील वर्षी 19 वं सीजन आहे आणि त्यासाठी आतापासूनच क्रिकेट रसिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी सर्व संघांना 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत त्यांच्या फ्रेंचायझीने रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या सर्व खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करायची होती. दुपारपर्यंत अनेक संघांनी त्यांच्या ट्रेड केलेल्या खेळाडूंची नाव जाहीर केली आहेत. यानुसार 8 स्टार खेळाडूंना आगामी सीजनपूर्वी नवीन टीम मिळाली आहे. 

Pooja Pawar | Nov 15, 2025, 03:14 PM IST
रवींद्र जडेजा :

आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांचा माजी कर्णधार आणि ऑलराऊंडर क्रिकेटर रवींद्र जडेजाला बाहेर केलं आहे. तब्बल 12 वर्ष जडेजा सीएसकेचा भाग होता मात्र आगामी सीजनपूर्वी त्याला राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता आयपीएल 2026 मध्ये जडेजा हा राजस्थान रॉयल्सचं प्रतिनिधित्व करताना दिसेल. आयपीएल 2025 मध्ये जडेजाचा पगार हा 18 कोटी होता तर आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थानकडून त्याला 14 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. 

संजू सॅमसन :

राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार आणि स्टार विकेटकिपर फलंदाज संजू सॅमसन याला आयपीएल 2026 पूर्वी राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपरकिंग्स सोबत ट्रेड केलं आहे. त्यामुळे सॅमसन हा पुढील सीजन सीएसकेच्या पिवळ्या जर्सीत खेळताना दिसेल. संजू सॅमसनने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये एकूण 177 सामने खेळले आहेत. 2013 मध्ये त्याने दिल्ली कॅपिटल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. संजू सॅमसनला 18 कोटींनाच विकेट घेण्यात आलं आहे. 

मोहम्मद शमी :

अनुभवी गोलंदाज मोहम्मद शमीला सनरायजर्स हैदराबादने लखनऊ सुपर जाएंट्स सोबत ट्रेड केलं आहे. मोहम्मद शमीला मागच्या सीजनसाठी 10 कोटींना करारबद्ध करण्यात आले होते, यंदाही याच किंमतीवर त्याला लखनऊ सोबत ट्रेड करण्यात आलं आहे. हैदराबादपूर्वी शमी हा गुजरात टायटन्सचा भाग होता.  

मयंक मार्कंडे :  गोलंदाज मयंक मार्कं याला कोलकाता नाईट रायडर्सने मुंबई इंडियन्स सोबत ट्रेड केलं आहे. केकेआरने मागच्यावर्षी त्याला 30  लाखांमध्ये आपल्या संघाशी जोडलं होतं, यंदाही मुंबईने तेवढ्याच किंमतीत त्याला आपल्या संघात सामील करून घेतलं आहे. 

अर्जुन तेंडुलकर :

मुंबई इंडियन्सने बॉलिंग ऑलराउंडर असलेल्या अर्जुन तेंडुलकरला आयपीएल 2026 पूर्वी लखनऊ सुपर जाएंट्स सोबत ट्रेड केलं आहे. अर्जुनला 30 लाखांमध्येच लखनऊमध्ये सामील करण्यात आले.  2021 ऑक्शनमध्ये अर्जुन मुंबईचा भाग होता, 2023 मध्ये त्याला आयपीएलमध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली. पण मागच्या वर्षी त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. 

नितीश राणा :

फलंदाज नितीश राणा हा राजस्थान रॉयल्सचा भाग होता मात्र आयपीएल 2026 पूर्वी त्याला दिल्ली कॅपिटल्समध्ये ट्रेड करण्यात आलं आहे. मागच्यावर्षी त्याला 4.2 कोटींना करारबद्ध करण्यात आलं होतं, यंदाही त्याचा याच किंमतीत दिल्लीने सामील करून घेतलं आहे. 

डोनोवन फरेरा :

ऑलराउंडर डोनोवन फरेराला दिल्ली कॅपटल्सने राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड केलं आहे. ट्रांसफर एग्रीमेंटनुसार डोनोवन फरेराची किंमत ही मागच्यावर्षी  75 लाख रुपये होती, मात्र राजस्थानने त्याला 1 कोटीला विकत घेतलं आहे. 

सॅम करन :

चेन्नई सुपरकिंग्सचा ऑलराऊंडर खेळाडू सॅम करनला राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड करण्यात आलं आहे. 2.4 कोटींनाच त्याला राजस्थान रॉयल्सने आपल्या संघात घेतलं आहे. 

