IPL 2026 पूर्वी 'या' 8 खेळाडूंना मिळाली नवी टीम, BCCI केली घोषणा, जडेजा ते शमीपर्यंत अनेक स्टार्सचा समावेश
IPL 2026 Official Trade Players List : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी टी 20 क्रिकेट लीग आहे. आयपीएलचं पुढील वर्षी 19 वं सीजन आहे आणि त्यासाठी आतापासूनच क्रिकेट रसिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी सर्व संघांना 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत त्यांच्या फ्रेंचायझीने रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या सर्व खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करायची होती. दुपारपर्यंत अनेक संघांनी त्यांच्या ट्रेड केलेल्या खेळाडूंची नाव जाहीर केली आहेत. यानुसार 8 स्टार खेळाडूंना आगामी सीजनपूर्वी नवीन टीम मिळाली आहे.