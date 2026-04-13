जांभळ्या रंगाची Lamborghini ते हायटेक Porsche पर्यंत, RCB ची मालकीण अनन्या बिर्लाचं कार कलेक्शन पासून थक्क व्हाल

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होण्यापूर्वी आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या नेतृत्वातील समूहाने आरसीबी म्हणजेच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला तब्बल 6 हजार 706 कोटींना खरेदी केले. तेव्हा आता आरसीबीची नवी मालकीण अनन्या बिर्ला ही अनेकदा तिच्या संघाला चिअर करताना दिसते. अनन्या तिच्या लग्झरी लाईफस्टाईलसाठी खूप चर्चेत असते. तेव्हा आज तिच्या आलिशान गाड्यांच्या कार कलेक्शन विषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 13, 2026, 09:07 PM IST
अनन्या बिर्ला ही प्रसिद्ध उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांची मुलगी आहे. अनन्या हिने व्यवसाय क्षेत्रात सुद्धा तिची वेगळी ओळख बनवली आहे. अनन्या ही यशस्वी व्यावसायिक असण्यासोबतच एक पॉप सिंगर सुद्धा आहे.   

अनन्याला आलिशान आणि महागड्या गाड्यांचा शौक असून तिच्या कार कलेक्शनमध्ये Lamborghini ते Porsche पर्यंत अनेक महागड्या गाड्या आहेत ज्यांची किंमत ही कोट्यवधींमध्ये आहे.   

अनन्या बिर्लाकडे एक आलिशान Porsche कार आहे. तिच्याकडे असणाऱ्या Porsche 718 Boxster ची किंमत जवळपास 1.76 कोटी रुपये आहे.Porsche 718 Boxster ही एक स्पोर्ट्स कार आहे.   

याशिवाय अनन्याकडे एक आलिशान SUV कार आहे, जी अनन्या अनेकदा ड्राइव्ह करताना दिसते. अनन्याला ड्राइव्हिंगची आवड आहे.   

अनन्याच्या कार कलेक्शनमधील सर्वात खास कार ही Lamborghini Gallardo Spider आहे. या कारचा रंग जांभळा असून तो अनेकांचे लक्ष वेधून घेतो.   

Lamborghini Gallardo Spider या कारमध्ये 5.2 लीटरचं V10  इंजिन असून जे खूप शक्तिशाली आहे. ही कार काहीच सेकंदात वेग पकडते.   

सुपर कारचं नाही तर अनन्याकडे Range Rover Vogue ही एक आलिशान गाडी सुद्धा आहे. याशिवाय तिच्याकडे Mini Cooper Convertible सुद्धा असून ही एक छोटी पण स्टायलिश कार आहे.   

Vaibhav Sooryavanshi : कुठे झालाय वैभव सूर्यवंशीचा जन्म? ठिकाण असं की तुम्ही विचार सुद्धा करू शकणार नाही

Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमन; पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

ललित प्रभाकरने एका खोलीला काळा रंग दिला, त्यामागचं लॉजिक काय? कारण विचार करायला लावणारं?

युझवेंद्र चहलने मला DM केलं, &#039;गंदी बात&#039; फेम अभिनेत्रीने मोबाईमधील मेसेजच दाखवला; लिहिलं होतं &#039;तू फार...&#039;

