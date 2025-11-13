IPL 2026 Retention Live: कुठे आणि कधी पाहाल IPL 2026 ची ऑफिशियल रिटेन्शन लिस्ट LIVE? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स
When & Where To Watch IPL 2026 Retention Live: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सिजनच्या लिलावापूर्वी सर्व संघ त्यांच्या राखीव खेळाडूंची यादी जाहीर करतील, ज्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. टीव्ही आणि मोबाईलवर लाईव्ह कुठे बघायचे ते जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Nov 13, 2025, 02:03 PM IST
1/8
कधी जाहीर होणार IPL 2026 Retention List?
IPL 2026 च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी शनिवार, 15 नोव्हेंबर रोजी रिटेन्शन लिस्ट जाहीर केली जाईल. प्रत्येक टीमला बीसीसीआयकडे आपल्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंची माहिती सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली गेली आहे. यावेळी काही मोठ्या नावांचे खेळाडू रिलीज होण्याची शक्यता आहे, ज्यांवर गेल्या हंगामात मोठी बोली लावली गेली होती. आता बघायचंय की कोणती टीम कोणत्या स्टार्सला टिकवते आणि कोणाचा त्याग करते.
2/8
IPL 2026 Auction कधी आणि कुठे होणार?
3/8
किती वाजता LIVE पाहू शकता IPL 2026 Retention?
4/8
कोणत्या चॅनेलवर पाहू शकता IPL 2026 Retention Live?
5/8
मोबाइलवर कुठे पाहता येईल LIVE स्ट्रीमिंग?
6/8
IPL 2026 मधील 10 टीम्स:
7/8