English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL 2026 Retention Live: कुठे आणि कधी पाहाल IPL 2026 ची ऑफिशियल रिटेन्शन लिस्ट LIVE? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

When & Where To Watch IPL 2026 Retention Live: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सिजनच्या लिलावापूर्वी सर्व संघ त्यांच्या राखीव खेळाडूंची यादी जाहीर करतील, ज्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. टीव्ही आणि मोबाईलवर लाईव्ह  कुठे बघायचे ते जाणून घ्या.     

Tejashree Gaikwad | Nov 13, 2025, 02:03 PM IST
twitter
1/8

कधी जाहीर होणार IPL 2026 Retention List?

IPL 2026 च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी शनिवार, 15 नोव्हेंबर रोजी रिटेन्शन लिस्ट जाहीर केली जाईल. प्रत्येक टीमला बीसीसीआयकडे आपल्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंची माहिती सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली गेली आहे. यावेळी काही मोठ्या नावांचे खेळाडू रिलीज होण्याची शक्यता आहे, ज्यांवर गेल्या हंगामात मोठी बोली लावली गेली होती. आता बघायचंय की कोणती टीम कोणत्या स्टार्सला टिकवते आणि कोणाचा त्याग करते.  

twitter
2/8

IPL 2026 Auction कधी आणि कुठे होणार?

रिपोर्ट्सनुसार, IPL 2026 चा मिनी ऑक्शन 15 डिसेंबर रोजी आयोजित केला जाणार आहे. या वेळेस ऑक्शन भारताबाहेर — विशेषतः यूएईमध्ये (UAE) घेण्याचा विचार सुरू आहे. ही प्रक्रिया एकाच दिवसात पूर्ण होणार असल्याचं समजतं. मागील हंगामातील मेगा ऑक्शन मात्र दोन दिवस चालले होते.

twitter
3/8

किती वाजता LIVE पाहू शकता IPL 2026 Retention?

यावेळी संघांवर किती खेळाडू ठेवायचे किंवा सोडायचे याची कोणतीही मर्यादा नसणार आहे. त्यामुळे अनेक टीम्स आपला पर्स बॅलन्स सुधारण्यासाठी मोठे निर्णय घेऊ शकतात. रिटेन्शन लिस्टचा LIVE प्रसारण संध्याकाळी 5 वाजता सुरू होईल. क्रिकेट फॅन्सना ही संपूर्ण प्रक्रिया LIVE पाहण्याची संधी मिळणार आहे.

twitter
4/8

कोणत्या चॅनेलवर पाहू शकता IPL 2026 Retention Live?

IPL 2026 ची अधिकृत रिटेन्शन लिस्ट Star Sports Network वर LIVE दाखवली जाईल. सर्व टीव्ही प्रेक्षक Star Sports 1, Star Sports Hindi आणि Star Sports HD चॅनेलवर हे पाहू शकतील.

twitter
5/8

मोबाइलवर कुठे पाहता येईल LIVE स्ट्रीमिंग?

ज्यांना मोबाईलवरून LIVE पाहायचं आहे, त्यांच्यासाठी IPL 2026 Retention ची LIVE स्ट्रीमिंग JioCinema आणि Hotstar अ‍ॅपवर उपलब्ध असेल. तसेच त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवरूनही ही स्ट्रीमिंग पाहता येईल.

twitter
6/8

IPL 2026 मधील 10 टीम्स:

चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK), मुंबई इंडियन्स (MI), पंजाब किंग्ज (PBKS), राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू (RCB), दिल्ली कॅपिटल्स (DC), कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), गुजरात टायटन्स (GT), सनरायझर्स हैदराबाद (SRH)

twitter
7/8

काय आहे चर्चेत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई इंडियन्सकडून लिजार्ड विलियम्स आणि बेवोन जेकब यांना रिलीज केलं जाऊ शकतं. तर मागील हंगामाची विजेता टीम रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू लियाम लिविंगस्टोनला सोडू शकते. त्यामुळे या रिटेन्शन लिस्टकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.

twitter
8/8

IPL 2026 च्या रिटेन्शन लिस्टमधूनच पुढील हंगामाचा अंदाज मिळेल, कोणते स्टार्स कायम राहतील आणि कोणते नव्या टीमचा भाग बनतील, हे पाहण्यासाठी सर्व क्रिकेटप्रेमी सज्ज आहेत!  

twitter
पुढील
अल्बम

1887 मधील बांधकाम अन् रुबाबदार एक महालवजा वास्तू; मुंबईतील 'या' इमारतीचा आज कशासाठी वापर होतोय माहितीये?

पुढील अल्बम

1887 मधील बांधकाम अन् रुबाबदार एक महालवजा वास्तू; मुंबईतील &#039;या&#039; इमारतीचा आज कशासाठी वापर होतोय माहितीये?

1887 मधील बांधकाम अन् रुबाबदार एक महालवजा वास्तू; मुंबईतील 'या' इमारतीचा आज कशासाठी वापर होतोय माहितीये?

1887 मधील बांधकाम अन् रुबाबदार एक महालवजा वास्तू; मुंबईतील 'या' इमारतीचा आज कशासाठी वापर होतोय माहितीये? 8
Rohit Sharma-Virat Kohli: “मी खेळणारच!” रोहित शर्माची ठाम घोषणा; पण BCCI च्या सूचनेनंतरही विराट अजूनही लंडनमध्ये? बीसीसीआय नाराज!

Rohit Sharma-Virat Kohli: “मी खेळणारच!” रोहित शर्माची ठाम घोषणा; पण BCCI च्या सूचनेनंतरही विराट अजूनही लंडनमध्ये? बीसीसीआय नाराज!

Rohit Sharma-Virat Kohli: “मी खेळणारच!” रोहित शर्माची ठाम घोषणा; पण BCCI च्या सूचनेनंतरही विराट अजूनही लंडनमध्ये? बीसीसीआय नाराज! 9
IPLच्या लेडी बॉस! &#039;या&#039; 5 दमदार महिला मालकीणी घेतात महत्त्वपूर्ण निर्णय!

IPLच्या लेडी बॉस! 'या' 5 दमदार महिला मालकीणी घेतात महत्त्वपूर्ण निर्णय!

IPLच्या लेडी बॉस! 'या' 5 दमदार महिला मालकीणी घेतात महत्त्वपूर्ण निर्णय! 8
‘मी थरथरत होते…’ शोएब मलिकपासून घटस्फोटानंतर सानिया मिर्झाचा मोठा खुलासा! म्हणाली &#039;मला पॅनिक अटॅक...&#039;

‘मी थरथरत होते…’ शोएब मलिकपासून घटस्फोटानंतर सानिया मिर्झाचा मोठा खुलासा! म्हणाली 'मला पॅनिक अटॅक...'

‘मी थरथरत होते…’ शोएब मलिकपासून घटस्फोटानंतर सानिया मिर्झाचा मोठा खुलासा! म्हणाली 'मला पॅनिक अटॅक...' 9