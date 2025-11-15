English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

CSK मध्ये संजू सॅमसनचा प्रवेश, जडेजाची राजस्थानकडे ‘घरवापसी’! अनेक दिग्गज झाले ट्रेड; पहा IPL 2026 Retentions ची संपूर्ण लिस्ट

IPL 2026 Retentions: रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्जमधून राजस्थान रॉयल्समध्ये परतत आहे, तर सीएसकेने संजू सॅमसनला त्यांच्या संघात समाविष्ट केले आहे.  

Tejashree Gaikwad | Nov 15, 2025, 01:16 PM IST
twitter
1/11

IPL Retention Confirmed

IPL 2026 रिटेंशन्सची डेडलाइन जवळ येत असताना सर्वात मोठा धमाका CSK आणि राजस्थान रॉयल्सने केला आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देत संजू सॅमसन अधिकृतपणे चेन्नई सुपर किंग्समध्ये सामील झाला असून रवींद्र जडेजा पुन्हा राजस्थान रॉयल्समध्ये परतला आहे. IPL व्यवस्थापनाने या मोठ्या ट्रेडला हिरवा कंदील दिल्यानंतर दोन्ही टीम्सने याची पुष्टी केली.  

twitter
2/11

संजू सॅमसन CSK मध्ये – तीन वर्षांपासूनचे स्वप्न पूर्ण

sanju samson

IPL च्या सूत्रांनी सांगितले की, संजूचा ट्रेड तांत्रिक कारणांमुळे अडकला होता, कारण राजस्थानमध्ये विदेशी खेळाडूंची संख्या अपुरी होती. मात्र BCCI ची मंजुरी मिळाल्यानंतर ट्रेड लगेच फाइनल करण्यात आला.

twitter
3/11

संजू सॅमसन

sanju samson ipl

CSK गेली तीन वर्षे संजूला आपल्या सेटअपमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत होती. अखेर 5 वेळच्या चॅम्पियन टीमने त्याला 18 कोटींच्या कॉन्ट्रॅक्टवर आपल्या स्क्वॉडमध्ये घेतले आहे.  

twitter
4/11

रवींद्र जडेजाची राजस्थानमध्ये पुनरागमन

ravindra jadeja ipl

दरम्यान, जडेजा आणि सॅम करन यांना राजस्थान रॉयल्सने आपल्या स्क्वॉडमध्ये घेतले आहे. जडेजाने 14 वर्षे CSK चे प्रतिनिधित्व केले असले तरी त्याची IPL कारकीर्द सुरुवात झाली होती ती राजस्थानकडूनच.

twitter
5/11

जडेजाला इतक्या सहज सोडणे आश्चर्यकारक

ravindra jadeja

IPL अधिकाऱ्यांच्या मते, “CSK चा मुख्य चेहरा असलेल्या जडेजाला इतक्या सहज सोडणे आश्चर्यकारक आहे. धोनी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असल्याने टीमचा पुढील ब्रँड-फेस कोण असेल, हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.” जडेजाला राजस्थानकडून 18 कोटी रुपये मिळतील.

twitter
6/11

सॅम करन → CSK ते RR

sam karan

इंग्लंडचा स्टार ऑलराउंडर सॅम करन 2.4 कोटींच्या त्याच फीवर राजस्थानकडे गेला आहे. हा त्याचा तिसरा फ्रँचायझी अनुभव असेल.

twitter
7/11

मोहम्मद शमी → SRH ते LSG

mohammed shami

अनुभवी पेसर शमी आता लखनऊ सुपर जायंट्सकडून खेळणार आहे. तो 10 कोटींच्या फीवर ट्रेड झाला आहे. 2013 पासून 5 फ्रँचाइजीसाठी खेळलेल्या शमीने 2023 मध्ये पर्पल कॅप जिंकली होती.

twitter
8/11

मयंक मार्कंडे → KKR ते MI

mayank markde

लेगस्पिनर मयंक मार्कंडे पुन्हा मुंबई इंडियन्समध्ये परतला आहे. करिअरची सुरुवात MI कडून झालेल्या मयंकला 30 लाखांच्या कॉन्ट्रॅक्टवर घेतले आहे.

twitter
9/11

अर्जुन तेंडुलकर → MI ते LSG

Arjun Tendulkar

अर्जुन तेंडुलकरचा करिअर-रि-सेट म्हणता येईल असा हा ट्रेड. 30 लाखांच्या फीवर तो आता LSG चा भाग असेल. 2023 मध्ये MI कडून त्याने IPL डेब्यू केला होता.

twitter
10/11

नितीश राणा → RR ते DC

Nitish rana

डावखुरा बॅटर नितीश राणा आता दिल्ली कॅपिटल्सचे प्रतिनिधित्व करेल. त्याचा 4.2 कोटींचा सध्याचा करार कायम ठेवण्यात आला आहे. 2023 मध्ये त्याने KKR ची कॅप्टन्सीही केली होती.

twitter
11/11

डोनोवन फरेरा → DC ते RR

daryl mitchell

डोनोवन फरेरा : रॉयल्सकडे परतताना त्याची फीही वाढली आहे. 75 लाखांवरून 1 कोटीवर त्याची किंमत नेण्यात आली आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

First Date पूर्वी जाणून घ्या तुमच्या पार्टनरचं सत्य; हे 5 प्रश्न तुम्हाला करतील मदत!

पुढील अल्बम

First Date पूर्वी जाणून घ्या तुमच्या पार्टनरचं सत्य; हे 5 प्रश्न तुम्हाला करतील मदत!

First Date पूर्वी जाणून घ्या तुमच्या पार्टनरचं सत्य; हे 5 प्रश्न तुम्हाला करतील मदत!

First Date पूर्वी जाणून घ्या तुमच्या पार्टनरचं सत्य; हे 5 प्रश्न तुम्हाला करतील मदत! 7
बोरीवलीच्या पुढचा प्रवास आता सोप्पा, विरारकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार?

बोरीवलीच्या पुढचा प्रवास आता सोप्पा, विरारकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार?

बोरीवलीच्या पुढचा प्रवास आता सोप्पा, विरारकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार? 8
लग्नसराई! मंगळसूत्राची युनिक आणि पारंपरिक टच असलेल्या खास डिझाइन, एकदा फोटो पाहाच

लग्नसराई! मंगळसूत्राची युनिक आणि पारंपरिक टच असलेल्या खास डिझाइन, एकदा फोटो पाहाच

लग्नसराई! मंगळसूत्राची युनिक आणि पारंपरिक टच असलेल्या खास डिझाइन, एकदा फोटो पाहाच 8
मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी उभारणार पहिला Twin Cable Bridge; शहरासाठी ठरणार गेमचेंजर प्रकल्प

मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी उभारणार पहिला Twin Cable Bridge; शहरासाठी ठरणार गेमचेंजर प्रकल्प

मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी उभारणार पहिला Twin Cable Bridge; शहरासाठी ठरणार गेमचेंजर प्रकल्प 8