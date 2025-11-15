CSK मध्ये संजू सॅमसनचा प्रवेश, जडेजाची राजस्थानकडे ‘घरवापसी’! अनेक दिग्गज झाले ट्रेड; पहा IPL 2026 Retentions ची संपूर्ण लिस्ट
IPL 2026 Retentions: रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्जमधून राजस्थान रॉयल्समध्ये परतत आहे, तर सीएसकेने संजू सॅमसनला त्यांच्या संघात समाविष्ट केले आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 15, 2025, 01:16 PM IST
IPL Retention Confirmed
IPL 2026 रिटेंशन्सची डेडलाइन जवळ येत असताना सर्वात मोठा धमाका CSK आणि राजस्थान रॉयल्सने केला आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देत संजू सॅमसन अधिकृतपणे चेन्नई सुपर किंग्समध्ये सामील झाला असून रवींद्र जडेजा पुन्हा राजस्थान रॉयल्समध्ये परतला आहे. IPL व्यवस्थापनाने या मोठ्या ट्रेडला हिरवा कंदील दिल्यानंतर दोन्ही टीम्सने याची पुष्टी केली.
संजू सॅमसन CSK मध्ये – तीन वर्षांपासूनचे स्वप्न पूर्ण
संजू सॅमसन
रवींद्र जडेजाची राजस्थानमध्ये पुनरागमन
जडेजाला इतक्या सहज सोडणे आश्चर्यकारक
सॅम करन → CSK ते RR
मोहम्मद शमी → SRH ते LSG
मयंक मार्कंडे → KKR ते MI
अर्जुन तेंडुलकर → MI ते LSG
