  • IPL 2026 : Riyan Parag च्या अडचणीत होणार वाढ, BCCI करणार कारवाई! अधिकाऱ्याने दिली अपडेट

IPL 2026 : Riyan Parag च्या अडचणीत होणार वाढ, BCCI करणार कारवाई! अधिकाऱ्याने दिली अपडेट

Riyan Parag Controversy : रियान पराग कालच्या सामन्यानंतर सातत्याने चर्चेत पाहायला आहे. त्याचा कालच्या सामन्यानंतरचा एक धक्कादायक फोटो समोर आला आहे. या फोटोमध्ये तो व्हेपिंग करताना दिसणार आहे. हा वाद सध्या सोशल मिडियावर फारच चर्चेत आहे, कारण आयपीएलमध्ये अशी घटना पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली.

Shubhangi Mere | Apr 29, 2026, 06:32 PM IST
रियान परागचा व्हायरल व्हिडिओ

पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये सामना सुरु असताना ही घटना टिव्हीवर देखील दाखवण्यात आली होती. त्यानंतर काही क्षणातच हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

रियान परागवर कारवाई

आता व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता सोशल मिडियावर चाहते संतापले आहेत. रियान परागवर कारवाई होणार की नाही याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आता बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती

कालच्या सामन्यानंतर आता हा वाद आता बीसीसीआयकडे गेला आहे, वृतांच्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की बीसीसीआयने आता याबाबत रियान परागकडे जबाव मागितला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

बीसीसीआय रियान परागवर कारवाई करणार

या घटनेनंतर आता बीसीसीआय रियान परागवर कारवाई करणार आहे, असे सांगितले जात आहे. पण ही कारवाई त्याने प्रतिक्रिया दिल्यानंतर केली जाणार आहे. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, निवडक ठिकाणे वगळता धूम्रपान आणि व्हेपिंगला सक्त मनाई आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

रियानचे कृत्य पडणार महागात

रियानने केलेल्या कृत्यानंतर आता त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर त्याच्या दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो. याआधी २०२० मध्ये ॲरॉन फिंच असे करताना दिसला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

रियान परागची खराब कामगिरी

रियान परागची या सिझनमध्ये आतापर्यत फारच कामगिरी राहिली आहे. त्याने आतापर्यत एकही अर्धशतक पूर्ण केलेले नाही. आतापर्यत राजस्थान रॅायल्सचे सलामीवीर फलंदाजांनीच फक्त चांगली कामगिरी केलेली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

9 सामने फक्त 117 धावा

रियान परागने आतापर्यत 9 सामने खेळले आहेत, तर या नऊ सामन्यामध्ये त्याने फक्त 117 धावा केल्या आहेत. त्याचबरोबर त्याने फक्त 124.4 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे. यंदा संजू सॅमसन याला संघामधून ट्रेड केल्यानंतर रियान पराग संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. 

