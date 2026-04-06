'...तर ही तुमची समस्या आहे,' हैदराबादविरोधातील सामन्यानंतर मोहम्मद शमी संतापला; म्हणाला 'मी काय मशीन नाही, तुम्ही...'
Mohammed Shami on Cricitis: जलद गोलंदाज मोहम्मद शमीने आपला अनुभव, फिटनेस आणि जबरदस्त गोलंदाजीच्या आधारे अद्यापही आपल्यात फार क्रिकेट शिल्लक असल्याचं सिद्ध केलं आहे. मोहम्मद शमीला आयसीसी चॅम्पिअन्स ट्रॉफी 2025 नंतर भारतीय संघात स्थान मिळू शकलेलं नाही.
Shivraj Yadav | Apr 06, 2026, 05:10 PM IST
सामन्यानंतर मोहम्मद शमीने आपल्या कामगिरीसंदर्भात भाष्य करताना मी काही मशीन नाही, माझ्या खेळात चढ-उतार होऊ शकतात असं सांगितलं. त्याने म्हटलं की, "मी मशीन नाही. माझ्या कामगिरीत चढ-उतार होऊ शकतात. मी गेल्या काही वर्षात चांगली कामगिरी केली आहे. जर लोकांनी त्याकडे लक्ष दिलं नसेल तर ती वेगळी गोष्ट आहे. पण मी नेहमी चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतो".
मोहम्मद शमीने आपल्या यशाचं श्रेय फिटनेस आणि घरगुती क्रिकेटला दिलं आहे. फिट राहण्यासाठी सतत खेळणं राहणं आवश्यक असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. शमीने म्हटलं आहे की, "जर तुम्हाला खेळायचं असेल तर खेळाच्या संपर्कात राहणं गरजेचं आहे. फिट राहिलात तरच तुम्ही तुमच्या कौशल्यांवर काम करु शकता. यामुळे मी घरगुती क्रिकेट खेळलो".
शमीने सांगितलं यशाचं रहस्य
