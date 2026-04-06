'...तर ही तुमची समस्या आहे,' हैदराबादविरोधातील सामन्यानंतर मोहम्मद शमी संतापला; म्हणाला 'मी काय मशीन नाही, तुम्ही...'

Mohammed Shami on Cricitis: जलद गोलंदाज मोहम्मद शमीने आपला अनुभव, फिटनेस आणि जबरदस्त गोलंदाजीच्या आधारे अद्यापही आपल्यात फार क्रिकेट शिल्लक असल्याचं सिद्ध केलं आहे. मोहम्मद शमीला आयसीसी चॅम्पिअन्स ट्रॉफी 2025 नंतर भारतीय संघात स्थान मिळू शकलेलं नाही.   

Shivraj Yadav | Apr 06, 2026, 05:10 PM IST
Mohammed Shami on Critics: आयपीएल 2026 मध्ये भारताचा जलद गोलंदाज मोहम्मद शमी पुन्हा एकदा आपलं महत्त्व अधोरेखित करत आहे. सनरायजर्स हैदराबादविरोधात झालेल्या सामन्यात लखनऊ सुपरजायंट्सचा जलदगती गोलंदाज मोहम्मद शमीने जबरदस्त गोलंदाजी करत संघाच्या विजयाची वीट रचली.   

रविवारी हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडिअममध्ये खेळण्यात आलेल्या सामन्यात मोहम्मद शमीने जबरदस्त गोलंदाजी करत 2 विकेट्स घेतले. यावेळी त्याने फक्त 9 धावा केल्या.   

मोहम्मद शमीने आपल्या स्पेलमध्ये एकूण 18 डॉट बॉल टाकले. त्याच्या ओव्हर्सने सामन्याचं चित्र पालटलं. लखनऊने 5 गडी राखून हा सामना जिंकला. सघाचा या हंगामातील हा पहिलाच विजय ठरला. मोहम्मद शमीला त्याच्या कामगिरीसाठी 'प्लेअर ऑफ द मॅच' पुरस्कार मिळाला.   

सामन्यानंतर मोहम्मद शमीने आपल्या कामगिरीसंदर्भात भाष्य करताना मी काही मशीन नाही, माझ्या खेळात चढ-उतार होऊ शकतात असं सांगितलं. त्याने म्हटलं की, "मी मशीन नाही. माझ्या कामगिरीत चढ-उतार होऊ शकतात. मी गेल्या काही वर्षात चांगली कामगिरी केली आहे. जर लोकांनी त्याकडे लक्ष दिलं नसेल तर ती वेगळी गोष्ट आहे. पण मी नेहमी चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतो".  

मोहम्मद शमीसाठी मागील हंगाम आव्हानात्मक होता. सनरायजर्स हैदराबादकडून खेळताना त्याने 9 सामन्यात फक्त 6 विकेट घेतले होते. त्याची 11.23 इतकी होती. मात्र आता त्याने पुनरागमन करत आपण महत्त्वाचे खेळाडू असल्याचं सिद्ध केलं.   

मोहम्मद शमीने आपल्या यशाचं श्रेय फिटनेस आणि घरगुती क्रिकेटला दिलं आहे. फिट राहण्यासाठी सतत खेळणं राहणं आवश्यक असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. शमीने म्हटलं आहे की, "जर तुम्हाला खेळायचं असेल तर खेळाच्या संपर्कात राहणं गरजेचं आहे. फिट राहिलात तरच तुम्ही तुमच्या कौशल्यांवर काम करु शकता. यामुळे मी घरगुती क्रिकेट खेळलो".   

शमीने सांगितलं यशाचं रहस्य

मोहम्मद शमीने सांगितलं की, खेळपट्टीवरील स्थितींच्या आधारे गोलंदाजीत बदल करणं गरजेचं होतं. शमीने सनरायजर्स हैदराबादचे धोकादायक आणि स्फोटक फलंदाज ट्रेव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा यांना लवकर बाद करत त्यांना दबावात आणलं. धीम्या खेळपट्टीवर चेंडूचा वेग कमी ठेवणं आणि योग्य लाइन-लेंथ ठेवणं गरजेचं होतं.

मोहम्मद शमी म्हणाला, "आम्हाला याची पूर्ण कल्पना होती की, जर आम्ही फलंदाजांना मोकळी जागा दिली किंवा त्यांच्या टप्प्यात गोलंदाजी केली, तर ते सहजपणे मोठे फटके खेळतील. म्हणूनच आम्ही चेंडूचा वेग कमी केला आणि फलंदाजांना चेंडूवर फारसं खेळण्याची संधी मिळणार नाही याची खबरदारी घेतली. कौशल्य आणि अनुभव यांच्याशिवाय काहीही साध्य होणं शक्य नाही".  

