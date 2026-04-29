आयपीएल 2026 मधील तुमचा आवडता संघ नेमका कोणाच्या मालकीचा? पाहा IPL संघांचे मालक कोण?

IPL Team Owners 2026 इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत टी20 लीगपैकी एक आहे. आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 10 संघांनी सहभाग घेतला असून यात मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, चेन्नई सुपरकिंग्स, गुजरात टायटन्स, लखनऊ सुपर जाएंट्स, पंजाब किंग्स, सनरायजर्स हैदराबाद, दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स या समावेश आहे. तेव्हा या सर्व संघांची मालकी कोणाकडे आहे याविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 29, 2026, 04:07 PM IST
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू

आयपीएल 2025 मध्ये आयपीएलचं विजेतेपद जिंकणारा संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हा आयपीएलमधील प्रसिद्ध संघ आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू  संघाचा मालकी हक्काचा 51 टक्के भाग हा आदित्य बिर्ला ग्रुप, 20 टक्के भाग टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 टक्के भाग ब्लॅक स्टोन आणि 10 टक्के भाग बोल्ट व्हेंचरकडे आहे.   

चेन्नई सुपरकिंग्स

चेन्नई सुपरकिंग्स संघाने आतापर्यन्त 5 वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले असून त्यांच्या संघाची भागीदारी 47.22 टक्के श्रीनिवासन कुटुंबाकडे, 30 टक्के इंडीया सिमेंट्सकडे, 16.78 टक्के नेस वाडिया आणि 6 टक्के LIC कडे आहेत.   

पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्सने आतापर्यंत एकदाही आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले नाही, मात्र 2014 आणि 2025 मध्ये त्यांनी फायनलपर्यंत मजल मारली होती. पंजाब किंग्सच्या संघाची भागीदारी 46 टक्के डाबर समूह, 23 टक्के प्रीती झिंटा, 23 टक्के नेस वाडिया तर 8 टक्के एपीजेय समूहाकडे आहे.   

गुजरात टायटन्स

गुजरात टायटन्स संघाने 2022 मध्ये आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं असून त्यांच्या संघाची भागीदारी 67 टक्के टोरेंट समूह आणि 33 टक्के सीव्हीसी कॅपिटल्सकडे आहे.   

कोलकाता नाईट रायडर्स

कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने आतापर्यंत तीनवेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. या संघात 51 टक्के भागीदारी शाहरुख खानच्या कुटुंबाकडे असून 49 टक्के भागीदारी जुही चावलाच्या कुटुंबाची आहे.   

दिल्ली कॅपिटल्स

दिल्ली कॅपिटल्स संघाने आतापर्यंत एकदाही आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलेलं नाही. दिल्ली कॅपिटल्सची 50 टक्के भागीदारी ही GMR समूह तर 50 टक्के भागीदारी ही JSW समूहाकडे आहे.   

लखनऊ सुपर जाएंट्स

लखनऊ सुपर जाएंट्स संघाची 100 टक्के मालकी ही संजीव गोयंका यांच्याकडे आहे.   

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्सची 100 टक्के भागीदारी सोमाणी आणि अमेरिकन गुंतवणूक समूह यांच्याकडे आहे.   

सनरायजर्स हैदराबाद

आयपीएलमध्ये सनरायजर्स हैदराबादची 100 टक्के भागीदारी सन टीव्ही समूहाकडे आहे.   

मुंबई इंडियन्स

आयपीएलमध्ये तब्बल 5 वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या मुंबई इंडियन्स संघाची 100 टक्के मालकी रिलायन्स समूहाकडे आहे. 

क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉल लागल्याने प्रेक्षकांना दुखापत झाली तर उपचारांचा खर्च कोण करतं?

क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉल लागल्याने प्रेक्षकांना दुखापत झाली तर उपचारांचा खर्च कोण करतं? 7
रोहित शर्मा मुंबईत नेमका कुठे राहतो? 29 व्या मजल्यावरील 300000000 रुपयांच्या आलिशान घराचे फोटो पाहून थक्क व्हाल

रोहित शर्मा मुंबईत नेमका कुठे राहतो? 29 व्या मजल्यावरील 300000000 रुपयांच्या आलिशान घराचे फोटो पाहून थक्क व्हाल 7
IMD कडून धास्ती वाढवणारा हवामान अंदाज; पर्यटकांच्या आवडीच्या राज्यावर निसर्ग रुसला?

IMD कडून धास्ती वाढवणारा हवामान अंदाज; पर्यटकांच्या आवडीच्या राज्यावर निसर्ग रुसला? 8
Gold Silver Rate Today: 4000 रुपयांची सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही 13000 रुपयांनी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Rate Today: 4000 रुपयांची सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही 13000 रुपयांनी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर 8