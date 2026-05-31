IPL Trophy : आयपीएलच्या ट्रॉफीत किती किलो सोनं वापरलंय? भारतातील 'हा' ज्वेलर बनतो ती ट्रॉफी

IPL Trophy Made Of Which Material? आयपीएल 2026 चा फायनल सामना हा रविवार 31 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात होणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी 7: 30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. या सामन्याच्या विजेत्याला संघाला बीसीसीआयकडून बक्षिसाच्या रकमेसह सर्वात लक्षवेधी आणि आकर्षक अशी आयपीएलची चमचमती ट्रॉफी सुद्धा मिळेल.
आयपीएल स्पर्धेच्या विजेत्या संघाला मिळणाऱ्या ट्रॉफीविषयी फॅन्सच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. बीसीसीआयकडून विजेत्या आयपीएल संघाला मिळणारी ट्रॉफी ही सोन्याची असते का? त्यात किती किलो सोनं असतं? ही ट्रॉफी नेमकी कोण बनवत आणि जिंकल्यावर विजेतेपदाची ट्रॉफी ही कोण घरी घेऊन जातं? असे अनेक प्रश्न क्रिकेट फॅन्सना असतात. तेव्हा या सगळ्याची उत्तर आज जाणून घेऊयात. (Photo Credit - Social Media)
ट्रॉफी कशाने तयार केली जाते? आयपीएलची ट्रॉफी ही सोनेरी रंगाची जरी दिसत असली तरी ती प्रामुख्याने चांदीची बनवली जाते. तर त्याला वरून सोन्याचा मुलामा दिला जातो. या ट्रॉफीचं वजन जवळपास 12 ते 13 किलो इतकं असतं. (Photo Credit - Social Media)
मुळतः ओरा फाईन ज्वेलरी'च्या मालकीच्या 'ओरा' या भारतीय लक्झरी दागिन्यांच्या कंपनीने आयपीएल ट्रॉफी तयार केली होती. ही कंपनी इंडियन प्रीमियर लिगच्या सुरुवातीपासून आयपीएल ट्रॉफीच्या डिझाइन आणि निर्मितीशी संबंधित आहे.(Photo Credit - Social Media)
आयपीएलच्या विजेत्या संघाला खरी आयपीएल ट्रॉफी नाही तर त्याची प्रतिकृती स्वतःकडे ठेवता येते. तर फक्त फायनल सामन्यानंतर होणाऱ्या प्राईज सेरेमनी कार्यक्रमात खरी आयपीएल ट्रॉफी विजेत्या संघाला दिली जाते. (Photo Credit - Social Media)
रिपोर्ट्सनुसार आयपीएलच्या खऱ्या ट्रॉफीची किंमत ही जवळपास 30 ते 50 लाख रुपये आहे. ही ट्रॉफी बनवण्यासाठी कारागिरांना अनेक आठवडे लागतात. या ट्रॉफीवरील डिझाईन यावरील भव्यता टिकवून ठेवते. (Photo Credit - Social Media)
आतापर्यंत आयपीएलचे एकूण 18 सीजन झाले आहेत. या सर्व 18 विजेत्यां संघांची नावं या आयपीएल ट्रॉफीवर लिहिली जातात. या आयपीएल ट्रॉफीवर भारताचा नकाशा असतो आणि यावर 'यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति' असे संस्कृत शब्द लिहिलेले असतात. (Photo Credit - Social Media)
आयपीएल विजेत्याला देण्यात येणाऱ्या ट्रॉफीवर 'यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति' शब्द लिहिलेले असतात. याचा अर्थ 'जिथे प्रतिभेला संधी मिळते' असा आहे. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये भारतासह जगभरातील युवा तसेच दिग्गज क्रिकेटर्स खेळतात. अनेक युवा खेळाडूंना आपली प्रतिभा सिद्ध करण्यासाठी आयपीएल ही खूप मोठी संधी ठरते.(Photo Credit - Social Media)
आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये टॉप चार संघांना जवळपास 46.5 कोटींची प्राईज मनी देण्यात येणार आहे. शिवाय संघाला मिळणाऱ्या विजेतेपदाच्या ट्रॉफी शिवाय स्पर्धेत सर्वोत्तम प्रदर्शन करणाऱ्या खेळाडूला सुद्धा रोख रक्कम आणि ऑरेंज, पर्पल कॅप दिली जाईल. आयपीएलच्या विजेत्या संघाला 20 कोटी रुपयांचं बक्षीस मिळणार आहे. (Photo Credit - Social Media)