/ऑरेंज कॅप, आलिशान कार आणि 35 लाख रुपये; वैभव सूर्यवंशीने जिंकले 5 मोठे अवॉर्ड्स

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Won 5 Awards : आयपीएल 2026 चा फायनल सामना 31 मे रोजी रविवारी पार पडला. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने गुजरात टायटन्सवर 5 विकेट राखून विजय मिळवला. फायनल सामना झाल्यावर अवॉर्ड सेरेमनी झाली. यात विजेत्या संघासह स्पर्धेत यंदा सर्वोत्कृष्ट परफॉर्मन्स करणाऱ्या खेळाडूला अवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात आले. यात 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये केलेल्या जबरदस्त परफॉर्मन्ससाठी त्याला 5 मोठे अवॉर्ड्स देण्यात आले.
15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशी त्याच्या करिअरमधील आयपीएलचा दुसरा सीजन खेळत होता. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या वैभवने आपल्या बॅटने जबरदस्त कामगिरी करून दिग्गज गोलंदाजांना घाम फोडला. या कामगिरीमुळे स्पर्धेच्याअंती वैभव सूर्यवंशीवर अवॉर्डचा पाऊस पडला. वैभवला 5 अवॉर्ड्स मिळाले असून यासोबतच 'Tata Sierra' ही कार आणि लाखो रुपयांचं बक्षीस मिळालं आहे. (Photo Credit Social Media)
राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने 16 सामन्यात एकूण 48.50 च्या सरासरीने आणि 237.30 च्या स्ट्राईक रेटने एकूण 776 धावा केल्या. यादरम्यान वैभवने 1 शतक आणि 5 अर्धशतक सुद्धा ठोकले. एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर 2 सामन्यात वैभवने प्रत्येकी 97आणि 96 अशी धावसंख्या केली होती. (Photo Credit Social Media)
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये विस्फोटक आणि आक्रमक स्ट्राइक रेट सोबत फलंदाजी केली आणि इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन हा खास पुरस्काराचा मानकरी ठरला. या पुरस्काराच्या शर्यतीत राहण्यासाठी किमान 7 सामने खेळणे आणि 100 चेंडूंचा सामना करणे ही अट होती. वैभवने संपूर्ण हंगामात 237.30 च्या अविश्वसनीय स्ट्राइक रेटने धावा केल्या आणि स्पर्धेतील सर्व फलंदाजांना मागे टाकले. (Photo Credit Social Media)
वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीची दहशतक अशी होती की बॉल थेट बाउंड्री पार करून बाहेर जायची. वैभव सूर्यवंशीने 72 गगनचुंबी षटकार ठोकले. एकाच आयपीएल हंगामात कोणत्याही फलंदाजाने मारलेल्या सर्वाधिक षटकारांचा हा एक नवीन सर्वकालीन विक्रम आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल वैभवला १० लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्यात आले. या लिस्टमध्ये सनरायझर्स हैदराबादचा अभिषेक शर्मा ४३ षटकारांसह दुसऱ्या स्थानी, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा कर्णधार रजत पाटीदार ४१ षटकारांसह तिसऱ्या स्थानी राहिला. (Photo Credit Social Media)
वैभव सूर्यवंशीला या सीजनचा 'इमर्जिंग प्लेयर' म्हणून निवड करण्यात आली. या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी फक्त असे खेळाडू योग्य होते ज्यांचा जन्म हा १ एप्रिल 2000 च्यानंतर झालेला असेल. ज्यांनी या सिजनपूर्वी २५ पेक्षा कमी आयपीएल सामने खेळले होते आणि ज्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा कोणताही अनुभव नव्हता. प्रियांश आर्य आणि प्रिन्स यादव यांच्यासारखे प्रतिभावान तरुण खेळाडूही या पुरस्काराच्या शर्यतीत होते, पण कोणीही वैभवच्या कामगिरीची बरोबरी करू शकले नाही. (Photo Credit Social Media)
मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर ऑफ द सीजन हा आयपीएल मधील एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठित सन्मान आहे. वैभव सूर्यवंशीने 436.5 पॉइंट्स सह मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर ऑफ द सीजनचा खिताब आपल्या नावावर केला. गुजरात टायटन्सचा वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडा या शर्यतीत दुसऱ्या स्थानी राहिला. या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी वैभवला एक ट्रॉफी आणि दीड लाख रुपयांचे रोख बक्षीस मिळाले. (Photo Credit Social Media)
राजस्थानचा 15 वर्षांचा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने एकूण 16 सामन्यात 776 धावा केल्या. त्यामुळे तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत नंबर 1 वर राहिला. वैभव सूर्यवंशी हा आयपीएल 2026 च्या ऑरेंज कॅपचा मानकरी ठरला. (Photo Credit Social Media)