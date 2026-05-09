IPL 2026 : आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात जलद शतक कोणाच्या नावावर? वैभव, क्लासेनसह या खेळाडूंचा यादीत समावेश

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 09, 2026, 08:03 PM IST|Updated: May 09, 2026, 08:03 PM IST

आयपीएल 2026 चा हा हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे का? आयपीएलच्या इतिहासामध्ये सर्वात जलद गतीने शतक झळकावणारे फलंदाज कोणते? सर्वात जलद गतीने शतक झळकावण्याच्या यादीमध्ये पहिल्या स्थानावर 'युनिव्हर्स बॉस' ख्रिस गेल आहे, आता या यादीमध्ये अनेक युवा खेळाडूंनी सामील केले आहे. 

 2013 मध्ये आरसीबीच्या संघासाठी ख्रिस गेलने सर्वात जलद शतक ठोकले होते, त्यांच्या रेकॅार्डची देखील अजूनपर्यत कोणीही बरोबरी देखील केली नाही.  ख्रिस गेल याने 30 चेंडूमध्ये शतक ठोकले होते. आरसीबीच्याच नव्हे तर टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील हे सर्वात वेगवान शतकांपैकी एक ठरले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

राजस्थान रॅायल्सचा युवा खेळाडू वैभव सुर्यवंशी याने मागील सिझनमध्ये कमाल केली होती. त्याने आरआरच्या संघासाठी 35 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले होते. त्याने त्याच्या पहिल्याच सिझनमध्ये ही कामगिरी केली होती, त्यानंतर तो सातत्याने प्रकाशझोतात राहिला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

2025 मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद फलंदाज हेनरिक क्लासेन याने 38 चेंडूमध्ये शतकीय खेळी खेळली होती. तो संघासाठी सर्वात धोकादायक फलंदाज मानला जातो. या सिझनमध्ये देखील त्याने दमदार कामगिरी केली आहे. 2025 च्या सिझनमध्ये त्याने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध आपली ताकद दाखवून दिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

2013 मध्ये पंजाब किंग्जच्या संघासाठी डेविड मिलर याने शतक झळकावले होते. त्याने 38 चेंडूमध्ये हे शतक पूर्ण केले होते. डेव्हिड मिलर याने आरसीबीविरुद्ध हे शतक ठोकले होते. यावेळी त्याने पंजाबला अशक्य विजय मिळवून दिला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पहिल्याच सिझनमध्ये डेक्कन चार्जर्सचा ऍडम गिलख्रिस्ट याने 2008 मध्ये शतकीय खेळी खेळली होती. त्याने  गिलख्रिस्टने केवळ 42 चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले आणि डेक्कन चार्जर्सला 10 विकेट्सने ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

2026 च्या सुरु असलेल्या सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सचा रायन रिकल्टन याने कमालीची खेळी खेळली होती. त्याने या सिझनमध्ये 44 चेंडूमध्ये शतक झळकावले आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध वानखेडेच्या ऐतिहासिक मैदानावर रायन रिकेल्टनने धावांचा पाऊस पाडला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

चेन्नई सुपर किंग्जचा माजी खेळाडू मुरली विजय याने 2010 मध्ये राजस्थान रॅायल्सविरुद्ध चेपॅाकमध्ये धावांचा पाऊस पाडला होता. मैदानाभोवती षटकार मारुन विजयने ४६ चेंडूत शतक झळकावले. या सामन्यात त्याने 127 धावांची खेळी खेळली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

