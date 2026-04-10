English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • फोटो
IPL 2026: कोण आहे मुकुल चौधरी? 25.20 कोटींच्या खेळाडूला धू धू धुतला अन् KKR कडून विजय खेचून!

Who is Mukul Choudhary; LSG vs KKR IPL 2026: आयपीएल 2026 च्या लिलावात लखनऊ  सुपर जायंट्सने मुकुल चौधरीला तब्बल 2.60 कोटी रुपयांना विकत घेतले. 2-25-26 च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमधील आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे तो प्रसिद्धीच्या झोतात आला.

Tejashree Gaikwad | Apr 10, 2026, 07:10 AM IST
twitter
1/9

अचानक चर्चेत आलेला खेळाडू

Lucknow Super Giants आणि Kolkata Knight Riders यांच्यातील सामन्यानंतर मुकुल चौधरी हे नाव एका रात्रीत चर्चेत आले. त्याच्या खेळीने चाहत्यांसह तज्ज्ञांनाही आश्चर्यचकित केले.

twitter
2/9

दबावाच्या क्षणी एंट्री

सामना लखनऊच्या हातातून निसटत असताना, संघ अडचणीत असताना मुकुल क्रीजवर आला. त्या वेळी संघाला स्थिरतेची आणि आक्रमणाची दोन्ही गरज होती.

twitter
3/9

तुफानी आणि निर्णायक खेळी

मुकुलने केवळ 27 चेंडूंमध्ये नाबाद 54 धावा केल्या. ही खेळी फक्त जलद नव्हती, तर पूर्णपणे सामन्याचा कल बदलणारी होती.

twitter
4/9

षटकारांची आतषबाजी

त्याच्या डावात 7 भव्य षटकारांचा समावेश होता. त्याने गोलंदाजांना कोणतीही संधी न देता आक्रमक पद्धतीने खेळ केला.

twitter
5/9

उत्कृष्ट स्ट्राइक रेट

त्याचा स्ट्राइक रेट सुमारे 200 होता, जो टी-20 क्रिकेटमध्ये अत्यंत प्रभावी मानला जातो. यामुळे त्याने प्रतिस्पर्धी संघावर पूर्ण दबाव निर्माण केला.

twitter
6/9

घरेलू क्रिकेटमधील पार्श्वभूमी

मुकुल राजस्थानकडून घरेलू क्रिकेट खेळतो. Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 मध्ये त्याने जवळपास 199 च्या स्ट्राइक रेटने धावा करत आपली क्षमता दाखवली.

twitter
7/9

लिलावातील मोठी किंमत

त्याच्या कामगिरीमुळे Lucknow Super Giants ने IPL 2026 च्या लिलावात त्याला 2.60 कोटी रुपयांना विकत घेतले, जे त्याच्या संभाव्यतेचे द्योतक आहे.

twitter
8/9

खेळातील बदललेली दिशा

सुरुवातीला तो मध्यमगती गोलंदाज बनण्याचा विचार करत होता. मात्र नंतर त्याने विकेटकीपिंग आणि आक्रमक फलंदाजीकडे वळत आपली शैली पूर्णपणे बदलली.

twitter
9/9

भविष्यातील स्टार फिनिशर

या खेळीनंतर त्याची तुलना मोठ्या “फिनिशर” खेळाडूंशी केली जात आहे. त्याची शांतता, आत्मविश्वास आणि मोठ्या क्षणी कामगिरी करण्याची क्षमता पाहता तो भविष्यात भारतीय संघासाठीही महत्त्वाचा खेळाडू ठरू शकतो.

twitter
पुढील
अल्बम

भारतातील सर्वाधिक शाखा असलेल्या टॉप 10 बँका; तुमचा फायदा कुठे?

पुढील अल्बम

