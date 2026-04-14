  • आपल्या पहिल्याच मॅचमध्ये थेट शोएब अख्तरपर्यंत मजल मारणारा 21 वर्षीय भारतीय फास्ट बॉलर आहे तरी कोण?

आपल्या पहिल्याच मॅचमध्ये थेट शोएब अख्तरपर्यंत मजल मारणारा 21 वर्षीय भारतीय फास्ट बॉलर आहे तरी कोण?

IPL 2026 Indian Pacer Joins Shoaib Akhtar In Elite List: शोएब अख्तरसोबत ज्या खेळाडूची पहिल्याच सामन्यामध्ये तुलना होऊ लागली आहे तो आहे तरी कोण आणि त्याने अशी काय कामगिरी केलीये? जाणून घ्या सविस्तर...

Swapnil Ghangale | Apr 14, 2026, 01:31 PM IST
तो आला, त्याने पाहिलं आणि जिंकून घेतलं सारं काही...

तो आला, त्याने पाहिलं आणि जिंकून घेतलं सारं काही... असेच या 21 वर्षीय नवख्या खेळाडूबद्दल म्हणता येईल. आयपीएलमधील आपल्या पहिल्याच सामन्यात या पठ्ठ्याने दमदार कामगिरी करताना थेट शोएब अख्तरच्या पंक्तीत स्थान मिळवलं आहे. तो आहे कोण आणि कोणत्या यादीत त्याचा समावेश झालाय पाहूयात...

वैभव सूर्यवंशी नाही तर या बिहारी पोराने सामना गाजवला

बिहारचा वैभव सूर्यवंशी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात पु्न्हा एकदा राजस्थानच्या संघाला दमदार सुरुवात करुन देईल किंवा एखादा विक्रम मोडेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र हा सामना गाजवला बिहारच्याच खेळाडूने पण तो सनरायझर्सच्या संघाकडून गोलंदाजी करत होता.

हा खेळाडू आहे कोण?

आपण ज्याच्याबद्दल बोलतोय तो खेळाडू आहे साकीब हसन! अवघ्या 21 वर्षांच्या या अनकॅप्ड म्हणजेच अंतरराष्ट्रीय सामना न खेळलेल्या खेळाडूने यंदाच्या पर्वातील राजस्थानच्या संघाचा विजयी अश्वमेघ रोखण्यात मोलाचा हातभार लावल्याचं दिसून आलं. त्याने आपल्या पहिल्याच सामनात 24 धावा देत 4 बळी घेतले.

एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही

सनरायझर्सच्या संघाने अवघ्या 30 लाख रुपयांना साकीबला यंदाच्या लिलावामध्ये संघात स्थान दिलं. यापूर्वी 2024 मध्ये त्याला कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघाने विकत घेतलं होतं. मात्र त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. यंदा मात्र त्याने दमदार पदार्पण केलं.

नव्या खेळाडूने दिली साथ

साकीबला या सामन्यामध्ये साथ दिली ती आणखी एका नव्या खेळाडूने जो विदर्भाचा आहे. या खेळाडूचं नाव प्रफुल्ल हिंगे असून त्याने 34 धावांमध्ये 4 बळी घेतले.   

आठ गड्यांना झटपट तंबूत पाठवलं

साकीब आणि प्रफुल्ल या दोघांच्या गोलंदाजीच्या जोरावर सनरायझर्सने स्वस्तात आठ गड्यांना झटपट तंबूत पाठवलं. सनरायझर्सने हा सामना 57 धावांच्या मोठ्या फरकाने जिंकला.

आयपीएलमधील आपल्या पहिल्याच सामन्यात चार बळी घेणारा साकीब हा सातवा खेळाडू ठरला आहे. तो पहिल्याच सामन्यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत पाचव्या स्थानी पोहोचला आहे. त्याच्यासोबत या स्थानावर अश्विनी कुमार आहे.

शोएब सोबत खास यादीत

विशेष म्हणजे आयपीएलमध्ये पहिल्याच सामन्यात 24 धावांमध्ये 4 बळी घेण्याची कामगिरी करणाऱ्यांच्या यादीत पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरही आहे. साकीबच्या पुढे असलेल्या चार खेळाडूंमध्ये अल्जारी जोसेफ (12 धावांमध्ये 6 बळी), अँड्रू टे (17 धावांमध्ये 5 बळी) आणि शोएब अख्तर (11 धावांमध्ये 4 बळी) यांचा समावेश आहे.  

पहिल्यांदा टी-20 सामना बिहारकडून खेळला

साकीब हा 2022-23 च्या पर्वामध्ये पहिल्यांदा टी-20 सामना बिहारकडून खेळला तो सय्यद मुश्ताक अली चषक स्पर्धेमध्ये! त्याने वयाच्या 17 व्या वर्षी याच स्पर्धेत दुसरा सामना खेळताना 20 धावांवर 4 बळी अशी चमकदार कामगिरी केली.

पाच विकेट घेण्याचा पराक्रम

2025-26 च्या पर्वामध्ये साकीबने रणजी चषक स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच पाच विकेट घेण्याचा पराक्रम केला. त्याने अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात 41 धावांमध्ये 6 बळी घेतले. याच कामगिरीच्या जोरावर त्याला सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने लिलावामध्ये विकत घेतलं आणि तो सोमवारी पहिल्यांदा आयपीएलचा सामना खेळला. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

मुंबईतली सर्वात महागडी घरं कोण विकत घेतंय? Top 9 नावांची यादी समोर

