/IPL च्या सुरुवातीच्या सीजनला झाले नव्हते प्लेऑफचे सामने, मग कसा ठरवला गेला विजेता?

इंडियन प्रीमिअर लीग 2026 चा सीजन अतिशय रोमांचक ठरला. सिजनच्या लीग स्टेजमध्ये खेळवण्यात आलेल्या शेवटच्या सामन्यापर्यंत प्लेऑफमध्ये कोणता संघ जाणार याबाबतचा रोमांच कायम होता. पण तुम्हाला माहितीये का? सध्या प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी संघ धडपड करतायत मात्र जेव्हा इंडियन प्रीमियर लीगला सुरुवात झाली तेव्हा प्लेऑफ सामने खेळवलेच जात नव्हते.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या प्लेऑफमध्ये खेळणाऱ्या चार संघांची नाव आता ठरली आहेत. यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स सनरायजर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांचा समावेश आहे. तीन संघ आधीच प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय झाले होते तर रविवारी लीग स्टेजच्या शेवटच्या दिवशी राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला पराभूत करून प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले.
राजस्थान रॉयल्सने चौथ्या स्थानावर प्लेऑफमध्ये जागा पक्की केल्याने प्लेऑफमध्ये जाण्याच्या शर्यतीत असलेले पंजाब किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच स्वप्न भंगले. पण तुम्हाला माहितीये का? आयपीएलच्या सुरुवातीच्या तीन सीजनमध्ये प्लेऑफचे सामने खेळवलेच जायचे नाहीत.
आयपीएलच्या सुरुवातीच्या तीन सीजनमध्ये या टी 20 लीगचा फॉरमॅट खूपच वेगळा होता. 2008, 2009 आणि 2010 मध्ये खेळवण्यात आलेल्या आयपीएलमध्ये प्लेऑफच्या क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर सामन्यांऐवजी पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप 4 वर असलेल्या संघांमध्ये सेमी फायनल सामने आणि मग फायनल सामना खेळवला जायचा.
पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकावर फिनिश करणाऱ्या संघांना फायनलमध्ये जाण्याची अजून एक संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे फायनलमध्ये जायचं असेल तर त्यांना सेमी फायनल सामना कसाही करून जिंकावाच लागायचा.
आयपीएलची सुरुवात 2008 मध्ये झाली होती. सुरुवातीला या स्पर्धेत 8 संघ सहभागी होत असत. डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेटमध्ये एक संघ एकूण 14 सामने खेळायचा. यावेळी पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉपवर पोहोचलेल्या चार संघांमध्ये राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स इलेवन पंजाब आणि दिल्ली डेयरडेविल्स हे संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचले होते.
पूर्वी आताच्या प्लेऑफला सेमी फायनल म्हटलं जायचं. पण त्यावेळी आतासारखे क्वालिफायर 1 आणि 2 तसेच एलिमिनेटर सामने नव्हते. यावेळी शेन वॉर्नच्या नेतृत्वातील संघ राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपरकिंग्सला फायनलमध्ये पराभूत केलं होतं. राजस्थान रॉयल्स संघ पहिल्या सीजनमध्ये विजयी झाला होता.
2009 मध्ये आयपीएल स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेत खेळवली गेली. यावेळी सुद्धा पहिल्या सीजनप्रमाणेच फॉरमॅट होता. 2008 च्या सीजनमध्ये पॉईंट्स टेबलच्या खाली असलेल्या डेक्कन चार्जर्सने चांगलं कमबॅक केलं होतं. एडम गिलक्रिस्टच्या नेतृत्वात डेक्कन चार्जर्सने फायनलमध्ये आरसीबीला पराभूत केलं.
2010 मध्ये मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि आरसीबी टॉप 4 मध्ये होतं. चेन्नई सुपरकिंग्सने फायनलमध्ये मुंबईला पराभूत करून खिताब जिंकला. या तीन सीजनमध्ये जो संघ संपूर्ण सीजनमध्ये चांगली कामगिरी करायचा आणि तो सेमी फायनलमध्ये पराभूत झाला तर त्याला फायनलमध्ये पोहोचण्याची संधीच मिळायचे नाही. वर्ष 2011 मध्ये प्लेऑफ सिस्टम लागू करण्यात आली ज्यात एलिमिनेटर आणि क्वालीफायर यांचा समावेश होता.