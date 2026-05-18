/IPL इतिहासात सर्वाधिक प्लेऑफ सामने खेळणारी टीम कोणती? स्पर्धेत ‘या’ टीमचा दबदबा कायम

प्लेऑफची शर्यत फारच मनोरंजक झाली आहे, मागील काही दिवसांपासून क्रिकेट चाहत्यांना मनारंजक सामने पाहायला मिळत आहेत. आता तुम्हाला माहिती आहे की आयपीएलच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक प्लेऑफचे सामने कोणी जिंकले आहेत, यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
आयपीएलच्या इतिहासामध्ये आतापर्यत सर्वाधिक प्लेऑफचे सामने हे चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने खेळले आहेत. यामध्ये सीएसकेच्या संघाने 17 सामने जिंकले आहेत, तर सीएसकेच्या संघाने 9 सामने गमावले आहेत.
प्लेऑफमध्ये सर्वाधिक सामने खेळण्याच्या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर मुंबई इंडियन्सचा संघ आहे. एमआयच्या संघाने आतापर्यत 22 प्लेऑफचे सामने खेळले आहेत. तर यामध्ये त्यांना 14 सामन्यात विजय मिळाला आहे आणि 8 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे.
तिसऱ्या स्थानावर या यादीमध्ये रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ आहे, संघाचे प्लेऑफची रेषा ही 17 वेळा पार केली आहे. यामध्ये ते 7 प्लेऑफचे सामने जिंकण्यास यशस्वी झाले आहेत, तर 10 सामन्यात ते अपयशी झाले आहेत.
कोलकता नाईट राइडर्स आणि सनराइझर्स हैदराबाद हे संघ अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत. यामध्ये केकेआरच्या संघाने 15 प्लेऑफचे सामने खेळले आहेत, तर एसआरएचच्या संघाने 14 प्लेऑफचे सामने खेळले आहेत.
प्लेऑफमध्ये सर्वाधिक सामने खेळण्याच्या यादीमध्ये सहाव्या आणि सातव्या स्थानावर अनुक्रमे दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॅायल्सचा संघ आहे. दिल्ली कॅपिट्ल्स आणि राजस्थान रॅायल्स या दोन्ही संघानी आतापर्यत प्रत्येकी 11 सामने खेळले आहेत.
पंजाब किंग्जच्या संघाने प्लेऑफची रेषा 7 वेळा पार केली आहे, तर गुजरात टायटन्सच्या संघाने 6 वेळा प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे. पंजाबला प्लेऑफमध्ये फक्त 2 सामन्यात विजय मिळवता आला आहे तर जीटीच्या संघाने 3 वेळा विजय मिळवला होता.
डेक्कन चार्जर्सच्या संघाने 3 वेळा प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे तर गुजरात लायन्सच्या संघामध्ये 2 वेळा प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले आहेत 2016 मध्ये ही कामगिरी गुजरातच्या संघाने केली होती.
सीएसकेचा संघ जेव्हा दोन वर्ष आयपीएलमधून बॅन झाला होता त्यावेळी रायझिंग सुपरजायंट्सच्या संघाने प्लेऑफमध्ये दोन वेळा प्रवेश केला होता. तर लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने देखील दोन वेळा प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे.