IPL : या खेळाडूंच्या नावावर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम

आयपीएलमध्ये सध्या युवा खेळाडू दमदार कामगिरी करत आहेत. युवा सलामीवीर प्रियांश आर्याने पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद सामन्यात धमाकेदार अर्धशतक झळकावत, आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात जलद अर्धशतक करणाऱ्या अव्वल आठ भारतीय खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले.

Shubhangi Mere | Apr 11, 2026, 08:13 PM IST
आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम यशस्वी जैस्वालच्या नावावर आहे. राजस्थान रॉयल्सकडून (RR) खेळताना, जैस्वालने आयपीएल २०२३ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध (KKR) अवघ्या १३ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले.  या सिझनमध्ये देखील तो दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. 

केएल राहुलने गुजरातविरुद्ध सामन्यात कमालीची कामगिरी केली होती. आता त्याच्या नावावर आणखी एक रेकॅार्ड आहे. अनुभवी फलंदाज केएल राहुलने आयपीएल २०१८ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स (DC) विरुद्ध १४ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले होते. त्यावेळी राहुल पंजाब किंग्स (PBKS) संघाकडून खेळत होता. आता तो दिल्ली फ्रँचायझीसोबत आहे.

आयपीएलमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत युसूफ पठाण तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या माजी फलंदाजाने २०१४ मध्ये केकेआरकडून सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) विरुद्ध १५ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले होते. युसूफ पठाणने त्याच्या गोलंदाजांने आणि त्याच्या फलंदाजीने भारताच्या संघासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. 

राजस्थान रॅायल्सचा युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत १५ चेंडूंत दोन अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याने चालू हंगामात चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) विरुद्ध ही कामगिरी केली.

माजी फलंदाज सुरेश रैनाने आयपीएल २०१४ मध्ये पंजाबविरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना १६ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले होते. चेन्नई सुपर किंग्ससाठी सुरेश रैनाने कमालीची कामगिरी केली आहे, त्याने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी सर्वाधिक धावांचा रेकॅार्ड देखील नावावर केला आहे. 

यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशनने २०२१ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध १६ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले होते. त्यावेळी तो मुंबई इंडियन्स (MI) संघाकडून खेळत होता. इशान आता SRH चा कर्णधार आहे.

आयपीएल २०२४ मध्ये सलामीवीर अभिषेक शर्माने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध १६ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले. तो एसआरएच (SRH) संघाकडून खेळतो. त्याने विश्वचषकाच्या दरम्यान फार्म गमावला होता आता त्याने या सिझनमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.

पंजाब किंग्सचा सलामीवीर प्रियांश आर्याने शनिवारी (११ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध धुमाकूळ घातला. त्याने अवघ्या १६ चेंडूंमध्ये झंझटत अर्धशतक ठोकले. आपल्या २० चेंडूंतील ५७ धावांमध्ये त्याने पाच चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश केला. पंजाबने २२० धावांचे लक्ष्य सहा गडी राखून पूर्ण केले.

मुंबई ते बंगळुरु धावणार वंदे भारत स्लीपर; रेल्वे मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील; वाचा सर्व माहिती

