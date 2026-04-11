IPL : या खेळाडूंच्या नावावर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम
आयपीएलमध्ये सध्या युवा खेळाडू दमदार कामगिरी करत आहेत. युवा सलामीवीर प्रियांश आर्याने पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद सामन्यात धमाकेदार अर्धशतक झळकावत, आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात जलद अर्धशतक करणाऱ्या अव्वल आठ भारतीय खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले.
Shubhangi Mere | Apr 11, 2026, 08:13 PM IST
केएल राहुलने गुजरातविरुद्ध सामन्यात कमालीची कामगिरी केली होती. आता त्याच्या नावावर आणखी एक रेकॅार्ड आहे. अनुभवी फलंदाज केएल राहुलने आयपीएल २०१८ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स (DC) विरुद्ध १४ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले होते. त्यावेळी राहुल पंजाब किंग्स (PBKS) संघाकडून खेळत होता. आता तो दिल्ली फ्रँचायझीसोबत आहे.
आयपीएलमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत युसूफ पठाण तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या माजी फलंदाजाने २०१४ मध्ये केकेआरकडून सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) विरुद्ध १५ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले होते. युसूफ पठाणने त्याच्या गोलंदाजांने आणि त्याच्या फलंदाजीने भारताच्या संघासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे.
