English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • IPL vs PSL : पाकिस्तान संतप्त... दसुन शनाकाने PSL ला डच्चू दिल्यानंतर स्पर्धेतून केले दोन बर्ष बॅन!

पाकिस्तानमध्ये सध्या सुपर लीग सुरु आहे, तर भारतामध्ये आयपीएलचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. श्रीलंकेचा अष्टपैलू खेळाडू दसुन शनाकाच्या इंडियन प्रीमियर लीगमधील प्रवेशामुळे पाकिस्तान संतप्त झाला आहे. आता त्याच्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने कारवाई केली आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 20, 2026, 09:09 PM IST
twitter
1/9

शनाकावर एक वर्षासाठी बंदी

PSL Dasun Shanaka

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने शनाकावर पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्यावर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. त्याने पीएसएलऐवजी आयपीएलला पसंती दिली होती. हे पहिल्यांदा झालेले नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
2/9

सॅम करनच्या जागेवर शनाकाला करारबद्ध केले

PSL Dasun Shanaka

राजस्थान रॉयल्स संघामध्ये सीएसकेचा सॅम करन सामील झाला होता पण तो आयपीएल 2026 च्या आधी दुखापतग्रस्त अष्टपैलू खेळाडू सॅम करनच्या जागी शनाकाला करारबद्ध केले होते. या 34 वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू 2 कोटी रुपयांना आरआर संघात सामील झाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
3/9

शनाका आयपीएल 2026 मध्ये सामील

PSL Dasun Shanaka

दसुन शनाका याला आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यत खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. तो याआधी देखील आयपीएलमध्ये सामील झाला होता, 2023 मध्ये सिझनमध्ये दसुन शनाका हा गुजरात टायटन्सकडून खेळला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

twitter
4/9

पीएसएलमधून माघार घेण्याचा शनाकाचा निर्णय

PSL Dasun Shanaka

पाकिस्तान सुपर लीग फ्रँचायझी लाहोर कलंदर्सने शनाकाला पीएसएल २०२६ साठी ७५ लाख पाकिस्तानी रुपयांना करारबद्ध केले होते. त्याने २१ मार्च रोजी पीएसएलमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
5/9

लाहोर कलंदर्समध्ये झाला होता सामील

PSL Dasun Shanaka

twitter
6/9

शनाकाची पीएसएलमधून माघार

PSL Dasun Shanaka

पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये शनाका करारबद्ध झाल्यानंतर त्याला लगेचच राजस्थान रॅायल्सच्या संघाशी करार केला होता. 2026 च्या टी20 विश्वचषकात श्रीलंकेचे कर्णधारपद भूषवणाऱ्या शनाकाने पीएसएलमधून माघार घेतल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
7/9

पीसीबीच्या अटी व शर्तीं

PSL Dasun Shanaka

पीसीबीने शनाकाबद्दल वक्तव्य केले होते की, खेळाडूने स्पर्धेतून घेतलेली माघार ही खेळाडू नोंदणी कराराच्या अटी व शर्तींचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. सध्याच्या कराराच्या अटींनुसार वैध नाहीत असे पीसीबीने सांगितले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
8/9

शनाकाचे टी20 करिअर

PSL Dasun Shanaka

शनाकाने श्रीलंकेसाठी सहा कसोटी, 71 एकदिवसीय आणि 131 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर 3,350 हून अधिक धावा आणि 86 बळी आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
9/9

ब्लेसिंग मुझारबानी बॅन

PSL Dasun Shanaka

झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझारबानीनंतर पाकिस्तान सुपर लीग सोडून आयपीएलमध्ये खेळणारा शनाका हा दुसरा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू होता. याच कारणास्तव पीसीबीने मुझारबानीवर दोन वर्षांची बंदी घातली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

