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20 वर्षांत 40 बदल्या! थेट मुख्यमंत्र्यांना केली होती अटक; तुकाराम मुंढेंपेक्षाही चर्चेत या लेडी सिंघम

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 15, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:51 PM IST

महाराष्ट्रात काय देशभरात सध्या तुकाराम मुंढे यांची जोरदार चर्चा होतेय. त्यांनी एफडीएचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर जो काही कारवाईचा धडका लावला आहे, त्यानंतर सर्वत्र त्यांचं कौतुक होतं. पण मुंढेंपेक्षाही जास्त चर्चेत आहे एक आयपीएस ऑफिसर...

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प्रशासनात कडक अधिकारी आणि सर्वात जास्त बदल्या यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा होतेय. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल मुंढेंपेक्षा जास्त बदल्या झाल्या अजून एका प्रशासकीय सेवेत असलेल्या अधिकारी आहेत. 

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त्यांचं नाव आहे रूपा मौदगिल. त्या आयपीएस महिला अधिकारी आहेत. त्या एका ठिकाणी फक्त सहा महिने काम करतात आणि मग त्यांची बदली होते. त्यांच्या कार्यपद्धतीची देभरात चर्चा सुरू आहे. 

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तुकाराम मुंढे यांच्या 21 वर्षांमध्ये 25 वेळा बदल्या आहेत. तर रुपा मौदगिल यांची 20 वर्षांमध्ये 40 वेळा बदली झाली आहे. 

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रुपा मौदगिल या कर्नाटक कॅडरच्या वर्ष 2000 च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत.  त्यांच्या कामामुळे त्या अनेकदा मोठा वादातही अडकल्या आहेत. 

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 गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार याविरोधात त्या कायम अतिशय कडक भूमिका घेतात.  मात्र त्या जिथे गेल्या तिथे त्यांनी कामाची शैली न बदलता त्याच पद्धतीने काम सुरू ठेवल्यामुळे देशभरात त्यांची चर्चा असते. 

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त्यांचा जन्म कर्नाटकातील दावणगेरे इथला आहे. त्यांच्या वडील जे. एच. दिवाकर हे एक सेवानिवृत्त अभियंता आहेत. तर आई हेमवती या गृहिणी आहेत. रूपा यांची धाकटी बहीण आहे.

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आयपीएस डी रूपा मौदगिल यांनी त्यांचे शालेय शिक्षण कर्नाटकात पूर्ण केलं. त्यांनी कर्नाटकातील कुवेम्पू विद्यापीठातून सुवर्णपदकासह पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी बंगळूर विद्यापीठातून मानसशास्त्र विषयात एम.ए. पदवी पटकावली आहे. त्यांनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताचे प्रशिक्षण घेतले असून त्या भरतनाट्यम नृत्यांगनासुद्धा केलंय. 

 

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डी रूपा मौदगिल यांनी 2007 मध्ये मध्य प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती यांना अटक केली होती. या घटनेनंतरच डी. रूपा प्रकाशझोतात आल्या. एका वर्षानंतर, 2008 मध्ये, डी. रूपा यांनी माजी मंत्री यवागल यांना अटक केली. इतकंच नाही, तर याच प्रकरणात त्यांनी आपल्या विभागाचे डीएसपी, श्री. मासुती यांना निलंबितही केलं होतं. या कारवाईमुळे त्या खूप चर्चेत आल्या होत्या. 

TAGS:
tukaram mundhe
IPS Roopa Moudgil
FDA Commissioner

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