English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
इराणमध्ये 1 किलो पीठ किती रुपयाला मिळतं? खरी महागाई म्हणजे काय? हे दर वाचून कळेल

Iran Price : इारण-इस्त्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरु असलेलं युद्ध काही थांबायचं नाव घेत नाही. असं असताना आखाती देशांमधील या युद्धाचा परिणाम महागाईवर होताना दिसत आहे. अगदी इराणला देखील या फटका बसला आहे. रोजच्या वापरातील आवश्यक पदार्थांचे दर गगनाला भिडले आहेत. इराणमध्ये पीठाचे दर पाहून तुम्हाला जाणवेल की, महागाईची झळ काय असते. याप्रमाणेच मटण आणि चिकनच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. 

Dakshata Thasale | Apr 06, 2026, 03:43 PM IST
twitter
1/9

इराणमध्ये पीठाचा दर काय?

इराणमध्ये 1 किलो पीठाची किंमत सामान्यपणे 72000 ते 193000 ईरानी रियालमध्ये असल्याच म्हटलं जातं आहे. मोठ्या शहरांमध्ये जसे की, जेहरान आणि मशहदमध्ये पिठांचे दर सर्वात जास्त आहेत. इराणमध्ये अगदी सामान्य वापराची वस्तू देखील महागली आहे. याचा परिणाम सामान्यांवर होताना दिसत आहे.   

twitter
2/9

भारताच्या चलनाचे दर काय?

आताच्या दरानुसार, 1 INR जवळपास 14000 रियालच्या जवळपास आहे. या हिशोबाने 1 किलो पीठाचा दर जवळपास 5 ते 14 रुपये असते. 

twitter
3/9

खूप जास्त महाग

भारतीय रुपयाची किंमत अतिशय कमी आहे. मात्र स्थानिक लोकांसाठी हा दर खूप महाग आहे. कारण त्यांची कमाई देखील रियालमध्येच होते. आणि आता त्याचा दर खूप घसरला आहे.  (हे पण वाचा -भारतात 10 रुपयात मिळणारी पाण्याची बॉटल इस्त्रायलमध्ये कितीला मिळते? किंमत ऐकून तोंडचं पाणी पळेल)    

twitter
4/9

रियालचे दर घसरले

इराण रियालचा दर गेले काही दिवस घसरत आहे. हेच कारण आहे की, दररोजच्या वापरातील वस्तू अगदी सामान्यांच्या अवाक्याबाहेर होत चालल्या आहेत.   

twitter
5/9

चिकन आणि मटणही महागले

1 किलो चिकन 25 लाख ते 35 लाखापर्यंत पोहोचलं आहे. तर मटण 2.7 लाख ते 7 लाखापर्यंत मिळत आहे. म्हणजे प्रोटीनयुक्त आहार सामान्यांसाठी अतिशय कठीण झाला आहे. 

twitter
6/9

दूध आणि डेअरी पदार्थांनी तोडला रेकॉर्ड

1 लीट दुधाची किंमत 5.7 लाख ते 8.2 लाखापर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या एक वर्षापासून डेअरी उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.  (हे पण वाचा - LPG चं संकटात भारताला मिळाला भला मोठा 'गॅसचा खजिना', मुंबईपासून 180 किमी अंतरावर...) 

twitter
7/9

पगार आणि खर्चात खूप अंतर

इराणमधील सरासरी मासिक वेतन सुमारे 100-150 डॉलर आहे, तर कुटुंबाचा खर्च 500 डॉलरपेक्षा जास्त आहे. ही तफावत आर्थिक संकट अधिकच गंभीर करत आहे. 

twitter
8/9

महागाईचा आकडा चिंताजनक

देशातील एकूण महागाई 45-50 टक्क्यांच्या आसपास आहे. अन्नधान्याची महागाई 100 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे वृत्त आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होत आहे.

twitter
9/9

पेट्रोल स्वस्त पण जेवण महाग

एकीकडे अनुदानामुळे पेट्रोल 5-7 रुपये प्रति लिटर इतके स्वस्त आहे, तर दुसरीकडे खाद्यपदार्थ आणि पेये खूप महाग आहेत. या विरोधाभासामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या अडचणींमध्ये भर पडत आहे. (हे पण वाचा - इराणमध्ये साखरेची प्रचंड दरवाढ; 1 किलोसाठी मोजावे लागतायत 65000 IRR, भारताच्या तुलनेत तिप्पट महाग!)

twitter
पुढील
अल्बम

भारतात 'Energy Lockdown' लागू झाल्यास कशावर बंदी येणार? पाहा संपूर्ण यादी

पुढील अल्बम

