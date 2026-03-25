English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
इराणची 1 कोटी रुपयांच्या नोटेची भारतात किंमत किती? बाजारात घेऊन गेलात तर लाज वाटेल!

Iran currency in इराणच्या मुद्रेची किंमत भारतीय रुपयाच्या तुलनेत आता रद्दीएवढी झाली असून सामान्य लोकांना रोजचे खर्च चालवणेही अवघड झाले आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 25, 2026, 04:50 PM IST
twitter
1/9

Iran currency in India:  इराण-इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम जगभरात होताना दिसतोय.  अनेक ठिकाणी पेट्रोल, एलपीजीच्या किंमती वाढल्या आहेत. इराणमध्येदेखील महागाई वाढली आहे.

twitter
2/9

मुद्रा दिवसेंदिवस कमकुवत

इराणची रियाल मुद्रा दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालली आहे. तिची किंमत आता रद्दीएवढी झाली असून सामान्य लोकांना रोजचे खर्च चालवणेही अवघड झाले आहे.

twitter
3/9

1 कोटी रियाल

परिस्थिती हाताळण्यासाठी इराण सरकारने 1 कोटी रियाल (10 मिलियन रियाल)चे नवे नोट जारी केले आहेत. पण यामुळेही लोकांच्या दैनंदिन गरजा भागत नाहीत.

twitter
4/9

रोजच्या गरजेच्या वस्तूही खूप महाग

इराणमध्ये आता पीठ, तांदूळ, दूध, अंडी आणि चिकनसारख्या रोजच्या गरजेच्या वस्तूही खूप महाग झाल्या आहेत.

twitter
5/9

एक लिटर दूध 6 लाख रियालला

एक किलो पीठ लाखो रियालला विकला जातोय आणि एक लिटर दूध 6 लाख रियालला मिळत आहे. अशा महागाईमुळे सामान्य माणसाचे जगणे मुश्कील झाले आहे.

twitter
6/9

रोजचा खर्च आता 3 कोटी रियाल

चार-पाच जणांच्या एका छोट्या कुटुंबाचाही रोजचा खर्च आता 3 कोटी रियालपर्यंत पोहोचला आहे. ही रक्कम सामान्य लोकांसाठी भयंकर मोठी आहे.

twitter
7/9

महागाई 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त

2025-26 या वर्षात महागाई 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. खाण्यापिण्याच्या वस्तू ७० टक्क्यांनी महाग झाल्या आहेत. मध्यपूर्वातील युद्धाने ही परिस्थिती आणखी बिघडवली आहे.

twitter
8/9

निर्बंधांमुळे इराण तेल विकू शकत नाही

अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे इराण तेल विकू शकत नाही. डॉलरची कमतरता निर्माण झाली आहे. सरकार जास्त नोटा छापत असल्याने महागाई आणखी वाढत चालली आहे.

twitter
9/9

1 कोटी इराणी रियालची किंमत

भारतात जर तुलना केली तर 1 कोटी इराणी रियालची किंमत फक्त 600 ते 725 रुपये इतकीच येते. म्हणजे एक कोटीचा नोट घेऊन बाजारात गेलात तर शरम वाटेल इतकी कमी किंमत!

twitter
पुढील
पुढील अल्बम

