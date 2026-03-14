भारताकडून इवल्याश्या देशाला हव्यात Atomic Attack नंतर जीव वाचवणाऱ्या 1 कोटी गोळ्या; त्या नक्की करतात काय?

Atomic War Fear: इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाला अण्विक स्वरुप मिळेल अशी भीती अनेक देशांच्या मनात आहे. याच भीतीपोटी आता भारताकडे एका खास गोळीची विचारणा केली जात आहे. ही गोळी नेमकी कोणती? ती कसं काम करते? कोणी याबद्दल विचारणा केलीये पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 14, 2026, 03:25 PM IST
भारताकडून या देशाला हव्यात Atomic Attack नंतर जीव वाचवणाऱ्या गोळ्या

भारतात बनतात Atomic Attack नंतर जीव वाचवणाऱ्या गोळ्या असं तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे. नेमकं या गोळ्यांमध्ये असतं काय आणि कोणत्या देशाने या गोळ्यांचे 1 कोटी डोस मिळतील का यासंदर्भात विचारणा केलीये जाणून घ्या...

कोणत्या देशाने कोणत्या गोळीबद्दल केली विचारणा?

अण्वस्त्र आणीबाणीत उपयुक्त ठरणार्‍या 'प्रुशियन ब्लू' (Prussian Blue) कॅप्सूलसंदर्भात बहरीनसारख्या छोट्याश्या देशाने भारताकडे चौकशी केली आहे. अण्वस्त्र हल्ल्यांची भीती सतावत असल्याने ही विचारणा करण्यात आल्याचे समजते.

कोणते प्रश्न विचारण्यात आले?

'तुम्ही 1 कोटी कॅप्सूल्स बनवण्यास सक्षम आहात का? विविध वयोगटातील लोकसंख्येसाठी किती डोस घ्यावा लागतो ?' अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न बहरीनकडून विचारण्यात आले आहेत. हे औषध शरिरातील किरणोत्सर्गी घटकांचा प्रभाव कमी करते.

कोणत्या देशांना पाठवणार या गोळ्या?

आस्थापनाच्या संचालिका डॉ. वैशाली अग्रवाल यांनी सांगितले की, सध्या बोलणी चालू आहे. जर हा व्यवहार निश्चित झाला, तर औषधांचा पुरवठा बहरीन, कुवैत, कतार आणि जॉर्डन या देशांना केला जाईल.

'प्रुशियन ब्लू' आहे काय?

'प्रुशियन ब्लू' शरिरात शिरलेल्या किरणोत्सर्गी 'सिझियम-137' (Cesium-137) आणि 'थॅलियम'चा प्रभाव कमी करते.   

कसं काम करते ही गोळी?

'प्रुशियन ब्लू' कॅप्सूल आतड्यांमध्ये किरणोत्सर्गी घटकांशी एकरूप होऊन जाते आणि त्यांना विष्ठेवाटे शरिराबाहेर काढून टाकते.   

जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यता

जागतिक आरोग्य संघटनेने रेडिओलॉजिकल आणि अण्वस्त्र आणीबाणी यांकाळातील महत्त्वपूर्ण औषधांत याचा समावेश केला आहे.   

पोटॅशियम आयोडाईडचीही मागणी

बहरीनच्या एजंटने पोटॅशियम आयोडाईडविषयीही विचारणा केली आहे. याचीही कोट्यवधी कॅप्सूल्सची मागणी आहे.   

पोटॅशियम आयोडाइडचा वापर काय?

पोटॅशियम आयोडाइडचा वापर अण्वस्त्र आणीबाणीमध्ये थायरॉइड ग्रंथीच्या सुरक्षितेसाठी, तसेच हायपरथायरॉइडीझमवर उपचारासाठी केला जातो. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक- सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

वडिलांची खराब आर्थिक परिस्थिती, आमिर खानचा इंडस्ट्री सोडण्याचा विचार; एका सिनेमामुळे बनला बॉलिवूडचा सुपरस्टार

पुढील अल्बम

वडिलांची खराब आर्थिक परिस्थिती, आमिर खानचा इंडस्ट्री सोडण्याचा विचार; एका सिनेमामुळे बनला बॉलिवूडचा सुपरस्टार

वडिलांची खराब आर्थिक परिस्थिती, आमिर खानचा इंडस्ट्री सोडण्याचा विचार; एका सिनेमामुळे बनला बॉलिवूडचा सुपरस्टार

वडिलांची खराब आर्थिक परिस्थिती, आमिर खानचा इंडस्ट्री सोडण्याचा विचार; एका सिनेमामुळे बनला बॉलिवूडचा सुपरस्टार 9
सामन्यापूर्वी रिलॅक्स होण्यासाठी विराट कोहली पाहतो &#039;हा&#039; फ्लॉप पिक्चर? स्वत: दिग्दर्शकाचाच दावा

सामन्यापूर्वी रिलॅक्स होण्यासाठी विराट कोहली पाहतो 'हा' फ्लॉप पिक्चर? स्वत: दिग्दर्शकाचाच दावा

सामन्यापूर्वी रिलॅक्स होण्यासाठी विराट कोहली पाहतो 'हा' फ्लॉप पिक्चर? स्वत: दिग्दर्शकाचाच दावा 8
शुभमन गिलने टीम इंडियाच्या फोटोमधून संजू सॅमसनला एडिट केलं? पोस्टवरून मोठा वाद, चाहत्यांमध्ये संताप

शुभमन गिलने टीम इंडियाच्या फोटोमधून संजू सॅमसनला एडिट केलं? पोस्टवरून मोठा वाद, चाहत्यांमध्ये संताप

शुभमन गिलने टीम इंडियाच्या फोटोमधून संजू सॅमसनला एडिट केलं? पोस्टवरून मोठा वाद, चाहत्यांमध्ये संताप 9
25 हजार कोटी रुपये पाण्यात! भारतीय मोबाईल मार्केटमध्ये खळबळ; नेमकं घडलं काय, जाणून घ्या

25 हजार कोटी रुपये पाण्यात! भारतीय मोबाईल मार्केटमध्ये खळबळ; नेमकं घडलं काय, जाणून घ्या

25 हजार कोटी रुपये पाण्यात! भारतीय मोबाईल मार्केटमध्ये खळबळ; नेमकं घडलं काय, जाणून घ्या 9