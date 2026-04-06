  • तिच भीती सतावतेय! इराण युद्धामुळं अंबरनाथ, डोंबिवलीतून नागरिकांचं स्थलांतर; महिन्याभरात ₹100,00,00,00,000 चं नुकसान

'तिच' भीती सतावतेय! इराण युद्धामुळं अंबरनाथ, डोंबिवलीतून नागरिकांचं स्थलांतर; महिन्याभरात ₹100,00,00,00,000 चं नुकसान

Iran Israel USA war impact : आखाती देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धाचे पडसाद जगभरात पाहायला मिळत आहेत. अशा स्थितीत मुंबई आणि अगदी अंबरनाथ, डोंबिवलीसुद्धा मागे राहिले नाहीत. 

Sayali Patil | Apr 06, 2026, 02:57 PM IST
आघात

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

Iran Israel USA war impact : इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेनं आघात केलेला असतानाच हा संघर्ष आणखी गंभीर वळणावर आल्याचं स्पष्ट होत आहे. मुख्य म्हणजे त्याचे तितकेच गंभीर परिणामसुद्धा दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. याचं उदाहरण म्हणजे अंबरनाथ, डोंबिवलीला बसलेला 1000 कोटींचा फटका.  (छाया सौजन्य- social media)

आखातातील युद्ध

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

आखातातील युद्धामुळं गॅस पुरवठा आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळं अनेक गोष्टींच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होत आहे. अंबरनाथ आणि डोंबिवलीच्या एमआयडीसी क्षेत्रात असणाऱ्या औद्योगिक प्रतल्पांना यामुळं एकत्रितपणए साधारण 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा दरमहा सोसावा लागत आहे.  (छाया सौजन्य- AI)  

रसायनं

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

रसायनं, पीएनजी आणि इतर आवश्यक सामग्रीचा प्रचंड तुटवडा जाणवत असल्यामुळे आनंद नगर एमआयडीसीमध्ये जवळपास 50 टक्के आणि डोंबिवली एमआयडीसीत असणाऱ्या 30% कंपन्या या संकटाचा सामना करत आहेत. (छाया सौजन्य- social media)  

अंबरनाथ MIDC

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

अंबरनाथ MIDC मध्ये साधारण 400 रासायनिक युनिट्स, जवळपास 2000 कंपन्या आहेत. यात डोंबिवलीची आकडेवारी धरल्यास हे औद्योगिक क्षेत्र साधारण लाखाभराहून अधिक कुटुंबांना रोजगार पुरवतं. (छाया सौजन्य- social media)  

कामगारांनी स्थलांतरास सुरुवात

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

औद्योगिक क्षेत्र, कारखान्यांवर ओढावलेल्या या संकटामुळे कामगारांनी स्थलांतरास सुरुवात केली असल्यानं परिस्थिती आणखी बिकट होत चालल्याचं चित्र आहे. (छाया सौजन्य- social media)

सर्वाधिक परिणाम

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

आव्हानाच्या या प्रसंगाचा सर्वाधिक परिणाम अभियांत्रिकी, रसायन, वस्त्रोद्योग, मिठाई आणि औषधनिर्माण उद्योगांवर होत आहे. जिथं पीएनजी (PNG) अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. (छाया सौजन्य- social media)  

व्यावसायिक एलपीजी

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्याच्या अभावामुळे अनेक औद्योगिक कॅन्टीन बंद असल्यानं कामगारांना जेवणाचे वाढते दर परवडणारे नाहीत. ज्या कारणास्तव अनेक स्थानिक खानावळीसुद्धा धोक्यात आल्या आहेत. (छाया सौजन्य- social media)

कामगारांनी नोकरी गमावली

Iran Israel usa war impact on ambernath and dombivli 1000 crore loss

गॅसच्या तुटवडा आणि वाढत्या खर्चामुळे आतापर्यंत सरासरी 25 % कामगारांनी नोकरी गमावली असून, उत्पादनात 50% घट झाली आहे. तर, 40 क्षेत्रातील प्रकल्प मंदावले आहेत. हे चित्र पाहता उद्योग संघटना 'आमा'नं (AAMA) राज्य शासनाला पत्र लिहून अनुदान, कर्जावरील व्याजदरात कपात अशा रुपात दिसासादायक उपाययोजनांची मागणी केली आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

