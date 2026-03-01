इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचं भारतातल्या छोट्याश्या गावाशी खास कनेक्शन; खामेनी नावाचं गुपितही उलगडलं
Iran Israel War Ali Khamenei India Connection: इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये 28 फेब्रवारी रोजी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींचा मृत्यू झाला आहे. या वृत्ताने जगभरात एकच खळबळ उडवून दिलेली असतानाच इराणच्या या सर्वात मोठ्या नेत्याचं भारताशी असलेलं खास नातं तुम्हाला माहितीये का? त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Mar 01, 2026, 11:18 AM IST
अयातुल्ला अली खामेनींचं इडिया कनेक्शन
वंशज मूळचे भारतीय
उत्तर प्रदेश कनेक्शन
'हिंदी' हे उपनाव कायम ठेवले
अवध राज्यात आले
लखनऊजवळील किंटूर येथे स्थायिक
किंटूरमध्ये जन्म
खोमेन शहरात स्थायिक झाले
