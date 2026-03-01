English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचं भारतातल्या छोट्याश्या गावाशी खास कनेक्शन; खामेनी नावाचं गुपितही उलगडलं

इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचं भारतातल्या छोट्याश्या गावाशी खास कनेक्शन; खामेनी नावाचं गुपितही उलगडलं

Iran Israel War Ali Khamenei India Connection: इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये 28 फेब्रवारी रोजी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींचा मृत्यू झाला आहे. या वृत्ताने जगभरात एकच खळबळ उडवून दिलेली असतानाच इराणच्या या सर्वात मोठ्या नेत्याचं भारताशी असलेलं खास नातं तुम्हाला माहितीये का? त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Mar 01, 2026, 11:18 AM IST
twitter
1/9

अयातुल्ला अली खामेनींचं इडिया कनेक्शन

ruhollahkhomeiniindia

इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यात ठार झालेले इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींचे वंशज भारतीय आहेत असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे. या इंडियन कनेक्शनबद्दल जाणून घेऊयात...

twitter
2/9

वंशज मूळचे भारतीय

ruhollahkhomeiniindia

जगाने ज्यांना ईरानची इस्लामी क्रांती घडवणारे आणि 1979 मध्ये शाहच्या राजसत्तेला उखडून फेकणारे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळखले, त्या अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी यांचे वंशज मूळचे भारतीय आहेत.

twitter
3/9

उत्तर प्रदेश कनेक्शन

ruhollahkhomeiniindia

अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी यांचे आजोबा सय्यद अहमद मुसावी 'हिंदी' यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील किंटूर या छोट्याशा गावात झाला होता.   

twitter
4/9

'हिंदी' हे उपनाव कायम ठेवले

ruhollahkhomeiniindia

ब्रिटिश राजवटीच्या जाचामुळे सय्यद अहमद मुसावी 'हिंदी' इराणमध्ये स्थायिक झाले, पण 'हिंदी' हे उपनाव कायम ठेवले. आजही इराणच्या अधिकृत नोंदींमध्ये हे नाव दिसते.   

twitter
5/9

अवध राज्यात आले

ruhollahkhomeiniindia

18 व्या शतकाच्या शेवटी खोमेनी कुटुंब ईशान्य इराणमधील निशापूर येथून अवध राज्यात (आजचे उत्तर प्रदेश) आले. (फोटो- भारतपिडीयावरुन साभार)  

twitter
6/9

लखनऊजवळील किंटूर येथे स्थायिक

ruhollahkhomeiniindia

अवधचे नवाब शिया मुस्लिम होते आणि त्यांनी पर्शियन विद्वान, कवी व मौलव्यांना आमंत्रित केले होते. या कुटुंबाने लखनऊजवळील किंटूर येथे स्थायिक होऊन राहायला सुरुवात केली.  

twitter
7/9

किंटूरमध्ये जन्म

ruhollahkhomeiniindia

खोमेनी यांचे आजोबा सय्यद अहमद मुसावी हिंदी यांचा जन्म 1800 च्या आसपास किंटूरमध्ये झाला. 1830 मध्ये ब्रिटिश सत्तेच्या वाढत्या दबावामुळे ते नजफ (इराक) येथे गेले आणि कधीच परतले नाहीत. 

twitter
8/9

खोमेन शहरात स्थायिक झाले

ruhollahkhomeiniindia

नंतर 1834-1839 मध्ये ते इराणच्या खोमेन शहरात स्थायिक झाले. त्यांच्यामुळे कुटुंबाला 'खामेनी' हे नाव मिळाले, जे खोमेनी यांनीही आपल्या काही गझलांमध्ये टोपणनाव म्हणून वापरले.

twitter
9/9

रुहोल्लाह अवघ्या दोन वर्षांचे होते

ruhollahkhomeiniindia

खोमेनी यांचे वडील मुस्तफा मुसावी हेही धार्मिक विद्वान होते, पण 1903 मध्ये त्यांची हत्या झाली तेव्हा रुहोल्लाह अवघे दोन वर्षांचे होते. आई आगा खानुम आणि काकू साहेबेथ यांनी त्यांचे संगोपन केले. (फोटो सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

रश्मिका-विजयच्या लग्नाच्या फोटोने केला विक्रम; बनले ऐशियात No.1! विराट कोहलीलाही मागे टाकले

पुढील अल्बम

रश्मिका-विजयच्या लग्नाच्या फोटोने केला विक्रम; बनले ऐशियात No.1! विराट कोहलीलाही मागे टाकले

रश्मिका-विजयच्या लग्नाच्या फोटोने केला विक्रम; बनले ऐशियात No.1! विराट कोहलीलाही मागे टाकले

रश्मिका-विजयच्या लग्नाच्या फोटोने केला विक्रम; बनले ऐशियात No.1! विराट कोहलीलाही मागे टाकले 7
तेल, व्यापार आणि सोनं-चांदी! इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार? 5 मुद्द्यात समजून घ्या

तेल, व्यापार आणि सोनं-चांदी! इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार? 5 मुद्द्यात समजून घ्या

तेल, व्यापार आणि सोनं-चांदी! इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार? 5 मुद्द्यात समजून घ्या 9
March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका!

March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका!

March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका! 8
Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या 8