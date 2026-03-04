इराणमध्ये 165 मुलींची कबर पाहून ट्रम्प यांची भाचीदेखील स्तब्ध! JCB ने खोदली कबर; अंगावर येणारे 10 फोटो
Iran Israel War : क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले, रडणारे लोक, सर्वत्र शोक... इराणमध्ये हे दृश्य आहे, जिथे इस्रायल आणि अमेरिका एकत्रितपणे आकाशातून विनाशाचा वर्षाव करत आहेत. दिवसेंदिवस परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे.
Dakshata Thasale | Mar 04, 2026, 10:59 AM IST
असे नाही की इराण या हल्ल्यांना प्रतिसाद देत नाही. परंतु त्यांना होणारे नुकसान केवळ प्रत्युत्तर देऊन भरून काढता येणार नाही. इस्रायली-अमेरिकन हल्ल्यात इराणमधील मिनब येथील प्राथमिक शाळेतील 165 विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला आहे. या निष्पाप मुलांना दफन करण्यासाठी कबरी उघडण्यात आल्या; हे चित्र खूप वेदनादायक आहे
