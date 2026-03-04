English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  इराणमध्ये 165 मुलींची कबर पाहून ट्रम्प यांची भाचीदेखील स्तब्ध! JCB ने खोदली कबर; अंगावर येणारे 10 फोटो

इराणमध्ये 165 मुलींची कबर पाहून ट्रम्प यांची भाचीदेखील स्तब्ध! JCB ने खोदली कबर; अंगावर येणारे 10 फोटो

Iran Israel War :  क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले, रडणारे लोक, सर्वत्र शोक... इराणमध्ये हे दृश्य आहे, जिथे इस्रायल आणि अमेरिका एकत्रितपणे आकाशातून विनाशाचा वर्षाव करत आहेत. दिवसेंदिवस परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. 

Dakshata Thasale | Mar 04, 2026, 10:59 AM IST
twitter
1/10

असे नाही की इराण या हल्ल्यांना प्रतिसाद देत नाही. परंतु त्यांना होणारे नुकसान केवळ प्रत्युत्तर देऊन भरून काढता येणार नाही. इस्रायली-अमेरिकन हल्ल्यात इराणमधील मिनब येथील प्राथमिक शाळेतील 165 विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला आहे. या निष्पाप मुलांना दफन करण्यासाठी कबरी उघडण्यात आल्या; हे चित्र खूप वेदनादायक आहे

twitter
2/10

असे नाही की इराण या हल्ल्यांना प्रतिसाद देत नाही. परंतु त्यांना होणारे नुकसान केवळ प्रत्युत्तर देऊन भरून काढता येणार नाही. इस्रायली-अमेरिकन हल्ल्यात इराणमधील मिनब येथील प्राथमिक शाळेतील १६५ विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला आहे. या निष्पाप मुलांना दफन करण्यासाठी कबरी उघडण्यात आल्या; हे चित्र खूप वेदनादायक आहे

twitter
3/10

ज्या 165 मुली एकत्र शिकायच्या, ज्या एकत्र खेळायच्या त्यांचा करुण अंत झाला आहे.  शनिवारी इस्रायली-अमेरिकन हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या दक्षिण इराणमधील मिनाब प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या 165 मुलींना मंगळवारी दफन करण्यात आले.

twitter
4/10

 या सर्व मुलींना बुलडोझरने खोदलेल्या 165 कबरीत पुरण्यात आले. मुलींच्या अंत्यसंस्काराचे समोर आलेले फोटो आणि व्हिडिओ या युद्धातील सर्वात क्रूर प्रतिमा असल्याचे म्हटले जात आहे.

twitter
5/10

जेव्हा या मुलींना बुलडोझरने खोदलेल्या कबरीत पुरले जात होते तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या हजारो लोकांच्या डोळ्यांना पाणी आले होते. हे फोटो पाहून संपूर्ण जगाचे डोळे पाणावले असतील. लोक फक्त एकच प्रश्न विचारत आहेत: या मुलांचा काय दोष आहे?

twitter
6/10

इराणचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "ट्रम्प यांचे बचावाचे आश्वासन प्रत्यक्षात असे दिसते." इराणी परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनीही मिनाब शाळेतील हल्ल्यात ठार झालेल्या मुलींसाठी खोदलेल्या कबरींचा फोटो शेअर केला.

twitter
7/10

इराणी परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी लिहिले, "अमेरिका-इस्रायली बॉम्बस्फोटात प्राथमिक शाळेत मारल्या गेलेल्या १६० हून अधिक निष्पाप मुलींसाठी या कबरी खोदल्या जात आहेत.

twitter
8/10

 त्यांच्या मृतदेहांचे तुकडे करण्यात आले होते. ट्रम्प यांचे "बचाव" प्रत्यक्षात असे दिसते. गाझा ते मिनाबपर्यंत निर्दोषांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली."

twitter
9/10

इराणमध्ये, अयातुल्ला खमेनी यांच्या निधनानंतर लखनौसह अनेक शहरांमधून शोकाचे फोटो समोर आले आहेत. इराणचा आरोप आहे की 28 फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने होर्मोज्गान प्रांतातील मिनाब शहरातील एका प्राथमिक शाळेवर हल्ला केला होता, ज्यामध्ये 160 मुलींचा मृत्यू झाला होता.

twitter
10/10

Iran Israel War Minab School 165 girl students killed graves photos

या घटनेनंतर, १० लाख लोक अंत्यसंस्कारात सहभागी झाले होते आणि इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्ध घोषणाबाजी करत होते. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची यांनी शेकडो कबरींचा फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की गाझा ते मिनाबपर्यंत निष्पाप लोक मारले गेले आहेत.

twitter
