Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा भारत दौरा, विमानावर Minab 168 लिहून अमेरिकेला दिला इशारा, याचा अर्थ काय?

इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा भारत दौरा, विमानावर Minab 168 लिहून अमेरिकेला दिला इशारा, याचा अर्थ काय?

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 14, 2026, 05:24 PM IST|Updated: May 14, 2026, 05:49 PM IST

Iran Israwel War : इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची हे भारत दौऱ्यावर आले आहे. यावेळी ते ज्या विमानाने आले त्या विमानावर Minab 168 असं लिहिलं. या खास संदेशाने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं आहे. इराणला यातून नेमकं काय सांगायचंय?

Iran Minister Minab 1681/10

मध्य पूर्वेत अजूनही तणावाच वातावरण आहे. अमेरिका-इराण याच्यात सुरु असलेलं युद्ध अद्याप शमलेलं नाही. 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी हे युद्ध सुरु झालं. जवळपास अडीच महिना होऊनही युद्ध संपलेलं नाही. 

Iran Minister Minab 1682/10

या दरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची सध्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. भारताने ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्‍यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली आहे. याच बैठकीसाठी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची हे 'मिनाब 168' या विमानाने नवी दिल्ली दाखल झाले. 

 

Iran Minister Minab 1683/10

'मिनाब 168' विमानावरील संदेशाची सगळीकडे जोरदार चर्चा होत आहे. या संदेशातून इराणने अमेरिकेला इशारा दिला आहे. 'मिनाब 168' असा संदेश लिहिलेल्याच विमानाने इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची भारतात का आले? असा देखील प्रश्न विचारला जात आहे. याचा निमका अर्थ काय?

 

 

Iran Minister Minab 1684/10

मंत्री अब्बास अराघची यांनी इराण-अमेरिका आणि इस्त्रायल यांच्या संघर्षात नागरिकांना फटका बसला. याच्या निषेधार्थ मंत्र्‍यांनी मिनाब 168 या विमानातून प्रवास केला. 

Iran Minister Minab 1685/10

 हे नाव इराणच्या मिनाब शहरातील शाळेवरील हल्ल्याच्या स्मरणार्थ ठेवण्यात आले आहे, ज्यात युद्ध सुरू झाल्यानंतर लगेचच 168 मुलांचा मृत्यू झाला होता. अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांशी संबंधित नागरिकांच्या जीवितहानीचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणून इराण या घटनेचा उल्लेख करत आहे.

Iran Minister Minab 1686/10

मिनाब 168 च्या माध्यमातून, इराण ब्रिक्ससारख्या जागतिक व्यासपीठावरून हा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे की, इराण संकटात आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या मुद्द्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

 

Iran Minister Minab 1687/10

अशा वेळी, जेव्हा इराण-अमेरिका शस्त्रसंधी धोक्यात आहे, तेव्हा अराघची ब्रिक्स आणि ग्लोबल साउथला (दक्षिणेकडील देशांना) संघटित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मिनाब 168 च्या प्रतिकात्मक संदेशाद्वारे, इराण भारताला तटस्थ मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा संदेशही देत ​​असावा.

 

 

Iran Minister Minab 1688/10

विमानावरील संदेशावरुन इराणने हल्ल्यांकडे जागतिक लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकाने इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यात मिनाब शाळेत 168 मुलींसह नागरीकांनी आपला जीव गमावला.

Iran Minister Minab 1689/10

मिनाब शाळेवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध म्हणून त्यांनी हा संदेश लिहिलेल्या विमानातून भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. 

Iran Minister Minab 16810/10

भारत आणि इराणच्या चर्चेत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या मुद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

Tags:
Iran Israel War
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Yograj Singh Controversy : महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य? योगराज सिंग अडचणीत...

Yograj Singh Controversy : महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य? योगराज सिंग अडचणीत...

Yograj Singh9 min ago
2

Explained: भारतीयांनी 1 वर्ष सोने खरेदी थांबवली तर 2027 पर्यंत ज्वेलर्स इंडस्ट्रीवर

Gold Jewelers33 min ago
3

Explained : आत्महत्या की घातपात? जेजे रुग्णालयाने केलं शिक्कामोर्तब

Dokadia Family47 min ago
4

अजित पवारांच्या NCP मधील अंतर्गत संघर्षावर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

sharad pawar1 hr ago
5

AI Course: विद्यार्थ्यांपासून नोकरदारांपर्यंत सर्वांना बक्कळ कमाईची संधी, फ्रीमध्ये

Free AI courses1 hr ago