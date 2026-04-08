  • इराण-अमेरिकेत युद्धविराम, काय होणार स्वस्त अन् काय होणार महाग?

इराण-अमेरिकेत युद्धविराम, काय होणार स्वस्त अन् काय होणार महाग?

इराण आणि अमेरिकेने पुढचे दोन आठवडे युद्धाला विराम दिला आहे. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशाने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का याचा परिणाम थेट सामान्यांवर होणार आहे. कच्चा तेलांपासून ते अगदी रोजच्या वापराच्या अंडी आणि पिठाचे दर काय होणार जाणून घ्या?

Dakshata Thasale | Apr 08, 2026, 04:57 PM IST
Iran US Ceasefire Impact on India

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धाला पुढील दोन आठवड्यापर्यंत विराम देण्यात आला आहे. यामुळे ग्लोबल मार्केटमध्ये उलथापालथ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या या युद्धाच्या ताणामुळे महागाई आणि पुरवठा चेन यांच्यात समस्या निर्माण झाल्या होत्या. मात्र आता शांतता निर्माण होईल या विचाराने आशेचं किरण निर्माण होईल. 

Iran US Ceasefire Impact on India

न्यूयॉर्क पोस्ट आणि रॉयटर्ससारख्या प्रमुख वृत्तसंस्थांच्या मते, या निर्णयाचा कच्च्या तेलाच्या बाजारावर सर्वात मोठा आणि सकारात्मक परिणाम झाला आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होत असल्याची बातमी पसरताच, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती 13% ते 17% नी घसरल्या. सर्वसामान्यांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे, कारण तेलाच्या किमती आपल्या दैनंदिन जीवनाशी आणि घरगुती खर्चाशी थेट निगडित आहेत.

Iran US Ceasefire Impact on India

या सगळ्या घटनाक्रमात महत्त्वपूर्ण म्हणजे "होर्मुज स्ट्रेट'चा रस्ता आहे. इन्वेस्टिंग डॉट कॉम इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, हा समुद्रीरस्ता जवळपास 20 टक्के तेल आणि एलएनजी (LNG) करता महत्त्वाची मानली जाते. इराणसोबतच्या तणावामुळे या मार्गाला धोका निर्माण झाला होता, परंतु आता युद्धविरामानंतर पुरवठा पूर्ण क्षमतेने पुन्हा सुरू होण्याची आशा वाढली आहे. पुरवठा पूर्ववत झाल्यावर ऊर्जेच्या किमती आपोआप कमी होतात. रॉयटर्सच्या मते, या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील महागाईचा दबाव लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो आणि भारतासारख्या देशांना थेट फायदा होऊ शकतो, जे आपल्या तेलाच्या गरजांपैकी बहुतांश तेल आयात करतात.

कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेलबाबत काय?

Iran US Ceasefire Impact on India

भारताच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात थोडा आराम मिळू शकतो. द संडे गार्डियनच्या रिपोर्टनुसार, कच्चे तेल स्वस्त झाल्यामुळे रिफायनरीच्या दरात घट झाली आहे. कच्चा तेलाच्या दर आधीच 13 टक्के ते 15 टक्क्यापर्यंत घसरले आहेत. यामुळे अशी आशा केली आहे की, पुढील 7 ते 10 दिवसांत याचा परिणाम भारतावरही दिसणार आहे. भारतातील दर एका रात्रीत बदलणार नाही. स्थानिक तेल कंपन्या मागील तोटा आणि कर रचनेचाही विचार करत असल्यामुळे, जर आंतरराष्ट्रीय किमती कमी राहिल्या, तर सरकार आणि तेल कंपन्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देऊ शकतात. याचा परिणाम केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरच नाही, तर कालांतराने सीएनजीच्या किमतींवरही होईल.  

काय स्वस्त होणार?

Iran US Ceasefire Impact on India

घरगुती गॅस म्हणजे LPG बाबत चांगली बातमी कानावर पडू शकते. इराणसोबतच्या तणावादरम्यान पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यामुळे एलपीजी आयात अधिकाधिक महाग होत होती, ज्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही सिलिंडरची किंमत वाढत होती. आता, पुरवठा पूर्ववत होत असल्याने, घरगुती गॅसची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, जर आयात स्वस्त झाली, तर घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत कमी होऊ शकते. शिवाय, व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीतील घसरणीमुळे हॉटेल्स आणि खानावळींमधील खाद्यपदार्थ आणि पेये देखील स्वस्त होऊ शकतात, ज्यामुळे बाहेर जेवणे अधिक परवडणारे होईल. उदाहरणार्थ, सध्या ₹20 ला मिळणारे उकडलेले अंडे संभाव्यतः त्याच्या पूर्वीच्या किमतीवर (सुमारे ₹15) परत येऊ शकते.

विमान प्रवासाबाबत काय निर्णय?

Iran US Ceasefire Impact on India

युद्धविरामामुळे विमान प्रवास करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 'द इकॉनॉमिक टाइम्स'मधील एका अहवालानुसार, विमान कंपनीच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 35% ते 45% खर्च एटीएफ (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) वर होतो. कच्च्या तेलाच्या किमती स्वस्त झाल्यामुळे, एटीएफच्या किमतीही कमी होऊ लागल्या आहेत. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, युद्धविरामानंतर विमान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेली वाढ हे भविष्यात विमान तिकिटांच्या किमती कमी होऊ शकतात याचा पुरावा आहे. जर तुम्ही सुट्टीची योजना आखत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी दिलासादायक ठरू शकते, कारण विमान कंपन्या त्यांच्या कमी झालेल्या खर्चाचा फायदा प्रवाशांना देऊ शकतात. त्यामुळे लगेच विमान प्रवासाचा प्लान करु शकता. 

भाजीपालू-दूध होणार स्वस्त

Iran US Ceasefire Impact on India

तेलाच्या घसरत्या किमतींचा सर्वात मोठा आणि व्यापक परिणाम आपल्या अन्न आणि पेयांवर होतो. जेव्हा डिझेल स्वस्त असते, तेव्हा माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचा वाहतूक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. याचा थेट अर्थ असा होतो की, बाजारात पोहोचणाऱ्या भाजीपाला, दूध, फळे आणि धान्याच्या किमती कमी होऊ शकतात. शिवाय, एफएमसीजी वस्तू आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांचा वितरण खर्चही कमी होईल. या सर्व वस्तूंच्या अंतिम किमतीमध्ये वाहतुकीचा मोठा वाटा असल्यामुळे, डिझेलच्या किमतीत थोडी जरी घट झाली तरी सर्वसामान्य माणसाचे मासिक रेशन बिल कमी होण्यास मदत होते.  

प्लास्टिकच्या वस्तूंवर काय होणार परिणाम

Iran US Ceasefire Impact on India

केवळ खाद्यपदार्थच नव्हे, तर तुमच्या घरात वापरली जाणारी प्लॅस्टिक आणि रासायनिक उत्पादनेही आता स्वस्त होऊ शकतात. कच्च्या तेलाचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादने बनवण्यासाठी केला जातो, ज्यांचा उपयोग प्लॅस्टिकच्या वस्तू, पॅकेजिंग साहित्य, कारचे टायर, रंग आणि अगदी कृत्रिम कपडे बनवण्यासाठीही होतो. कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमतींमुळे या उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी होईल, ज्याचा फायदा हळूहळू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाईल. याव्यतिरिक्त, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाढलेल्या एलएनजी पुरवठ्यामुळे वायू-आधारित वीज प्रकल्प आणि खत कंपन्यांना दिलासा मिळेल, ज्यामुळे शेतीचा खर्च आणि विजेचे दर स्थिर होण्याची अपेक्षा आहे.

Iran US Ceasefire Impact on India

या सगळ्या बदलांच्यामध्ये हे समजून घेणं गरजेचं आहे की, हा फरक तात्काळ होणार नाही. Axios च्या रिपोर्टने स्पष्ट केलं आहे की, शिपिंगला पूर्णपणे पूर्ववत व्हायला आणि नवीन दर लागू होण्यासाठी जवळपास 1 ते 3 आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो. तसेच हे देखील लक्षात ठेवायला हवे ही युद्धविराम हा तात्पुरता आहे. जर हा शस्त्रसंधी सकारात्मक रुपात वळली तर सरकार देखील टॅक्सच्या दरातही कपात करेल. ज्यामुळे सामान्य व्यक्तीला याचा पुरेपुर फायदा होईल. 

पुढील
अल्बम

SBI, PNB, ICICI की HDFC? कोणती बँक FD वर देते जास्त व्याज; श्रीमंतीचं सिक्रेट तुम्हाला माहिती असायला हवं!

पुढील अल्बम

SBI, PNB, ICICI की HDFC? कोणती बँक FD वर देते जास्त व्याज; श्रीमंतीचं सिक्रेट तुम्हाला माहिती असायला हवं!

SBI, PNB, ICICI की HDFC? कोणती बँक FD वर देते जास्त व्याज; श्रीमंतीचं सिक्रेट तुम्हाला माहिती असायला हवं!

SBI, PNB, ICICI की HDFC? कोणती बँक FD वर देते जास्त व्याज; श्रीमंतीचं सिक्रेट तुम्हाला माहिती असायला हवं! 9
प्रभू श्री राम की लंकापती रावण, नितेश तिवारी यांच्या चित्रपटात कोण सर्वाधिक श्रीमंत?

प्रभू श्री राम की लंकापती रावण, नितेश तिवारी यांच्या चित्रपटात कोण सर्वाधिक श्रीमंत?

प्रभू श्री राम की लंकापती रावण, नितेश तिवारी यांच्या चित्रपटात कोण सर्वाधिक श्रीमंत? 8
थेट अमेरिका-इराण युद्ध थांबवणाऱ्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं शिक्षण किती? कॉलेजात तरी गेलेत का?

थेट अमेरिका-इराण युद्ध थांबवणाऱ्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं शिक्षण किती? कॉलेजात तरी गेलेत का?

थेट अमेरिका-इराण युद्ध थांबवणाऱ्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं शिक्षण किती? कॉलेजात तरी गेलेत का? 8
Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन आणि नंबर 666 चं अनोखं कनेक्शन; ज्याला जग अशुभ मानतं, तो त्याच्यासाठी खास! कारण...

Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन आणि नंबर 666 चं अनोखं कनेक्शन; ज्याला जग अशुभ मानतं, तो त्याच्यासाठी खास! कारण...

Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन आणि नंबर 666 चं अनोखं कनेक्शन; ज्याला जग अशुभ मानतं, तो त्याच्यासाठी खास! कारण... 11