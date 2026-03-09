Iran-US War : 165 निष्पाप इराणी शालेय मुलींचा जीव कोणी घेतला?; 880 किमी/तास वेगाने येणारे जगातील सर्वात घातक मिसाइलने..., अहवालात दावा
Iran-US War News: इराणच्या दक्षिणेकडील होर्मोजगान प्रांतातील मिनाब शहरातील मुलींच्या शाळेवर 28 फेब्रुवारीला मिसाइलने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात वापरलेले क्षेपणास्त्रामुळे 165 निष्पाप इराणी शालेय मुलींचा नाहक बळी गेला. या हल्ल्याबाबत एक नवीन तपास समोर आला आहे.
Neha Choudhary | Mar 09, 2026, 04:53 PM IST
वृत्तानुसार, ही शाळा इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या नौदल लष्करी संकुलाजवळ होती. त्यामुळे अमेरिकेच्या हल्ल्यात तिला लक्ष्य करण्यात आल्याच अहवालात म्हटलं गेलं आहे. जेव्हा इस्रायल आणि अमेरिकेला याबद्दल विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी ही बाब फेटाळून लावत हा इराणचा हल्ला असल्याचे म्हटलं आहे.
डच फॅक्ट-चेकिंग ग्रुप बेलिंगकॅट, द न्यू यॉर्क टाईम्स आणि द वॉशिंग्टन पोस्ट यांनी केलेल्या तपासात असं समोर आलं आहे की इराणी शाळेवरील हल्ल्यात अमेरिकेतील सर्वात घातक क्षेपणास्त्रांपैकी एक असलेल्या टोमाहॉकचा वापर केला आहे. बीजीएम-109 टोमाहॉक हे जमिनीवर हल्ला करणारे मिसाइल आहे. जे सामान्यतः युद्धात लांब पल्ल्याच्या लक्ष्यांवर मारा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. हे एक लांब पल्ल्याच्या क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे जे सामान्यतः अमेरिकन सैन्याद्वारे वापरण्यात येतं.
तसंच शस्त्रास्त्र तज्ज्ञ ट्रेवर बॉल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर दावा केला की, व्हिडीओ आणि उपग्रह प्रतिमा वापरून हल्ल्याचे ठिकाण ओळखण्यात आलं होते. त्यांच्या मते, या फुटेजमध्ये पहिल्यांदाच असे दिसून आलंय की त्या भागात अमेरिकन क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला होता. विश्लेषणात असेही आढळून आलंय की हल्ल्यात जवळच्या दोन इमारतींचे गंभीर नुकसान झाल्याच समोर आलं आहे. ज्यात एक क्लिनिक आणि एक भूमिगत बंकरचा समावेश आहे.
दुसरीकडे इस्रायलने या हल्ल्यात आपला हात नसल्याचे सांगितलं आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला असे सुचवले होते की, या हल्ल्यामागे इराणची चूक असू शकत. कारण त्यांची शस्त्रे चुकीची आहेत. पण युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडकडून सांगितलंय की या घटनेची चौकशी सुरू आहे आणि लवकरच सत्य समोर येईल. काही अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलंय की हा हल्ला अमेरिकन सैन्याने केला आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव हेगसेथ यांनी पेंटागॉनच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलंय की या घटनेची चौकशी सुरू असून अमेरिका जाणूनबुजून नागरी लक्ष्यांना लक्ष्य करत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
