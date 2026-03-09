English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इस्त्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने भारतात महागाई वाढणार? निर्मला सीतारमण यांनी दिलं उत्तर

इस्त्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने भारतात महागाई वाढणार? निर्मला सीतारमण यांनी दिलं उत्तर

Iran War Impact: मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर होत असून यामुळे भारतातील महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यादरम्यान निर्मला सीतारमण यांनी नेमकी स्थिती स्पष्ट केली आहे.   

Shivraj Yadav | Mar 09, 2026, 08:17 PM IST
Nirmala Sitharaman On Inflation: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. चार वर्षांत पहिल्यांदाच, कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर्सच्या पुढे गेले असून प्रति बॅरल जवळपास 114 डॉलर्सवर पोहोचले आहेत.   

दरम्यान, आखाती देशांमधून तेल पुरवठा करणारा प्रमुख मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणने बंद केल्याने जागतिक बाजारपेठेत चिंतेचं वातावरण आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतासारख्या देशांसाठी ही स्थिती आव्हान निर्माण करु शकते. कारण भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे 90 टक्के आयातीद्वारे पूर्ण करतात.  

दरम्यान, पश्चिम आशियातील संकटाबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे की, देशातील महागाईवर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम मर्यादित असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी संसदेत लेखी उत्तर देत ही माहिती दिली आहे.   

देशातील वस्तूंच्या किमती सध्या तुलनेने स्थिर आहेत, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने महागाईवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे असं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे.   

सरकारी सूत्रांच्या मते, इराण-अमेरिका युद्धामुळे तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाही. सध्याच्या परिस्थितीत, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाही.  

भारतात 25 दिवसांचे कच्चे तेल आणि 25 दिवसांचे तयार झालेले माल उपलब्ध आहेत. G7 ने साठा सोडण्याचे संकेत देताच, सकाळी अचानक वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती संध्याकाळपर्यंत थोड्याशा कमी झाल्या.  

सध्याच्या परिस्थितीत, कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर्सच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे.  

भारतात 40 टक्के इंधन हर्मीसच्या सामुद्रधुनीतून येते, तर 60 टक्के विविध मार्गांनी येते. म्हणूनच, सध्याच्या परिस्थितीत, आपल्याला इतर स्रोतांकडूनही इंधन मिळत आहे. सध्या, विमान वाहतूक उद्योगाला काळजी करण्याची गरज नाही कारण भारतात एएमटीचा मुबलक साठा आहे, कारण तो उत्पादक आणि निर्यातदार दोन्ही आहे.  

सोमवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात तेलाच्या किमती अंदाजे 26  टक्क्यांनी वाढल्या हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ही वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा इराणने अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या निधनानंतर अयातुल्ला अली खमेनी यांचे पुत्र मोज्तबा खमेनी यांना नवे सर्वोच्च नेते म्हणून घोषित केले आहे. (Photos: Reuters)

