इस्त्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने भारतात महागाई वाढणार? निर्मला सीतारमण यांनी दिलं उत्तर
Iran War Impact: मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर होत असून यामुळे भारतातील महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यादरम्यान निर्मला सीतारमण यांनी नेमकी स्थिती स्पष्ट केली आहे.
Shivraj Yadav | Mar 09, 2026, 08:17 PM IST
दरम्यान, आखाती देशांमधून तेल पुरवठा करणारा प्रमुख मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणने बंद केल्याने जागतिक बाजारपेठेत चिंतेचं वातावरण आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतासारख्या देशांसाठी ही स्थिती आव्हान निर्माण करु शकते. कारण भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे 90 टक्के आयातीद्वारे पूर्ण करतात.
