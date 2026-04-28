Confirm Tatkal Booking Tricks : रेल्वेच्या 7 भन्नाट ट्रिक्स, तत्काळ तिकिट 100% कन्फर्म होणार

Indian Railway Tatkal Confirm Ticket : अनेकदा एमर्जन्सी प्रवास करायचा असतो तेव्हा रेल्वेची तिकिट बुकिंग करण्याचा विचार केला जातो. कारण रेल्वेची तात्काळ तिकिट सेवेचा वापर करता येतो. रेल्वेने सांगितलेल्या या गाईडलाईननुसार जर तिकिट बुकिंग केलं तर हमखास तुम्हाला कन्फर्म तिकिट मिळणार. 

Dakshata Thasale | Apr 28, 2026, 06:25 PM IST
भारतात रेल्वेने प्रवास करणं हे अतिशय आरामदायी आणि खिशाला परवडणारं असं असतं. मात्र अनेकदा प्रवास करताना रेल्वेचं तिकिट मिळत नाही अशावेळी शेवटचा पर्याय म्हणून तात्काळ तिकिटाचा विचार केला जातो. पण तिथे पण तुम्हाला कन्फर्म तिकिट मिळेलच की नाही याबाबत शंका असते.

 कारण तत्काळमध्ये मर्यादित जागा उपलब्ध असतात. अवघ्या काही सेकंदात या जागा भरल्या जातात. अशातच रेल्वेने स्वतः एक ट्रिक सुचवली आहे, ज्यामुळे तुम्हाला कन्फर्म तिकिट मिळेल. 

सर्वात आधी काय कराल?

तात्काळ तिकिट काढायचं असेल तर तुम्ही सगळ्यात आधी ही एक गोष्ट करा. IRCTC च्या वेबसाइटचा तात्काळ कोटा उघडतो. या मर्यादेत वेळेत एका तिकिटासाठी हजारो लोक बुकिंग करत असतात. यामुळे IRCTC ची साईट स्लो होते. एवढंच नव्हे तर अनेकदा सर्व माहिती भरेपर्यंत टाइमआऊट होतं. अशावेळी बुकिंग सुरु होण्यापूर्वीच 2-3 मिनिटांअगोदर लॉगिन करा. यामुळे तुमच्या हातात थोडा वेळ राहतो. तिकिट बुकिंग सुरु होताच तुम्ही पुढची प्रोसेस करु शकता. 

मास्टर लिस्ट ट्रिक काय?

तात्काळ बुकिंग करताना सगळ्या भन्नाट उपाय म्हणजे प्रवाशांनी आपली माहिती आधीच सेव्ह करुन ठेवा. IRCTC अकाऊंटमध्ये 'मास्टर लिस्ट' हा एक पर्याय असतो. ज्यामध्ये नाव, वय, जेंडर आणि ओळख याची तपशीलवार माहिती भरायची असते. यावेळी खूप माहिती न भरता काही सेकंदात तुम्ही railone या ऍपने बुकिंग प्रक्रिया सुरु करु शकता. 

अलार्म लावा

तात्काळ तिकिट बुक करताना वेळेचं नियोजन महत्त्वाचं असतं. एसी क्लास म्हणजे 2AC, 3AC, CC सारख्या डब्ब्यांच्या तिकीट काढण्यासाठी सकाळी 10 वाजता तात्काळची वेळ सुरु होते. तसेच स्लीपर क्लासची 11 वाजता बुकिंग सुरु होते. यासाठी तुम्ही सर्व माहिती आणि तयारी करुन बसणे गरजेचे असते. 

पैसे कसे भराल

अनेकदा सर्व माहिती भरुनही पेमेंट करताना गोंधळ होतो आणि नेमकं पेमेंट करण्याच्यावेळी वेळ संपतो. ही चूक टाळण्यासाठी IRCTC eWallet, UPI सारख्या नेट बँकिंगचा वापर करु शकते. अगोदरच हा पेमेंट पर्याय निवडलात तर कन्फर्म तिकिट मिळेल. 

अशी मिळणार कन्फर्म तिकिट

तत्काळ तिकिटांमुळे जागेची खात्री मिळत नाही. 'जो आधी येईल त्याला प्राधान्य' या तत्त्वावर दिली जातात. अशा परिस्थितीत, नशिबापेक्षा तुमची तयारी आणि वेगच तुमचे तिकीट ठरवतो. वर नमूद केलेल्या सर्व पायऱ्यांचे योग्यरित्या पालन केल्यास, तुम्हाला निश्चित तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढते. रेल्वेने दिलेल्या या पर्यायांचा नक्की वापर करा.   

