Irfan Pathan Birthday: क्रिकेटर इरफान पठाणच्या 'व्हाईट हाऊस' मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos

Irfan Pathan House Inside Photos : भारताचा माजी क्रिकेटर इरफान पठाण हा आज त्याचा 40 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. इरफान पठाणने 2004 पासून आपल्या क्रिकेट करिअरला सुरुवात केली. इरफानचे फॅन्स त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी सुद्धा अनेक गोष्टी जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. तेव्हा आज इरफानच्या बडोद्यातील आलिशान घरा विषयी जाणून घेउयात.   

Pooja Pawar | Oct 27, 2025, 03:56 PM IST
इरफान पठाणने 2004 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करिअरला सुरुवात केली. इरफान पठानने त्याच्या करिअरमध्ये 29 टेस्ट, 120 वनडे आणि 24 टी20 सामने खेळले. इरफान पठाण हा 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता संघाचा सदस्य सुद्धा आहे.   

इरफान पठाणचा जन्म 27 ऑक्टोबर 1984 मध्ये गुजरातच्या वडोदरा येथे झाला. अत्यंत सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या इरफानला लहानपणापासूनच क्रिकेटची आवड होती. 

कुटुंबाने प्रोत्साहन दिल्याने इरफान आणि त्याचा मोठा भाऊ युसुफ पठाण या दोघांनी क्रिकेटची ट्रेनिंग घेतली आणि पुढे जाऊन त्यांनी भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उज्वल केले.   

इरफान पठाणची एकूण संपत्ती ही 60 कोटींच्या जवळपास आहे. तसेच त्याच्याकडे आलिशान महागड्या गाड्यांचं कलेक्शन असून वडोदरा सह भारतातील विविध शहरांमध्ये त्याची मालमत्ता आहे. 

इरफान पठाणचं वडोदरा येथील घराची किंमत जवळपास 6 कोटी रुपये आहे. मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा स्कॉर्पियो आणि टोयोटा फॉर्च्यूनर इत्यादी गाड्या त्याच्या घरातील गॅरेजमध्ये आहे. 

इरफान पठाणला बीसीसीआयकडून दर महिना 60 हजार पेन्शन मिळते. तसेच कॉमेंटेटर, युट्युब चॅनल आणि ब्रँड इन्डॉर्समेंटच्या माध्यमातून सुद्धा इरफानची मोठी कमाई होते. 

इरफान पठाणचं वडोदऱ्यातील घर हे तांदळजा येथे आहे. इरफान पठाणचा बंगला हा दुमजली असून यात मोठं गार्डन, स्विमिंग पूल, पार्किंग एरिया इत्यादी आहे. 

इरफान पठाणच्या बंगला हा पांढरा शुभ्र असल्याने त्याला त्या भागात व्हाईट हाऊस म्हणून सुद्धा संबोधले जाते. इरफान पठाणचा हा बंगला अतिशय आलिशान असून त्यात अनेक प्रकारच्या सुख सुविधा आहेत. 

