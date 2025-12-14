White Vs Brown Egg: खरोखरच ब्राऊन अंडी पांढऱ्यापेक्षा जास्त फायदे देतात? जाणून घ्या
White Vs Brown Egg: अंडी हे एक सुपरफूड आहे. त्यात मुबकल प्रमाणात पोषक तत्वे असतात. अंडी उष्णता टिकवून ठेवण्यास आणि ऊर्जा प्रदान करण्यास मदत करतात. पण, बाजारात मिळणारे पांढरे की कोणते तपकिरी अंडी जास्त पौष्टिक आहेत हे जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Dec 14, 2025, 11:29 AM IST
अंडीला सुपरफूड म्हटले जाते, कारण ती पोषक तत्वांनी समृद्ध असून शरीराला ताकद देण्यापासून ते शरीराला गरम ठेवण्यापर्यंत अनेक फायद्याचे स्रोत आहे. परंतु बाजारात पांढरे आणि ब्राऊन अंडी उपलब्ध असल्यामुळे अनेकांना गोंधळ निर्माण होतो की कोणते अंडे अधिक ताकदवान आहेत. चला, तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार पाहूया पांढरे आणि ब्राऊन अंडी यांमध्ये खरोखर फरक आहे का.
पांढरे आणि ब्राऊन अंडी: पोषणाची तुलना
पांढरे आणि ब्राऊन अंडी यांमध्ये फरक काय आहे?
हेल्थलाइनच्या माहितीनुसार, पांढरे आणि ब्राऊन अंड्यांमध्ये फक्त रंगाचा फरक आहे. पोषक तत्वांची तुलना केली तर दोन्ही जवळजवळ सारखेच असतात. अंड्याचा रंग मुख्यत्वे मुर्गीच्या जातीवर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ, व्हाइट लेगहॉर्न कोंबडी पांढऱ्या छिलकेची अंडी देतात, तर प्लायमाउथ रॉक्स आणि रोड आइलंड रेड्स कोंबडी ब्राऊन कव्हरची अंडी देतात.
ब्राऊन अंडी ही देसी आणि ऑर्गेनिक अंडी
ब्राऊन अंड पांढऱ्यापेक्षा फायदेशीर आहे?
