/Incognito Mode खरंच सुरक्षित आहे का? तुमचा डेटा खरंच सुरक्षित असतो का?

लॅपटाप, कम्प्यूटर किंवा मोबाईल असो गूगल क्रोम किंवा मोझिला फायरफॉक्स आणि इतर काही विंडो आपण वापरत असतो तेव्हा आपली हिस्ट्री आपल्याला पाहता येते आणि डिलिटही करता येते. अनेक इंटरनेट वापरकर्ते हे इन्कॉग्निटो मोड वापरतात ऑनलाइन ॲक्टिव्हिटी पूर्णपणे लपते का? याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
जर तुम्ही गूगल क्रोम किंवा मोझिला फायरफॉक्स वापरत असाल तर विंडो बंद केल्यानंतर आपला सर्च हिस्ट्री कायमचा नाहीसा होतो, असे लोक अनेकदा गृहीत धरतात, पण हे सत्य नाही.
इन्कॉग्निटो मोडचा फायदा हा प्रामुख्याने सेशन संपल्यानंतर तुमच्या ब्राउझरमध्ये कोणतीही हिस्ट्री, कुकीज आणि फॉर्ममधील नोंदी यांसारखा डेटा तुमच्या डिव्हाइसवर साठवण्यापासून थांबवतो.
याबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर, नंतर कोणी दुसरा तोच संगणक वापरत असेल, तर तुम्ही काय शोधले होते हे त्यांना सहजपणे पाहता येणार नाही. पण इनकॉग्निटो मोड तुम्हाला ऑनलाइन पूर्णपणे नष्ट करत नाही.
बऱ्याचदा आपण एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा कॅालेज, शाळेमध्ये काम असल्यास आपण इन्कॉग्निटो मोडचा वापर करु शकतो. इतकेच नाही, तर ब्राउझिंग करताना तुम्ही तुमच्या खात्यात लॉग इन असाल, तर तुमचे शोध तुमच्या प्रोफाइलशी जोडले जाऊ शकतात.
जेव्हा आपले गुगल अकाउंट किंवा कोणाचेही अकाउंट असल्यास तुमच्या अकाउंटमध्ये आपण गुगल सर्च केल्यानंतर तुमची ॲक्टिव्हिटी 'माय ॲक्टिव्हिटी' सेव्ह राहते.
अनेक वापरकर्त्यांना याची फार कमी कल्पना आहे की इनकॉग्निटो मोडमध्ये केलेले सर्च देखील तिथे दिसू शकतात. अॅडव्हर्टाइज कंपनी या हिस्ट्रीचा वापर करतात.
तुमचा ब्राउझर उघडा आणि तुमच्या अकाउंटच्या सर्च हिस्ट्रीमध्ये जा. 'माय ॲक्टिव्हिटी' किंवा 'सर्च हिस्ट्री' विभागात गेल्यानंतर तुम्ही ते डिलिट करु शकतात.
सामायिक डिव्हाइसवर खाजगी ब्राउझिंगसाठी इनकॉग्निटो मोड उपयुक्त आहे, परंतु ते परंतु ते पूर्णपणे प्रायव्हेट नाही. ऑनलाइन सुरक्षित राहण्यासाठी त्याच्या मर्यादा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.