Hardik- Krunal Pandya: महीका शर्मा मुळे पांड्या बंधूंमध्ये दुरावा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण! कारण...
Hardik Pandya Krunal Pandya controversy: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्या पुन्हा एकदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. टीम इंडियाच्या टी-20 विश्वचषक विजयानंतर जल्लोष साजरा होत असतानाच सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे.
Tejashree Gaikwad | Mar 12, 2026, 09:52 AM IST
1/7
वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत
2/7
नात्यात दुरावा
काही नेटिझन्स असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, हार्दिक पांड्या आणि त्याचा मोठा भाऊ कृणाल पांड्या (Krunal Pandya) यांच्यातील नात्यात दुरावा निर्माण झाला आहे का? या चर्चेला सोशल मीडियावरील काही हालचाली आणि हार्दिकसोबत दिसलेली मॉडेल आणि अभिनेत्री महिका शर्मा (Maheika Sharma) कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.
3/7
सेलिब्रेशनचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ
4/7
वर्ल्ड कप विजयानंतर व्हायरल झालेले फोटो
5/7
भावामध्ये दुरावा
सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात आणून दिली की, कृणाल पांड्या आणि त्यांच्या पत्नीने हार्दिकच्या विश्वचषक विजयावर कोणतीही विशेष प्रतिक्रिया दिलेली दिसली नाही. त्यांनी ना सोशल मीडियावर पोस्ट केली, ना सार्वजनिकपणे अभिनंदनाचा संदेश दिला. यामुळे काही चाहत्यांनी असा अंदाज बांधायला सुरुवात केली की कदाचित दोन्ही भावांमध्ये सर्व काही सुरळीत नाही.
6/7
कृणाल पांड्या
काही सोशल मीडिया युजर्सचे मत आहे की या चर्चेमागे महिका शर्मा यांचे नावही एक कारण असू शकते. काही रिपोर्ट्सनुसार, संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान त्या अनेक वेळा हार्दिकसोबत दिसल्या होत्या आणि अंतिम सामन्यानंतरही त्या त्याच्यासोबत सेलिब्रेशन करताना पाहायला मिळाल्या. तथापि, या बातम्यांबाबत अद्याप कोणत्याही बाजूने अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
7/7