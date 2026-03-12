English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Hardik- Krunal Pandya: महीका शर्मा मुळे पांड्या बंधूंमध्ये दुरावा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण! कारण...

Hardik- Krunal Pandya: महीका शर्मा मुळे पांड्या बंधूंमध्ये दुरावा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण! कारण...

Hardik Pandya Krunal Pandya controversy: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्या पुन्हा एकदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. टीम इंडियाच्या टी-20 विश्वचषक विजयानंतर जल्लोष साजरा होत असतानाच सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे.

Tejashree Gaikwad | Mar 12, 2026, 09:52 AM IST
वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत

Hardik Pandya Krunal Pandya

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सध्या पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. टीम इंडियाने वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) जिंकल्यानंतर देशभरात जल्लोषाचे वातावरण असताना सोशल मीडियावर मात्र एक वेगळीच चर्चा रंगू लागली आहे.  

नात्यात दुरावा

Hardik Pandya Krunal Pandya

काही नेटिझन्स असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, हार्दिक पांड्या आणि त्याचा मोठा भाऊ कृणाल पांड्या (Krunal Pandya) यांच्यातील नात्यात दुरावा निर्माण झाला आहे का? या चर्चेला सोशल मीडियावरील काही हालचाली आणि हार्दिकसोबत दिसलेली मॉडेल आणि अभिनेत्री महिका शर्मा (Maheika Sharma) कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.  

सेलिब्रेशनचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ

Hardik Pandya Krunal Pandya

टीम इंडियाच्या विश्वचषक विजयानंतर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) च्या सेलिब्रेशनचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. 

वर्ल्ड कप विजयानंतर व्हायरल झालेले फोटो

Hardik Pandya Krunal Pandya

या फोटोमध्ये मॉडेल आणि अभिनेत्री महिका शर्मा  देखील दिसून आली. ती स्टेडियममध्ये हार्दिकला पाठिंबा देताना दिसली होती. अंतिम सामन्यानंतर मैदानावर दोघेही एकमेकांशी बोलताना आणि विजयाचा आनंद साजरा करताना दिसल्याने इंटरनेटवर या विषयावर चर्चा अधिकच वाढली.  

भावामध्ये दुरावा

Hardik Pandya Krunal Pandya

सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात आणून दिली की, कृणाल पांड्या आणि त्यांच्या पत्नीने हार्दिकच्या विश्वचषक विजयावर कोणतीही विशेष प्रतिक्रिया दिलेली दिसली नाही. त्यांनी ना सोशल मीडियावर पोस्ट केली, ना सार्वजनिकपणे अभिनंदनाचा संदेश दिला. यामुळे काही चाहत्यांनी असा अंदाज बांधायला सुरुवात केली की कदाचित दोन्ही भावांमध्ये सर्व काही सुरळीत नाही.

कृणाल पांड्या

Hardik Pandya Krunal Pandya

काही सोशल मीडिया युजर्सचे मत आहे की या चर्चेमागे महिका शर्मा यांचे नावही एक कारण असू शकते. काही रिपोर्ट्सनुसार, संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान त्या अनेक वेळा हार्दिकसोबत दिसल्या होत्या आणि अंतिम सामन्यानंतरही त्या त्याच्यासोबत सेलिब्रेशन करताना पाहायला मिळाल्या. तथापि, या बातम्यांबाबत अद्याप कोणत्याही बाजूने अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

चर्चेत महीका शर्मा

Hardik Pandya Krunal Pandya

