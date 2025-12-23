ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत
भारताचा विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन याचं तब्बल दोन वर्षांनी टीम इंडियात सिलेक्शन झालं आहे. मागील काही दिवसांपासून टीम इंडियात संधी मिळत नसल्याने तो देशांतर्गत क्रिकेट सामने खेळत होता. मात्र आता 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी त्याचं टीम इंडियात सिलेक्शन झालं आहे. त्यानंतर ईशान किशन पुन्हा प्रकाश झोतात आला असून त्याच्या सोबत त्याची कथित गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया हिच्या विषयी सुद्धा जोरदार चर्चा रंगली आहे.
Pooja Pawar | Dec 23, 2025, 04:28 PM IST
