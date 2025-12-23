English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत

ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत

भारताचा विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन याचं तब्बल दोन वर्षांनी टीम इंडियात सिलेक्शन झालं आहे. मागील काही दिवसांपासून टीम इंडियात संधी मिळत नसल्याने तो देशांतर्गत क्रिकेट सामने खेळत होता. मात्र आता 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी त्याचं टीम इंडियात सिलेक्शन झालं आहे. त्यानंतर ईशान किशन पुन्हा प्रकाश झोतात आला असून त्याच्या सोबत त्याची कथित गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया हिच्या विषयी सुद्धा जोरदार चर्चा रंगली आहे.   

Pooja Pawar | Dec 23, 2025, 04:28 PM IST
twitter
1/8

आयपीएल सामन्यात चिअर करण्यापासून ते सोशल मीडिया ट्रोलिंग आणि दोन वर्ष टीम इंडियातून बाहेर असताना ईशान किशनच्या पडत्या काळात कथित गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया हिने त्याला पाठिंबा दिल्याचं म्हटलं जातं.    

twitter
2/8

ईशान किशनची गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया ही मिस डिवा 2018 ची विजेती आहे. अदिती सोशल मीडियावर बरीच ऍक्टिव्ह असून सोशल मीडियावर सुद्धा तिची चांगली फॅन फॉलोईंग आहे.   

twitter
3/8

2019 नंतर अदिती हुंडीया आणि ईशान किशन यांच्यातील नातं चर्चेत आलं. आयपीएल सामन्यादरम्यान तिचा स्टॅन्डमधला वावर आणि ईशानच्या संघाला चिअर करणं इत्यादीमुळे सर्वांचं लक्ष तिच्याकडे वेधलं गेलं.   

twitter
4/8

मागचे दोन वर्ष ईशान किशनच्या करिअरमध्ये सर्वात कठीण होते. बीसीसीआयने सुद्धा त्याला 2024-25 च्या बीसीसीआय कॉन्ट्रॅक्टमधून बाहेर केलं होतं, तर मुंबई इंडियन्सने सुद्धा त्याला आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनपूर्वी रिलीज केलं.   

twitter
5/8

ईशान किशनच्या पडत्याकाळात अदितीने त्याला पाठिंबा आणि प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे अनेकजण तिला ईशान किशनच्या कमबॅकसाठी जबाबदार असल्याचं श्रेय देत आहे.   

twitter
6/8

अदिती हुंडीया हिचं वय आता 28 असून तिचा जन्म 15 जानेवारी 1997 मध्ये झालाय. तिचं शिक्षण जयपूरच्या सेंट झेविअर्स कॉलेजमध्ये झालं.   

twitter
7/8

आदिती हुंडियाच्या मुंबईला शिफ्ट झाल्याने तिचं ईशान किशनशी असलेल्या नातेसंबंधांच्या चर्चा तीव्र झाल्या. अदिती मॉडल असून ती जाहिरातींमध्ये सुद्धा दिसून आली आहे.   

twitter
8/8

सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) स्पर्धेमध्येही झारखंडच्या संघाचं कर्णधार पद इशानकडे सोपवण्यात आलं होतं. त्याने या स्पर्धेत वैयक्तिक स्तरावर उत्तम कामगिरी करतानाच संघाला थेट जेतेपदही जिंकून दिलं. या स्पर्धेत इशानने 500 हून अधिक धावा केल्या.  विकेटकीपर म्हणूनही त्याने खेळावर छाप सोडण्यात यश मिळवलं. स्पर्धेतील वैयक्तिक आणि सांधिक कामगिरीच्या जोरावरच त्याला भारताच्या टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या संघात निवडण्यात आलं. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील कामगिरीचा मोबदला आता इशानला कर्णधारपदाच्या माध्यमातून मिळाला आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार?

पुढील अल्बम

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या! 9
कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार?

कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार?

कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार? 8
जयंत पाटलांकडून टप्प्यात कार्यक्रम! ईश्वरपूरमध्ये चौकाचौकात लागले बॅनर; &#039;हे&#039; फोटो एकदा पाहाच

जयंत पाटलांकडून टप्प्यात कार्यक्रम! ईश्वरपूरमध्ये चौकाचौकात लागले बॅनर; 'हे' फोटो एकदा पाहाच

जयंत पाटलांकडून टप्प्यात कार्यक्रम! ईश्वरपूरमध्ये चौकाचौकात लागले बॅनर; 'हे' फोटो एकदा पाहाच 8
खळबळजनक! 100 कोटींपेक्षा अधिक महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी; &#039;द लॅन्सेट जर्नल&#039;ची धक्कादायक आकडेवारी

खळबळजनक! 100 कोटींपेक्षा अधिक महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी; 'द लॅन्सेट जर्नल'ची धक्कादायक आकडेवारी

खळबळजनक! 100 कोटींपेक्षा अधिक महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी; 'द लॅन्सेट जर्नल'ची धक्कादायक आकडेवारी 8