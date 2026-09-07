/7 षटकार 27 चौकार... 250 धावा! फायनलच्या सामन्यात नाबाद असूनही इशान किशनला का सोडावे लागले मैदान?

दुलीप ट्रॅाफी 2026 चा फायनलचा सामना खेळवला जात आहे, यामध्ये ईस्ट झोन विरुद्ध साऊथ झोन यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे. या सामन्यामध्ये ईस्ट झोन संघाच्या कर्णधाराने कमालीची कामगिरी केली आहे.
दुलीप ट्रॅाफी 2026 मध्ये ईस्ट झोन संघाचा कर्णधार इशान किशनने सोमवारी 9 सप्टेंबर रोजी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी फायनलच्या सामन्यामध्ये द्विशतक झळकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
इशान किशनच्या जोरावर ईस्ट झोनचा संघ दुसऱ्या दिवशी मजबूत स्थितीमध्ये एका भक्कम धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. त्याच्या या खेळीने संघाला बळकटी मिळाली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ईशानने दिवसाची सुरुवात 11 धावांनी केली. सुमारे दीड सत्र फलंदाजी केल्यानंतर त्याने दुलीप ट्रॉफीमधील आपले पहिले द्विशतक पूर्ण केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ईशान दुलीप ट्रॉफीमध्ये ईस्ट झोनसाठी द्विशतक झळकावणारा तिसरा फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी, अरुण लालने ईस्ट झोनसाठी दोन द्विशतके झळकावली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
यष्टीरक्षक-फलंदाज सबा करीमनेही ईस्ट झोनसाठी द्विशतक झळकावून त्यांचीच री ओढली. या दोघांनंतर आता ईशानने ईस्ट झोनसाठी द्विशतक झळकावले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ईशान किशनसोबत कुमार कुशाग्रने देखील संघासाठी प्रभावि कामगिरी केली, दोघांनी मिळून पाचव्या विकेटसाठी 230 धावांची संघासाठी भागिदारी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
कुमार कुशाग्रने संघासाठी 101 धावांची खेळी खेळली, यामध्ये त्याने 27 चौकार आणि चार षटकार मारले. ईशानने प्रथम शिखर मोहनसोबत 94 धावांची भागीदारी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ईस्ट झोनच्या धावसंख्येने 600 चा टप्पा ओलांडला आहे. 471 धावांवर कुशाग्र 101 धावांवर बाद झाल्याने ईस्ट झोनला पाचवा धक्का बसला. सामन्यात इशान किशनने 250 धावा केल्या आणि त्याला दुखापतीमुळे मैदान सोडावे लागले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया