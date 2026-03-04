English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारताने विश्वासघात केला, मला इराणला जायचंय, बॉलिवूड अभिनेत्रीने व्यक्त केली इच्छा; मुंबईचाही केला उल्लेख

'भारताने विश्वासघात केला, मला इराणला जायचंय', बॉलिवूड अभिनेत्रीने व्यक्त केली इच्छा; मुंबईचाही केला उल्लेख

Actress Wanted To Leave India And Shift To Iran: सध्या सुरु असलेल्या इस्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर अभिनेत्रीने अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये उत्तर देताना भारताशी संबंध तोडण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. नेमकं ही अभिनेत्री काय म्हणालीये जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Mar 04, 2026, 07:21 AM IST
twitter
1/10

इराणमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त करणारी ही अभिनेत्री कोण?

mandanakarimi

'भारताने विश्वासघात केला' असं म्हणत इराणमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त करणारी ही अभिनेत्री आहे कोण आणि तिने लहानपणापासून भारतात राहिल्यानंतर आता काय म्हटलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

twitter
2/10

भारत सोडण्याचा विचार

mandanakarimi

बॉलिवूडमधील अनेक चित्रपटांमध्ये काम कलेली अभिनेत्री मंदाना करिमी आता पुन्हा चर्चेत आहे. 'बिग बॉस'च्या नवव्या पर्वाची स्पर्धक राहिलेल्या मंदानाने भारत सोडण्याचा विचार करत असल्याचं म्हटलं आहे.

twitter
3/10

इराणला जायचं आहे का?

mandanakarimi

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर तुला परत मायदेशी जायचं आहे का? असा सवाल मूळची इराणची असलेल्या मंदानाला विचारण्यात आला असता तिने होकारार्थी उत्तर दिलं.   

twitter
4/10

थेट सवाल विचारण्यात आला

mandanakarimi

मंदानाने 'बॉलीवूड हंगामा'ला विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत, तिला इराणला परत जायचे आहे का असा थेट सवाल विचारण्यात आला. त्यावर तिने "ज्या क्षणी ते जाहीर करतील की ही राजवट संपुष्टात आली आहे, त्या क्षणी मी मायदेशी जाईन. काहीही असो, माझे सामान भरलेले आहे आणि मी भारतही सोडत आहे," असं उत्तर दिलं.

twitter
5/10

मी निघून जातेय म्हणजे भारताशी संबंध तोडतेय

mandanakarimi

"माझा हाच प्लॅन आहे. कारण मला वाटत आहे की मी निघून जातेय म्हणजे भारताशी संबंध तोडत आहे. माझ्यासाठी हे खूप कठीण आहे कारण मी खूप लहान असताना आम्ही भारतात आलो होतो," असं मंदाना म्हणाली.

twitter
6/10

भारताने मला सर्वकाही दिले

mandanakarimi

"भारताने मला सर्वकाही दिले आहे: माझं मॉडेलिंग करिअर, माझं अभिनयातील करिअर, मला मिळालेले प्रेम आणि माझे मित्र. पण मला वाटते की भारतात मला व्यक्त होता येत नाही," असंही मंदानाने म्हटलं आहे.

twitter
7/10

मी इराणबद्दल इतक्या उघडपणे...

mandanakarimi

"गेल्या दोन महिन्यांत, मला मुंबईत कधीही घराची आठवण आणि एकटेपणा जाणवला नाही. इथे माझेखूप मित्र आहेत, पण दुर्दैवाने, मी आंदोलनांमध्ये सहभागी झाले होते आणि मी इराणबद्दल इतक्या उघडपणे बोलत होते की यामुळे बरेच 'तथाकथित' मित्र गमावले," असं मंदानाने म्हटलं आहे.

twitter
8/10

माझा विश्वासघात केला

mandanakarimi

"मला वाटते की भारताने एका प्रकारे माझा विश्वासघात केला आहे. भारताने मला जे द्यायला हवे होते ते दिले आहे आणि आता पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. अपेक्षा आहे की मी लवकरच इराणला जाईन," असंही मंदानाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे. 

twitter
9/10

कोणत्या चित्रपटांमध्ये केलंय काम?

mandanakarimi

मंदानाने 'भाग जॉनी', 'मैं और चार्ल्स', 'क्या कूल हैं हम 3' आणि इतर चित्रपटांमध्येही छोट्या भूमिका साकारल्या आहेत.   

twitter
10/10

कंगनाच्या शोमध्येही होती

mandanakarimi

'बिग बॉस 9' व्यतिरिक्त, मंदानाने कंगना राणौतने होस्ट केलेल्या 'लॉक अप' या रिअॅलिटी शोमध्ये देखील भाग घेतला होता. (सर्व फोटो मंदानाच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर

पुढील अल्बम

महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर

महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर

महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर 8
काळजाचे ठोके वाढवणारा दीड तासांचा भयपट; संपूर्ण शहर निर्मनुष्य, टाचणी पडल्याच्या आवाजानंही जातो जीव

काळजाचे ठोके वाढवणारा दीड तासांचा भयपट; संपूर्ण शहर निर्मनुष्य, टाचणी पडल्याच्या आवाजानंही जातो जीव

काळजाचे ठोके वाढवणारा दीड तासांचा भयपट; संपूर्ण शहर निर्मनुष्य, टाचणी पडल्याच्या आवाजानंही जातो जीव 8
Government Scheme: गाढवांना पाळण्यासाठी 50 लाख देतंय सरकार, कसा घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या सर्वकाही!

Government Scheme: गाढवांना पाळण्यासाठी 50 लाख देतंय सरकार, कसा घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या सर्वकाही!

Government Scheme: गाढवांना पाळण्यासाठी 50 लाख देतंय सरकार, कसा घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या सर्वकाही! 9
चमचम चांदणी; रश्मिका- विजयचा संगीतसोहळा म्हणजे जणू परिकथा, साज- शृंगार सारं काही रॉयल!

चमचम चांदणी; रश्मिका- विजयचा संगीतसोहळा म्हणजे जणू परिकथा, साज- शृंगार सारं काही रॉयल!

चमचम चांदणी; रश्मिका- विजयचा संगीतसोहळा म्हणजे जणू परिकथा, साज- शृंगार सारं काही रॉयल! 10